НРК Vepr пополнил арсенал ВСУ: может вывозить раненых и перевозить 350 кг груза. ФОТО
Министерство обороны Украины укрепляет потенциал пехотных подразделений Вооруженных сил. В частности, арсенал медицинской эвакуации украинской армии пополнился новым роботом — наземным логистическо-эвакуационным роботизированным комплексом Vepr, который оборонное ведомство сертифицировало и допустило к использованию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Vepr – это отечественный наземный робот, прошедший проверку в бою. Первые модели комплекса работают на передовой с 2024 года, успешно выполняя задачи по логистике и эвакуации. Ориентируясь на реальный боевой опыт и отзывы защитников, украинские разработчики существенно модернизировали платформу под актуальные потребности фронта.
Тактико-технические характеристики НРК Vepr
Платформа Vepr имеет длину 136 см, ширину 112 см и высоту со стойкой 138 см. При снаряженной массе около 350 кг может транспортировать груз такой же массы. Два электродвигателя мощностью по 1500 Вт разгоняют платформу до более 7,5 км/ч, емкости аккумуляторов хватает на почти 40 км пути. НРК Vepr оснащен цифровыми камерами, имеет несколько видов связи.
Преимущества усовершенствованных НРК Vepr
Модернизированные логистическо-эвакуационные НРК Vepr обладают лучшими тактико-техническими характеристиками и способны выполнять более широкий перечень военных миссий:
- доставка боеприпасов или военного имущества весом до 350 кг;
- эвакуация 1-2 раненых одновременно;
- дистанционное разминирование территорий;
- ударный робот-камикадзе;
- эвакуация с поля боя поврежденных автомобилей или других НРК.
Благодаря многофункциональности комплексы Vepr способны выполнять большинство наиболее распространенных логистических и военных задач.
Простота применения НРК Vepr
Использовать НРК Vepr могут пехотинцы любых подразделений, поскольку комплекс:
- имеет понятный алгоритм управления;
- легко обслуживается и эксплуатируется;
- обучение оператора требует минимум времени;
- имеет длительный ресурс работы.
Отметим, что украинские наземные роботизированные комплексы ежемесячно выполняют около 10 000 задач по эвакуации и логистике. Этим они спасают жизни украинских военнослужащих.
В первом полугодии 2026 года Минобороны планирует заключить контракты на поставку более 25 000 НРК – вдвое больше, чем за весь 2025 год. Ключевая цель – перевести до 100% фронтовой логистики на беспилотные роботизированные платформы.
Напомним, ранее Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины наземный роботизированный комплекс "Бизон-Л". Это украинская разработка, оснащенная сразу шестью типами связи, в частности LTE, Starlink и другими, что обеспечивает стабильность управления комплексом в районе действия вражеского РЭБ.
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