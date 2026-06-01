На фронте за сутки произошло 178 боевых столкновений, наиболее активен враг на Покровском направлении

Всего с начала суток на фронте произошло 178 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

За сегодняшний день противник нанес 68 авиационных ударов, сбросив 244 управляемые авиабомбы. Кроме того, для поражения наших позиций и мирных населенных пунктов захватчики задействовали 5859 дронов-камикадзе и осуществили 2187 обстрелов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения, один бой продолжается до сих пор. Противник нанес пять авиаударов, сбросив 16 КАБ, осуществил 67 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, восемь из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты семь раз пытались прорвать оборону возле Ветеринарного, Старицы, Прилипки и Синельникового. Три боевых столкновения продолжаются.

На Купянском участке фронта захватчики четыре раза шли в атаку, пытаясь вытеснить наши подразделения вблизи Куриловки и в сторону Купянска-Вузлового. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили восемь штурмов вблизи Копанок, Новомихайловки, Дробишевого, Лимана и Ямполя.

На Славянском направлении Силы обороны успешно свели на нет четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Калеников, Ризниковки и в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки. Одно боевое столкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении враг предпринял одну тщетную попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Никифоровка.

Силы обороны успешно отразили восемь атак на Константиновском направлении, вблизи Иванополя, Плещеевки, Русина Яра и в сторону Кучерова Яра и Нового Шахово.

На Покровском направлении враг провел 36 атак. Оккупанты пытались прорваться в районах Дорожного, Новоалександровки, Родинского, Покровска, Котлино, Молодецкого, Удачного, Муравки, Орехово и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Белицкое, Сергиевка. Три боевых столкновения еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 32 оккупанта, еще 9 — ранены. Наши воины уничтожили две единицы автомобильной, шесть единиц специальной техники, квадроцикл и укрытия личного состава противника. Также повреждены семь автомобилей, два орудия, один пункт управления беспилотниками и 11 укрытий личного состава врага. Кроме того, уничтожено или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы более 200 вражеских беспилотников различных типов.

На Александровском направлении оккупанты один раз пытались улучшить свое тактическое положение, атакуя в районе Вербового.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 23 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Злагода, Доброполье, Еленокстантиновка, Зализничное, Чаривное и в сторону Косовцево, Развдянки, Воздвижковки, Цветково и Верхней Терсы. Еще пять боевых столкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две тщетные попытки продвинуться в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в оперативной обстановке не произошло.

