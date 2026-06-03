НРК Vepr поповнив арсенал ЗСУ: може вивозити поранених і перевозити 350 кг вантажу. ФОТО

Міністерство оборони України посилює спроможності піхотних підрозділів Збройних Сил. Зокрема, арсенал медеваків українського війська поповнив новий робот – наземний логістично-евакуаційний роботизований комплекс Vepr, який оборонне відомство кодифікувало і допустило до використання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Vepr – це вітчизняний наземний робот, який пройшов перевірку боєм. Перші моделі комплексу працюють на передовій з 2024 року, успішно закриваючи завдання з логістики та евакуації. Орієнтуючись на реальний бойовий досвід та відгуки захисників, українські розробники суттєво модернізували платформу під актуальні потреби фронту.

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Тактико-технічні характеристики НРК Vepr

Платформа Vepr має довжину 136 см, ширину 112 см і висоту зі стійкою 138 см. При спорядженій вазі близько 350 кг може транспортувати вантаж такої ж маси. Два електричні двигуни потужністю по 1500 Ват розганяють платформу до понад 7,5 км/год, ємності акумуляторів вистачає на майже 40 км шляху. НРК Vepr оснащений цифровими камерами, має кілька видів зв’язку.

Переваги удосконалених НРК Vepr

Модернізовані логістично-евакуаційні НРК Vepr мають кращі тактико-технічні характеристики і здатні виконувати ширший перелік військових місій:

доставка боєприпасів чи військового майна вагою до 350 кг;

евакуація 1-2 поранених одночасно;

дистанційне розмінування територій;

ударний робот-камікадзе;

евакуація з поля бою пошкоджених автомобілів чи інших НРК.

Завдяки багатофункціональності комплекси Vepr здатні виконувати більшість найпоширеніших логістичних та військових завдань.

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Легкість застосування НРК Vepr

Використовувати НРК Vepr можуть піхотинці будь-яких підрозділів, оскільки комплекс :

має зрозумілий алгоритм управління;

легко обслуговується і експлуатується;

навчання оператора потребує мінімум часу;

має тривалий ресурс роботи.

Зазначимо, що українські наземні роботизовані комплекси щомісяця виконують близько 10 000 завдань з евакуації та логістики. Цим зберігають життя українських військовослужбовців.

У першому півріччі 2026 року Міноборони планує законтрактувати понад 25 000 НРК – удвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Ключова мета – перевести до 100% фронтової логістики на безпілотні роботизовані платформи.

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Нагадаємо, раніше Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах України наземний роботизований комплекс "Бізон-Л". Це українська розробка, оснащена одразу шістьма типами зв’язку, зокрема LTE, Starlink та іншими, що забезпечує стабільність управління комплексом у районі дії ворожого РЕБу.