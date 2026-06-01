Россияне атаковали 63 населенных пункта Харьковской области за неделю: 5 погибших и 65 пострадавших
На прошлой неделе вражеские удары пришлись на 63 населенных пункта Харьковской области, в том числе на город Харьков, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атак
- Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 65 человек.
- К сожалению, 5 человек погибли.
Кроме того, четверо человек, среди которых – 16-летний парень и девушка, получили травмы в результате детонации взрывных устройств.
Чем били оккупанты
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 2 ракеты;
- 2 РСЗО;
- 14 КАБ;
- 42 БПЛА типа "Герань-2";
- 42 БПЛА типа "Молния";
- 2 БПЛА типа "Ланцет";
- 35 FPV-дронов;
- 186 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждения
По данным ОВА, больше всего пострадала гражданская инфраструктура Богодуховского района, где повреждены 2 многоквартирных дома, 26 частных домов, 2 административных здания, дом культуры, электросети, АЗС, мастерская, 10 хозяйственных построек, ангар, гараж, 8 автомобилей, 2 трактора.
Существенные повреждения также в Харьковском районе: многоквартирный дом, 9 частных домов, 4 гражданских предприятия, складское помещение, электросети, нежилое здание, 7 легковых автомобилей, 4 грузовых автомобиля, мотоцикл.
В г. Харьков враг повредил остекление окон 8 многоквартирных домов, 4 частных дома, 7 автомобилей, 2 гаража, газовые и электросети, светофор.
Сообщается, что подразделения ГСЧС привлекались к тушению 20 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
Обезвредили 430 взрывоопасных предметов.
