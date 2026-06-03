НРК Vepr пополнил арсенал ВСУ: может вывозить раненых и перевозить 350 кг груза. ФОТО

Министерство обороны Украины укрепляет потенциал пехотных подразделений Вооруженных сил. В частности, арсенал медицинской эвакуации украинской армии пополнился новым роботом — наземным логистическо-эвакуационным роботизированным комплексом Vepr, который оборонное ведомство сертифицировало и допустило к использованию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Vepr – это отечественный наземный робот, прошедший проверку в бою. Первые модели комплекса работают на передовой с 2024 года, успешно выполняя задачи по логистике и эвакуации. Ориентируясь на реальный боевой опыт и отзывы защитников, украинские разработчики существенно модернизировали платформу под актуальные потребности фронта.

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Тактико-технические характеристики НРК Vepr

Платформа Vepr имеет длину 136 см, ширину 112 см и высоту со стойкой 138 см. При снаряженной массе около 350 кг может транспортировать груз такой же массы. Два электродвигателя мощностью по 1500 Вт разгоняют платформу до более 7,5 км/ч, емкости аккумуляторов хватает на почти 40 км пути. НРК Vepr оснащен цифровыми камерами, имеет несколько видов связи.

Преимущества усовершенствованных НРК Vepr

Модернизированные логистическо-эвакуационные НРК Vepr обладают лучшими тактико-техническими характеристиками и способны выполнять более широкий перечень военных миссий:

доставка боеприпасов или военного имущества весом до 350 кг;

эвакуация 1-2 раненых одновременно;

дистанционное разминирование территорий;

ударный робот-камикадзе;

эвакуация с поля боя поврежденных автомобилей или других НРК.

Благодаря многофункциональности комплексы Vepr способны выполнять большинство наиболее распространенных логистических и военных задач.

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Простота применения НРК Vepr

Использовать НРК Vepr могут пехотинцы любых подразделений, поскольку комплекс:

имеет понятный алгоритм управления;

легко обслуживается и эксплуатируется;

обучение оператора требует минимум времени;

имеет длительный ресурс работы.

Отметим, что украинские наземные роботизированные комплексы ежемесячно выполняют около 10 000 задач по эвакуации и логистике. Этим они спасают жизни украинских военнослужащих.

В первом полугодии 2026 года Минобороны планирует заключить контракты на поставку более 25 000 НРК – вдвое больше, чем за весь 2025 год. Ключевая цель – перевести до 100% фронтовой логистики на беспилотные роботизированные платформы.

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Напомним, ранее Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины наземный роботизированный комплекс "Бизон-Л". Это украинская разработка, оснащенная сразу шестью типами связи, в частности LTE, Starlink и другими, что обеспечивает стабильность управления комплексом в районе действия вражеского РЭБ.