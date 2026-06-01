Враг снова нанес удар дроном по Харькову: ранен мужчина, повреждена АЗС. ФОТО

Утром 1 июня 2026 года войска РФ нанесли удар с помощью ударного БПЛА по Немишлянскому району Харькова.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть пострадавший

Как отмечается, пострадал 37-летний мужчина. Ему оказывается медицинская помощь.

По данным ОГА, повреждены АЗС, 4 автомобиля, рекламные щиты.

Профильные службы устраняют последствия вражеского удара.

удар по Харкову
Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки в Харьковской области пострадали 9 человек. В частности, враг наносил удары по Харькову. В ночь на 1 июня враг нанес удар БПЛА по Основянскому району Харькова. Зафиксировано попадание в 5-этажный дом.
  • В ночь на понедельник, 1 июня, в Харькове зафиксировали около десяти вражеских ударов.
  • По данным ОВА, враг атаковал Основянский, Слободской, Холодногорский районы Харькова.

