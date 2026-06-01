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Ворог знову вдарив дроном по Харкову: поранено чоловіка, пошкоджено АЗС. ФОТО

Зранку 1 червня 2026 року війська РФ атакували ударним БпЛА Немишлянський район Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалий

Як зазначається, постраждав 37-річний чоловік. Йому надається медична допомога.

За даними ОВА, пошкоджено АЗС, 4 автомобілі, рекламні борди.

Профільні служби усувають наслідки ворожого удару.

удар по Харкову
удар по Харкову

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Що передувало?

  • Раніше повідомляся, внаслідок ворожих обстрілів минулої доби на Харківщині постраждали 9 людей. Зокрема, ворог бив по Харкову. Ворог вночі 1 червня завдав удару БпЛА по Основ’янському району Харкова. Зафіксовано влучання в 5-поверховий будинок.
  • У ніч проти понеділка, 1 червня, у Харкові зафіксували близько десяти ворожих ударів.
  • За даними ОВА, ворог атакував Основ’янський, Слобідський, Холодногірський райони Харкова.

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обстріл (34320) Харків (6116) Харківська область (2796) Харківський район (916)
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