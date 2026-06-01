322 17

Сибіга: Україна вимагає дієвих гарантій безпеки замість формальних

Міністр МЗС України говорить про гарантії безпеки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про необхідність реальних гарантій безпеки для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу на форумі "Архітектура Безпеки".

Кінець паперових гарантій і нові вимоги

Сибіга наголосив, що паперові гарантії більше не працюють.

"Сьогодні час паперових гарантій минув. Напам'ять залишився Будапештський меморандум – як його ганебний символ. Сьогодні ми потребуємо реальних безпекових гарантій", – заявив він.

Міністр підкреслив, що Україні потрібне справжнє союзництво.

Він також наголосив на необхідності спільного розуміння того, що Росія є екзистенційним ворогом.

За його словами, це стосується не лише України, а й усієї Європи.

Сибіга додав, що таке розуміння допоможе створювати нові альянси та посилювати співпрацю. Він наголосив, що важливо мати впевненість у тому, що жодна країна не залишиться наодинці перед загрозою.

Зміни у світі та нова роль України

Міністр зазначив, що світ поступово змінює ставлення до Росії. За його словами, її вплив зменшується.

Він навів приклади, що "Вагнер" більше не є фактором сили в Африці, а країни Південного Кавказу відходять від російського впливу.

Окремо він підкреслив, що Україна вже стала глобальним безпековим партнером.

Міністр додав, що домовленості у сфері дронів стали інструментом зовнішньої політики.

Також Україна працює над відкриттям експорту озброєння як системної державної політики.

  • Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на сьогодні вже є реальні ознаки формування підґрунтя для припинення активних бойових дій. Є чітке доручення від глави держави спробувати завершити гарячу фазу війни до початку зими.

Топ коментарі
Він ще й чогось вимагає...так вам же кричали на початку зими 21 року що буде повномасштабне вторгення! Ви все і всіх проігнорували, і на додачу чонгар розмінували! Державна зрада це.
01.06.2026 19:50 Відповісти
фламінги де, холуй сибіга ?

хто розмінував Чонгар, холуй сибіга ?

хто такий "Вова" , холуй сибіга ?

про що Вова домовлявся в Омані, холуй сибіга ?
01.06.2026 19:50 Відповісти
Вимагає?

Ну-ну.
Спочатку тре стати самодостатніми і хоча б жити за свій рахунок.
Борги спочатки тре всі віддати, а потім чогось вимагати.

Утриманка вимагає. "Падітє ніц!!!". 😁
01.06.2026 20:17 Відповісти
Сибіга не знає, що:
"У міжнародній практиці меморандум - це зазвичай документ, що фіксує наміри, запевнення (assurances) або поточне розуміння ситуації сторонами.
Він не є військовим союзом (як, наприклад, Стаття 5 договору НАТО).
Він часто не передбачає чітких, автоматичних механізмів примусу до виконання або покарання за порушення." - але щоб переключити увагу з Зе на Меморандум, то саме то.
01.06.2026 19:53 Відповісти
Насправді був разбор на Ліге нет і т.д. Це не військовий союз, але це такий же документ, як і всі міжнародні договори. Було би бажання його виконувати. На Заході отлічно знають to follow the letter and the spirit of the law. Включают дурака. І знають про це.
01.06.2026 20:02 Відповісти
А реально так:
"Під час підготовки документа американські юристи (і згодом британські) пішли на хитрість, щоб не брати на себе занадто жорстких зобов'язань типу тих, що прописані в Статті 5 договору НАТО.
Assurances замість Guarantees: В англійському тексті вони категорично відмовилися писати слово «guarantees» (гарантії, які вимагають задіяння військ у разі нападу). Натомість вжили слово «assurances» (запевнення). При цьому в українському та російському текстах офіційно записали слово «гарантії».
Політичні зобов'язання (Politically binding): Держдепартамент США традиційно класифікує такі документи як «політичні зобов'язання», а не юридичні договори, оскільки вони не затверджувалися Сенатом США. За їхньою логікою, порушення меморандуму тягне за собою політичну відповідальність і втрату репутації, але не дає правових підстав для прямого військового втручання." - тобто гарантії нам надавала лише росія.
01.06.2026 20:13 Відповісти
Так, вони отлічно знають, що нас нажухалі, але це не привід їм цього не нагадувать. Тип паче, там прописані "консультації" на які вони болт забілі.
01.06.2026 20:18 Відповісти
В природі не існує гарантій. Хто гарантує, що РФ не нападє? Ніхто. Хто реально буде за нас помирати, як корейці за РФ? Ніхто. От два принципа, по которим вся брєдятіна Сівухі на Піаніста до жопи.
01.06.2026 19:58 Відповісти
Мабудь зєлєнскій кусає кожного призначенця і далі вони як зомбовані транслюють його брєдятіну...
01.06.2026 20:00 Відповісти
И как там дела с вымогательством? Много желающих образумится и дать гарантии безопасности? Слабых можно сразу отсетить, они нам не нужны. Возьмём гарантами только достойных и надёжных.
01.06.2026 20:05 Відповісти
Ви хочете, щоб вас ще раз наїбали? Ніхто у цьому світі не дає "дієвих реальних безпекових гарантій"! Хіба що Трамп Ізраїлю, навіть за рахунок власних інтересів.
Найкраща і найдієвіша гарантія - це розвиток власних Збройних Сил.
01.06.2026 20:13 Відповісти
Вимагає?

Ну-ну.
Спочатку тре стати самодостатніми і хоча б жити за свій рахунок.
Борги спочатки тре всі віддати, а потім чогось вимагати.

Утриманка вимагає. "Падітє ніц!!!". 😁
01.06.2026 20:17 Відповісти
Раз требует, то все будет. В далекой галактике...
01.06.2026 20:21 Відповісти
У мене питання, а що за папірці під назвою "безпекові угоди" підписував останні пару років невідомий Вова, якщо навіть його міністр говорить про "формальні" гарантії безпеки?
01.06.2026 20:25 Відповісти
Окозамилювальні гарантії безпеки, відволікати від міндічгейту
01.06.2026 20:42 Відповісти
А можна озвучити весь список хоча б формальних гарантій? Бо ми якось жодних не чули, але п**дєжу про них чули багато.
01.06.2026 20:29 Відповісти
Яких ще реальних гарантій безпеки ? вiд кого ???
01.06.2026 20:31 Відповісти
 
 