Переговоры на уровне делегаций достигли предела результативности, поэтому необходима встреча на уровне лидеров, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о важности встречи на уровне лидеров в рамках мирных переговоров с РФ.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент агрессор не демонстрирует признаков готовности к дипломатии. Мы видим усиление террора и ультиматумов. Москва требует вывода украинских войск из Донецкой области и дополнительно настаивает, чтобы там был российский флаг, валюта, юрисдикция.

Это неприемлемо. Украина не примет никаких формул в ущерб суверенитету или территориальной целостности", - сказал он.

По словам Сибиги, видение Украины заключается в том, что прекращение боевых действий на линии соприкосновения способно открыть путь к более широким переговорам.

"У Украины есть действенные предложения. Мы благодарны США за их роль в попытках завершить войну. В то же время из-за неконструктивной позиции Москвы не видим прогресса. Дипломатическая оценка: мирные усилия под лидерством США сейчас на паузе. В то же время вовлечение Америки остается критическим и крайне важным, таковы геополитические реалии", - пояснил глава МИД.

По мнению министра, трехсторонний формат на уровне делегаций достиг предела результативности, поэтому необходима встреча на уровне лидеров.

Роль Европы

В то же время Сибига отметил увеличение роли Европы в мирных усилиях.

"Не вместо американского трека, который остается главным, а в дополнение к нему. Предлагаем Европе направить усилия на решение конкретных проблем. Это могут быть различные типы прекращения огня. От так называемого аэропортного перемирия до прекращения ударов по морским портам, энергетике, водоснабжению. Может быть ядерная безопасность или ЗАЭС. Могут быть гуманитарные шаги - возвращение гражданских заложников или гуманитарный коридор из Олешко.

Европа способна сыграть свою роль, потому что у Европы есть рычаги влияния", - подытожил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.

В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

