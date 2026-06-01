Сибига: Украина требует действенных гарантий безопасности вместо формальных
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о необходимости реальных гарантий безопасности для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления на форуме "Архитектура безопасности".
Конец бумажных гарантий и новые требования
Сибига подчеркнул, что бумажные гарантии больше не работают.
"Сегодня время бумажных гарантий прошло. В памяти остался Будапештский меморандум – как его позорный символ. Сегодня мы нуждаемся в реальных гарантиях безопасности", – заявил он.
Министр подчеркнул, что Украине нужно настоящее союзство.
Он также подчеркнул необходимость общего понимания того, что Россия является экзистенциальным врагом.
По его словам, это касается не только Украины, но и всей Европы.
Сибига добавил, что такое понимание поможет создавать новые альянсы и укреплять сотрудничество. Он подчеркнул, что важно быть уверенным в том, что ни одна страна не останется наедине с угрозой.
Изменения в мире и новая роль Украины
Министр отметил, что мир постепенно меняет отношение к России. По его словам, ее влияние уменьшается.
Он привел примеры того, что "Вагнер" больше не является фактором силы в Африке, а страны Южного Кавказа отходят от российского влияния.
Отдельно он подчеркнул, что Украина уже стала глобальным партнером в сфере безопасности.
Министр добавил, что договоренности в сфере дронов стали инструментом внешней политики.
Также Украина работает над открытием экспорта вооружения в качестве системной государственной политики.
- Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день уже есть реальные признаки формирования основы для прекращения активных боевых действий. Есть четкое поручение от главы государства попытаться завершить горячую фазу войны до начала зимы.
"У міжнародній практиці меморандум - це зазвичай документ, що фіксує наміри, запевнення (assurances) або поточне розуміння ситуації сторонами.
Він не є військовим союзом (як, наприклад, Стаття 5 договору НАТО).
Він часто не передбачає чітких, автоматичних механізмів примусу до виконання або покарання за порушення." - але щоб переключити увагу з Зе на Меморандум, то саме то.
"Під час підготовки документа американські юристи (і згодом британські) пішли на хитрість, щоб не брати на себе занадто жорстких зобов'язань типу тих, що прописані в Статті 5 договору НАТО.
Assurances замість Guarantees: В англійському тексті вони категорично відмовилися писати слово «guarantees» (гарантії, які вимагають задіяння військ у разі нападу). Натомість вжили слово «assurances» (запевнення). При цьому в українському та російському текстах офіційно записали слово «гарантії».
Політичні зобов'язання (Politically binding): Держдепартамент США традиційно класифікує такі документи як «політичні зобов'язання», а не юридичні договори, оскільки вони не затверджувалися Сенатом США. За їхньою логікою, порушення меморандуму тягне за собою політичну відповідальність і втрату репутації, але не дає правових підстав для прямого військового втручання." - тобто гарантії нам надавала лише росія.
Найкраща і найдієвіша гарантія - це розвиток власних Збройних Сил.
