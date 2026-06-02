На фронте – 203 боевых столкновения: ВСУ отразили наибольшее количество атак на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Всего с начала суток 2 июня на передовой произошло 203 боевых столкновения. Наибольшую активность враг проявил на двух направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 2 июня, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Противник нанес один ракетный удар, применив 73 ракеты, совершил 46 авиационных ударов, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5985 дронов-камикадзе и совершил 2157 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло одно боестолкновение. Противник осуществил 58 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самые активные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Ситуация на других направлениях

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Избицкое и Вильча.

На Купянском направлении сегодня враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой, Куриловка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробишево, Диброва, Лиман и в районе Заречного. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили девять попыток захватчиков продвигаться вперед в районе Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука. Еще два боевых столкновения продолжаются.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 366 910 (+1 440 за сутки), 11 969 танков, 43 112 артиллерийских систем, 24 666 ББМ. ИНФОГРАФИКА

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Степановка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Степы, Ивановка, Сергеевка, Дорожное.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 29 оккупантов и 17 ранено; уничтожена одна артиллерийская система, одна единица автомобильной и одна единица специальной техники врага, склад ГСМ. Поврежден один танк, 11 единиц автомобильной и одна единица специальной техники, пять артиллерийских систем, 80 укрытий личного состава и пункт управления БПЛА противника. Уничтожено или подавлено 248 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг 40 раз атаковал на Покровском направлении, всего на фронте - 229 боестолкновений, - Генштаб

На Александровском направлении наши защитники остановили четыре вражеские атаки в районе Вороного и в сторону Калиновского.

На Гуляйпольском направлении произошло 30 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Зализничное, Еленокстантиновка, Прилуки и в сторону Воздвижевки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного, Цветкового, Горького. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

На Ореховском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две атаки в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае РФ и другие объекты рашистов, - Генштаб