Уражено НПЗ "Ильский" у Краснодарському краї РФ та інші об’єкти рашистів, - Генштаб
Сили оборони України уразили НПЗ "Ильский", ЗРГК "Панцирь-С1", корабель та інші об'єкти російських загарбників.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
НПЗ
Підтверджено ураження нафтоперреробного заводу "Ильский" в Краснодарському краї РФ.
На підприємстві виникла пожежа. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.
"НПЗ "Ильский" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня російської федерації. Потужність переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.
ЗРК
У н.п. Видне в окупованому Криму уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".
Склад БпЛА
У Шахтарському на Донеччині під ударом Сил оборони - склад БпЛА підрозділу противника, а також пункти управління БпЛА окупантів у районах Устинки (Бєлгородська обл., рф), Лугового Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині.
Атакували українські воїни і зосередження живої сили РФ у районах Широкиного, Берестка та Комара Донецької області, Маліївки на Дніпропетровщині і Локоти (Курська обл., РФ).
Підтрведжені ураження
"За результатами ракетного удару українськими крилатими ракетами "Нептун" 31 травня 2026 року по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області рф підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства.
Також уточнено інформацію по ЛВДС "Лазарєво" у Кіровській області рф - було пошкоджено два резервуари РВС-50000 м3 та будівлі магістральних насосних станцій", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
Внаслідок влучань 31 травня 2026 року по території Саратовського НПЗ підтверджено ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6.
У ніч на 1 червня уражено корабель окупантів у районі базування (Міжводне, ТОТ АР Крим). За попередньою інформацією - це судно розмагнічування. Результати уточнюються.
