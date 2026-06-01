Ворог знову вдарив дроном по Харкову: поранено чоловіка, пошкоджено АЗС. ФОТО
Зранку 1 червня 2026 року війська РФ атакували ударним БпЛА Немишлянський район Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалий
Як зазначається, постраждав 37-річний чоловік. Йому надається медична допомога.
За даними ОВА, пошкоджено АЗС, 4 автомобілі, рекламні борди.
Профільні служби усувають наслідки ворожого удару.
Що передувало?
- Раніше повідомляся, внаслідок ворожих обстрілів минулої доби на Харківщині постраждали 9 людей. Зокрема, ворог бив по Харкову. Ворог вночі 1 червня завдав удару БпЛА по Основ’янському району Харкова. Зафіксовано влучання в 5-поверховий будинок.
- У ніч проти понеділка, 1 червня, у Харкові зафіксували близько десяти ворожих ударів.
- За даними ОВА, ворог атакував Основ’янський, Слобідський, Холодногірський райони Харкова.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль