Сибіга: Україна вимагає дієвих гарантій безпеки замість формальних
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про необхідність реальних гарантій безпеки для України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу на форумі "Архітектура Безпеки".
Кінець паперових гарантій і нові вимоги
Сибіга наголосив, що паперові гарантії більше не працюють.
"Сьогодні час паперових гарантій минув. Напам'ять залишився Будапештський меморандум – як його ганебний символ. Сьогодні ми потребуємо реальних безпекових гарантій", – заявив він.
Міністр підкреслив, що Україні потрібне справжнє союзництво.
Він також наголосив на необхідності спільного розуміння того, що Росія є екзистенційним ворогом.
За його словами, це стосується не лише України, а й усієї Європи.
Сибіга додав, що таке розуміння допоможе створювати нові альянси та посилювати співпрацю. Він наголосив, що важливо мати впевненість у тому, що жодна країна не залишиться наодинці перед загрозою.
Зміни у світі та нова роль України
Міністр зазначив, що світ поступово змінює ставлення до Росії. За його словами, її вплив зменшується.
Він навів приклади, що "Вагнер" більше не є фактором сили в Африці, а країни Південного Кавказу відходять від російського впливу.
Окремо він підкреслив, що Україна вже стала глобальним безпековим партнером.
Міністр додав, що домовленості у сфері дронів стали інструментом зовнішньої політики.
Також Україна працює над відкриттям експорту озброєння як системної державної політики.
- Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на сьогодні вже є реальні ознаки формування підґрунтя для припинення активних бойових дій. Є чітке доручення від глави держави спробувати завершити гарячу фазу війни до початку зими.
"У міжнародній практиці меморандум - це зазвичай документ, що фіксує наміри, запевнення (assurances) або поточне розуміння ситуації сторонами.
Він не є військовим союзом (як, наприклад, Стаття 5 договору НАТО).
Він часто не передбачає чітких, автоматичних механізмів примусу до виконання або покарання за порушення." - але щоб переключити увагу з Зе на Меморандум, то саме то.
"Під час підготовки документа американські юристи (і згодом британські) пішли на хитрість, щоб не брати на себе занадто жорстких зобов'язань типу тих, що прописані в Статті 5 договору НАТО.
Assurances замість Guarantees: В англійському тексті вони категорично відмовилися писати слово «guarantees» (гарантії, які вимагають задіяння військ у разі нападу). Натомість вжили слово «assurances» (запевнення). При цьому в українському та російському текстах офіційно записали слово «гарантії».
Політичні зобов'язання (Politically binding): Держдепартамент США традиційно класифікує такі документи як «політичні зобов'язання», а не юридичні договори, оскільки вони не затверджувалися Сенатом США. За їхньою логікою, порушення меморандуму тягне за собою політичну відповідальність і втрату репутації, але не дає правових підстав для прямого військового втручання." - тобто гарантії нам надавала лише росія.
Найкраща і найдієвіша гарантія - це розвиток власних Збройних Сил.
