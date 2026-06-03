НРК Vepr поповнив арсенал ЗСУ: може вивозити поранених і перевозити 350 кг вантажу. ФОТО
Міністерство оборони України посилює спроможності піхотних підрозділів Збройних Сил. Зокрема, арсенал медеваків українського війська поповнив новий робот – наземний логістично-евакуаційний роботизований комплекс Vepr, який оборонне відомство кодифікувало і допустило до використання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Vepr – це вітчизняний наземний робот, який пройшов перевірку боєм. Перші моделі комплексу працюють на передовій з 2024 року, успішно закриваючи завдання з логістики та евакуації. Орієнтуючись на реальний бойовий досвід та відгуки захисників, українські розробники суттєво модернізували платформу під актуальні потреби фронту.
Тактико-технічні характеристики НРК Vepr
Платформа Vepr має довжину 136 см, ширину 112 см і висоту зі стійкою 138 см. При спорядженій вазі близько 350 кг може транспортувати вантаж такої ж маси. Два електричні двигуни потужністю по 1500 Ват розганяють платформу до понад 7,5 км/год, ємності акумуляторів вистачає на майже 40 км шляху. НРК Vepr оснащений цифровими камерами, має кілька видів зв’язку.
Переваги удосконалених НРК Vepr
Модернізовані логістично-евакуаційні НРК Vepr мають кращі тактико-технічні характеристики і здатні виконувати ширший перелік військових місій:
- доставка боєприпасів чи військового майна вагою до 350 кг;
- евакуація 1-2 поранених одночасно;
- дистанційне розмінування територій;
- ударний робот-камікадзе;
- евакуація з поля бою пошкоджених автомобілів чи інших НРК.
Завдяки багатофункціональності комплекси Vepr здатні виконувати більшість найпоширеніших логістичних та військових завдань.
Легкість застосування НРК Vepr
Використовувати НРК Vepr можуть піхотинці будь-яких підрозділів, оскільки комплекс :
- має зрозумілий алгоритм управління;
- легко обслуговується і експлуатується;
- навчання оператора потребує мінімум часу;
- має тривалий ресурс роботи.
Зазначимо, що українські наземні роботизовані комплекси щомісяця виконують близько 10 000 завдань з евакуації та логістики. Цим зберігають життя українських військовослужбовців.
У першому півріччі 2026 року Міноборони планує законтрактувати понад 25 000 НРК – удвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Ключова мета – перевести до 100% фронтової логістики на безпілотні роботизовані платформи.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах України наземний роботизований комплекс "Бізон-Л". Це українська розробка, оснащена одразу шістьма типами зв’язку, зокрема LTE, Starlink та іншими, що забезпечує стабільність управління комплексом у районі дії ворожого РЕБу.
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