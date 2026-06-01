Сибіга: Україна вимагає дієвих гарантій безпеки замість формальних

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про необхідність реальних гарантій безпеки для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу на форумі "Архітектура Безпеки".

Кінець паперових гарантій і нові вимоги

Сибіга наголосив, що паперові гарантії більше не працюють.

"Сьогодні час паперових гарантій минув. Напам'ять залишився Будапештський меморандум – як його ганебний символ. Сьогодні ми потребуємо реальних безпекових гарантій", – заявив він.

Міністр підкреслив, що Україні потрібне справжнє союзництво.

Він також наголосив на необхідності спільного розуміння того, що Росія є екзистенційним ворогом.

За його словами, це стосується не лише України, а й усієї Європи.

Сибіга додав, що таке розуміння допоможе створювати нові альянси та посилювати співпрацю. Він наголосив, що важливо мати впевненість у тому, що жодна країна не залишиться наодинці перед загрозою.

Зміни у світі та нова роль України

Міністр зазначив, що світ поступово змінює ставлення до Росії. За його словами, її вплив зменшується.

Він навів приклади, що "Вагнер" більше не є фактором сили в Африці, а країни Південного Кавказу відходять від російського впливу.

Окремо він підкреслив, що Україна вже стала глобальним безпековим партнером.

Міністр додав, що домовленості у сфері дронів стали інструментом зовнішньої політики.

Також Україна працює над відкриттям експорту озброєння як системної державної політики.

Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на сьогодні вже є реальні ознаки формування підґрунтя для припинення активних бойових дій. Є чітке доручення від глави держави спробувати завершити гарячу фазу війни до початку зими.

