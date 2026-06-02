Поражен НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае РФ и другие объекты рашистов, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ "Ильский", ЗРГК "Панцирь-С1", кораблю и другим объектам российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

НПЗ

Подтверждено поражение нефтеперерабатывающего завода "Ильский" в Краснодарском крае РФ.

На предприятии возник пожар. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"НПЗ "Ильский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга Российской Федерации. Мощность переработки составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Завод производит нефтепродукты, используемые, в частности, для обеспечения вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

ЗРК

В п. Видное в оккупированном Крыму поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Склад БПЛА

В Шахтерском в Донецкой области под ударом Сил обороны - склад БПЛА подразделения противника, а также пункты управления БПЛА оккупантов в районах Устинки (Белгородская обл., РФ), Лугового Запорожской области и Голой Пристани в Херсонской области.

Атаковали украинские воины и сосредоточения живой силы РФ в районах Широкино, Берестка и Комара Донецкой области, Малиевки в Днепропетровской области и Локоты (Курская обл., РФ).

Подтвержденные поражения

"По результатам ракетного удара украинскими крылатыми ракетами "Нептун" 31 мая 2026 года по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области РФ подтверждено поражение двух установок первичной переработки нефти, АВТ-1 и АВТ-2, с последующим пожаром на территории предприятия.



Также уточнена информация по ЛВДС "Лазарево" в Кировской области РФ - были повреждены два резервуара РВС-50000 м3 и здания магистральных насосных станций", - отметили в Генштабе ВСУ.

В результате попаданий 31 мая 2026 года на территории Саратовского НПЗ подтверждено поражение установки первичной переработки нефти АВТ-6.

В ночь на 1 июня поражен корабль оккупантов в районе базирования (Межводное, ВОТ АР Крым). По предварительной информации - это судно размагничивания. Результаты уточняются.

Вывели из строя 40% нефтепереработки РФ и поразили 15 НПЗ: Зеленский об успехах дальнобойных "санкций" ВСУ