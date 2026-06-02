Наиболее активные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток агрессор 54 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 2 июня, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Середина-Буда, Кучеровка, Коренок, Уланово, Волфино, Нескучное, Сумы, Чернацкое, Вовковка, Сопич, Рогизное, Яструбщина.

В Черниговской области — Заречье.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник осуществил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Купянском направлении сегодня враг атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Купянск.

Атак не зафиксировано

По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в районе Заречного и в сторону Лимана. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Кривая Лука.

На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещиевка, Степановка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Белицкое, Степы, Ивановка, Сергиевка, Дорожное. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в районе Вороного.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак в районе Доброполья, Злагоды, Зализнычного, Еленокстантиновки и в сторону Воздвижевки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну наступательную операцию в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.

