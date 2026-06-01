Враг снова нанес удар дроном по Харькову: ранен мужчина, повреждена АЗС. ФОТО
Утром 1 июня 2026 года войска РФ нанесли удар с помощью ударного БПЛА по Немишлянскому району Харькова.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавший
Как отмечается, пострадал 37-летний мужчина. Ему оказывается медицинская помощь.
По данным ОГА, повреждены АЗС, 4 автомобиля, рекламные щиты.
Профильные службы устраняют последствия вражеского удара.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки в Харьковской области пострадали 9 человек. В частности, враг наносил удары по Харькову. В ночь на 1 июня враг нанес удар БПЛА по Основянскому району Харькова. Зафиксировано попадание в 5-этажный дом.
- В ночь на понедельник, 1 июня, в Харькове зафиксировали около десяти вражеских ударов.
- По данным ОВА, враг атаковал Основянский, Слободской, Холодногорский районы Харькова.
