На фронте за сутки произошло 178 боевых столкновений, наиболее активен враг на Покровском направлении
Всего с начала суток на фронте произошло 178 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
За сегодняшний день противник нанес 68 авиационных ударов, сбросив 244 управляемые авиабомбы. Кроме того, для поражения наших позиций и мирных населенных пунктов захватчики задействовали 5859 дронов-камикадзе и осуществили 2187 обстрелов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения, один бой продолжается до сих пор. Противник нанес пять авиаударов, сбросив 16 КАБ, осуществил 67 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, восемь из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении оккупанты семь раз пытались прорвать оборону возле Ветеринарного, Старицы, Прилипки и Синельникового. Три боевых столкновения продолжаются.
- На Купянском участке фронта захватчики четыре раза шли в атаку, пытаясь вытеснить наши подразделения вблизи Куриловки и в сторону Купянска-Вузлового. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили восемь штурмов вблизи Копанок, Новомихайловки, Дробишевого, Лимана и Ямполя.
На Славянском направлении Силы обороны успешно свели на нет четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Калеников, Ризниковки и в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки. Одно боевое столкновение еще продолжается.
На Краматорском направлении враг предпринял одну тщетную попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Никифоровка.
Силы обороны успешно отразили восемь атак на Константиновском направлении, вблизи Иванополя, Плещеевки, Русина Яра и в сторону Кучерова Яра и Нового Шахово.
На Покровском направлении враг провел 36 атак. Оккупанты пытались прорваться в районах Дорожного, Новоалександровки, Родинского, Покровска, Котлино, Молодецкого, Удачного, Муравки, Орехово и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Белицкое, Сергиевка. Три боевых столкновения еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 32 оккупанта, еще 9 — ранены. Наши воины уничтожили две единицы автомобильной, шесть единиц специальной техники, квадроцикл и укрытия личного состава противника. Также повреждены семь автомобилей, два орудия, один пункт управления беспилотниками и 11 укрытий личного состава врага. Кроме того, уничтожено или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы более 200 вражеских беспилотников различных типов.
На Александровском направлении оккупанты один раз пытались улучшить свое тактическое положение, атакуя в районе Вербового.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 23 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Злагода, Доброполье, Еленокстантиновка, Зализничное, Чаривное и в сторону Косовцево, Развдянки, Воздвижковки, Цветково и Верхней Терсы. Еще пять боевых столкновений продолжаются.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две тщетные попытки продвинуться в районе Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в оперативной обстановке не произошло.
