Росіяни атакували 63 населені пункти Харківщини за тиждень: 5 загиблих і 65 постраждалих
Упродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 63 населені пункти Харківської області, зокрема м. Харків, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атак
- Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 65 людей.
- На жаль, 5 людей загинули.
Крім того, четверо людей, серед яких – 16-річні хлопець і дівчина, зазнали травм внаслідок детонації вибухових пристроїв.
Чим били окупанти
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 ракети;
- 2 РСЗВ;
- 14 КАБів;
- 42 БпЛА типу "Герань-2";
- 42 БпЛА типу "Молнія";
- 2 БпЛА типу "Ланцет";
- 35 fpv-дронів;
- 186 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкодження
За даними ОВА, найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, будинок культури, електромережі, АЗС, майстерню, 10 господарчих споруд, ангар, гараж, 8 автомобілів, 2 трактори.
Суттєві пошкодження також у Харківському районі: багатоквартирний будинок, 9 приватних будинків, 4 цивільні підприємства, складське приміщення, електромережі, нежитлова будівля, 7 легкових автомобілів, 4 вантажні автомобілі, мотоцикл.
У м. Харків ворог пошкодив скління вікон 8 багатоквартирних будинків, 4 приватні будинки, 7 автомобілів, 2 гаражі, газові та електромережі, світлофор.
Повідомляється, що підрозділи ДСНС залучались до гасіння 20 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Знешкодили 430 вибухонебезпечних предметів.
