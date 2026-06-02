Найактивніші бої тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби агресор 54 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 2 червня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Середина-Буда, Кучерівка, Кореньок, Уланове, Волфине, Нескучне, Суми, Чернацьке, Вовківка, Сопич, Рогізне, Яструбщина.

На Чернігівщині - Заріччя.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ.

Не зафіксовано атак

За даними Генштабу, на Південно-Слобожанському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися у районі Зарічного та у бік Лимана. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників йти вперед у бік населеного пункту Крива Лука.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали вісім атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Степанівка. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Білицьке, Степи, Іванівка, Сергіївка, Дорожнє. Чотири боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог три рази намагався просунутися у районі Вороного.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 15 ворожих атак у районі Добропілля, Злагоди, Залізничного, Оленокостянтинівки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію в бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

