Перемовини на рівні делегацій досягли межі результативності, тому необхідна зустріч на рівні лідерів, - Сибіга

Сибіга зробив заяву про мирні перемовини: що відомо?

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про важливість зустрічі на рівні лідерів в рамках мирних переговорів з РФ.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Наразі агресор не демонструє ознак готовності до дипломатії. Бачимо посилення терору та ультиматумів. Москва вимагає виведення українських військ з Донецької області та додатково наполягає, щоб там був російський прапор, валюта, юрисдикція.

Це неприйнятно. Україна не прийме жодних формул коштом суверенітету чи територіальної цілісності", - сказав він.

За словами Сибіги, бачення України полягає в тому, що зупинка бойових дій по лінії зіткнення здатна відкрити шлях до ширших переговорів.

"Україна має дієві пропозиції. Ми вдячні США за їхню роль в спробах завершити війну. Водночас через неконструктивну позицію Москви не бачимо прогресу. Дипломатична оцінка: мирні зусилля за лідерства США зараз на паузі. Водночас залучення Америки залишається критичним та вкрай важливим, такі геополітичні реалії", - пояснив очільник МЗС.

На думку міністра, тристоронній формат на рівні делегацій досяг межі результативності, тому необхідна зустріч на рівні лідерів.

Роль Європи

Водночас Сибіга відзначив збільшення ролі Європи в мирних зусиллях.

"Не замість американського треку, який залишається головним, а в доповнення. Пропонуємо Європі спрямувати зусилля на вирішення конкретних проблем. Це можуть бути різні типи припинення вогню. Від так званого аеропортного перемир'я до зупинки ударів по морських портах, енергетиці, водопостачанню. Може бути ядерна безпека чи ЗАЕС. Можуть бути гуманітарні кроки - повернення цивільних заручників або гуманітарний коридор з Олешок. 

Європа здатна відіграти роль, бо Європа має важелі впливу", - підсумував він.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.
  • У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

Бубубу....блаблабла.
29.05.2026 12:49 Відповісти
Короче, все послали на Фуй, и что делать дальше зелень не знает.
29.05.2026 12:54 Відповісти
Да, Зеленский это ЛИДЕР а ***** то просто *****...
29.05.2026 12:56 Відповісти
Ну і що неголений лідер зробить з московським царем за столом перемовин? Професійні дипломати та стріляні зайці зі США не домовилися з ним а тут лицедій зібрався все порішати. Ну-ну. Прапор в руки і барабан на пузо.
29.05.2026 12:57 Відповісти
Хто там "стріляні зайці зі США" - Вітьок і зятьок ? Які в них успіхи ? Чим вони можуть похвалитися ?
29.05.2026 13:05 Відповісти
Неголений лідер скаже пуйлу: "владім владіміч, нада проста пєрєстать стрєлять".
29.05.2026 13:08 Відповісти
И где те лидоры,один фальшивый,второй просроченный,у обеих рейтинги плинтусные,кого они будут представлять.
29.05.2026 13:41 Відповісти
 
 