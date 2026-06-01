Росіяни атакували 63 населені пункти Харківщини за тиждень: 5 загиблих і 65 постраждалих

Упродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 63 населені пункти Харківської області, зокрема м. Харків, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Жертви атак

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 65 людей.

На жаль, 5 людей загинули.

Крім того, четверо людей, серед яких – 16-річні хлопець і дівчина, зазнали травм внаслідок детонації вибухових пристроїв.

Чим били окупанти

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети;

2 РСЗВ;

14 КАБів;

42 БпЛА типу "Герань-2";

42 БпЛА типу "Молнія";

2 БпЛА типу "Ланцет";

35 fpv-дронів;

186 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкодження

За даними ОВА, найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, будинок культури, електромережі, АЗС, майстерню, 10 господарчих споруд, ангар, гараж, 8 автомобілів, 2 трактори.

Суттєві пошкодження також у Харківському районі: багатоквартирний будинок, 9 приватних будинків, 4 цивільні підприємства, складське приміщення, електромережі, нежитлова будівля, 7 легкових автомобілів, 4 вантажні автомобілі, мотоцикл.

У м. Харків ворог пошкодив скління вікон 8 багатоквартирних будинків, 4 приватні будинки, 7 автомобілів, 2 гаражі, газові та електромережі, світлофор.

Повідомляється, що підрозділи ДСНС залучались до гасіння 20 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Знешкодили 430 вибухонебезпечних предметів.