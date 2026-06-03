263 боестолкновения на фронте за сутки: наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 2 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 263 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив 73 ракеты, совершил 80 авиационных ударов, сбросив 252 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9735 дронов-камикадзе и осуществил 3156 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 — из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника, два пункта управления, четыре артиллерийские системы, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек. Также уничтожено пять танков, семь боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня, три средства ПВО, шесть наземных робототехнических комплексов, 40 ракет, 1853 беспилотных летательных аппарата, 437 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытался возобновить наступление на Великобурлукском направлении, - УОС

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, агрессор нанес два авиационных удара с применением трех КАБ, осуществил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением РСЗО.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенных пунктов Избицкое и Вильча.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой, Куриловка.

Читайте также: Independent: Корпус Билецкого держит оборону в районах на Востоке, которых больше всего хочет Путин

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении враг 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва, Лиман и в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь.

На Славянском направлении противник 20 раз штурмовал в районах Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Степановка и в сторону Новопавловки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Степы, Ивановка, Сергеевка, Шевченко, Дорожное", — говорится в сообщении.

Читайте: РФ намерена захватить не только Донбасс, но и всю Украину, - Сырский

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник атаковал семь раз, в районах Вороного, Тернового и в сторону Калиновского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 44 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Железнодорожное, Еленокстантиновка, Прилуки и в сторону Воздвижковки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного, Цветкового, Горкого.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две атаки в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.