РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16675 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности
407 17

Сибига: Украина требует действенных гарантий безопасности вместо формальных

Министр МИД Украины говорит о гарантиях безопасности

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о необходимости реальных гарантий безопасности для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления на форуме "Архитектура безопасности".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Конец бумажных гарантий и новые требования

Сибига подчеркнул, что бумажные гарантии больше не работают.

"Сегодня время бумажных гарантий прошло. В памяти остался Будапештский меморандум – как его позорный символ. Сегодня мы нуждаемся в реальных гарантиях безопасности", – заявил он.

Министр подчеркнул, что Украине нужно настоящее союзство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры на уровне делегаций достигли предела результативности, поэтому необходима встреча на уровне лидеров, - Сибига

Он также подчеркнул необходимость общего понимания того, что Россия является экзистенциальным врагом.

По его словам, это касается не только Украины, но и всей Европы.

Сибига добавил, что такое понимание поможет создавать новые альянсы и укреплять сотрудничество. Он подчеркнул, что важно быть уверенным в том, что ни одна страна не останется наедине с угрозой.

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины "не будут работать" без участия США, — глава МИД Нидерландов ван Веел

Изменения в мире и новая роль Украины

Министр отметил, что мир постепенно меняет отношение к России. По его словам, ее влияние уменьшается.

Он привел примеры того, что "Вагнер" больше не является фактором силы в Африке, а страны Южного Кавказа отходят от российского влияния.

Отдельно он подчеркнул, что Украина уже стала глобальным партнером в сфере безопасности.

Министр добавил, что договоренности в сфере дронов стали инструментом внешней политики.

Также Украина работает над открытием экспорта вооружения в качестве системной государственной политики.

  • Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день уже есть реальные признаки формирования основы для прекращения активных боевых действий. Есть четкое поручение от главы государства попытаться завершить горячую фазу войны до начала зимы.

Читайте также: В Литве предлагают запретить въезд на пять лет артистам, выступавшим в РФ и Беларуси

Автор: 

выступление (115) Форум (181) Сибига Андрей (969)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Він ще й чогось вимагає...так вам же кричали на початку зими 21 року що буде повномасштабне вторгення! Ви все і всіх проігнорували, і на додачу чонгар розмінували! Державна зрада це.
показать весь комментарий
01.06.2026 19:50 Ответить
+5
фламінги де, холуй сибіга ?

хто розмінував Чонгар, холуй сибіга ?

хто такий "Вова" , холуй сибіга ?

про що Вова домовлявся в Омані, холуй сибіга ?
показать весь комментарий
01.06.2026 19:50 Ответить
+2
Вимагає?

Ну-ну.
Спочатку тре стати самодостатніми і хоча б жити за свій рахунок.
Борги спочатки тре всі віддати, а потім чогось вимагати.

Утриманка вимагає. "Падітє ніц!!!". 😁
показать весь комментарий
01.06.2026 20:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він ще й чогось вимагає...так вам же кричали на початку зими 21 року що буде повномасштабне вторгення! Ви все і всіх проігнорували, і на додачу чонгар розмінували! Державна зрада це.
показать весь комментарий
01.06.2026 19:50 Ответить
фламінги де, холуй сибіга ?

хто розмінував Чонгар, холуй сибіга ?

хто такий "Вова" , холуй сибіга ?

про що Вова домовлявся в Омані, холуй сибіга ?
показать весь комментарий
01.06.2026 19:50 Ответить
Сибіга не знає, що:
"У міжнародній практиці меморандум - це зазвичай документ, що фіксує наміри, запевнення (assurances) або поточне розуміння ситуації сторонами.
Він не є військовим союзом (як, наприклад, Стаття 5 договору НАТО).
Він часто не передбачає чітких, автоматичних механізмів примусу до виконання або покарання за порушення." - але щоб переключити увагу з Зе на Меморандум, то саме то.
показать весь комментарий
01.06.2026 19:53 Ответить
Насправді був разбор на Ліге нет і т.д. Це не військовий союз, але це такий же документ, як і всі міжнародні договори. Було би бажання його виконувати. На Заході отлічно знають to follow the letter and the spirit of the law. Включают дурака. І знають про це.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:02 Ответить
А реально так:
"Під час підготовки документа американські юристи (і згодом британські) пішли на хитрість, щоб не брати на себе занадто жорстких зобов'язань типу тих, що прописані в Статті 5 договору НАТО.
Assurances замість Guarantees: В англійському тексті вони категорично відмовилися писати слово «guarantees» (гарантії, які вимагають задіяння військ у разі нападу). Натомість вжили слово «assurances» (запевнення). При цьому в українському та російському текстах офіційно записали слово «гарантії».
Політичні зобов'язання (Politically binding): Держдепартамент США традиційно класифікує такі документи як «політичні зобов'язання», а не юридичні договори, оскільки вони не затверджувалися Сенатом США. За їхньою логікою, порушення меморандуму тягне за собою політичну відповідальність і втрату репутації, але не дає правових підстав для прямого військового втручання." - тобто гарантії нам надавала лише росія.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:13 Ответить
Так, вони отлічно знають, що нас нажухалі, але це не привід їм цього не нагадувать. Тип паче, там прописані "консультації" на які вони болт забілі.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:18 Ответить
В природі не існує гарантій. Хто гарантує, що РФ не нападє? Ніхто. Хто реально буде за нас помирати, як корейці за РФ? Ніхто. От два принципа, по которим вся брєдятіна Сівухі на Піаніста до жопи.
показать весь комментарий
01.06.2026 19:58 Ответить
Мабудь зєлєнскій кусає кожного призначенця і далі вони як зомбовані транслюють його брєдятіну...
показать весь комментарий
01.06.2026 20:00 Ответить
И как там дела с вымогательством? Много желающих образумится и дать гарантии безопасности? Слабых можно сразу отсетить, они нам не нужны. Возьмём гарантами только достойных и надёжных.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:05 Ответить
Ви хочете, щоб вас ще раз наїбали? Ніхто у цьому світі не дає "дієвих реальних безпекових гарантій"! Хіба що Трамп Ізраїлю, навіть за рахунок власних інтересів.
Найкраща і найдієвіша гарантія - це розвиток власних Збройних Сил.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:13 Ответить
Вимагає?

Ну-ну.
Спочатку тре стати самодостатніми і хоча б жити за свій рахунок.
Борги спочатки тре всі віддати, а потім чогось вимагати.

Утриманка вимагає. "Падітє ніц!!!". 😁
показать весь комментарий
01.06.2026 20:17 Ответить
Раз требует, то все будет. В далекой галактике...
показать весь комментарий
01.06.2026 20:21 Ответить
У мене питання, а що за папірці під назвою "безпекові угоди" підписував останні пару років невідомий Вова, якщо навіть його міністр говорить про "формальні" гарантії безпеки?
показать весь комментарий
01.06.2026 20:25 Ответить
Окозамилювальні гарантії безпеки, відволікати від міндічгейту
показать весь комментарий
01.06.2026 20:42 Ответить
А можна озвучити весь список хоча б формальних гарантій? Бо ми якось жодних не чули, але п**дєжу про них чули багато.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:29 Ответить
Яких ще реальних гарантій безпеки ? вiд кого ???
показать весь комментарий
01.06.2026 20:31 Ответить
 
 