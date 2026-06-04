Греция во второй раз выдвинула Украине претензии из-за морского дрона
Греция официально подтвердила, что направила Украине уже второй дипломатический демарш в связи с украинским морским беспилотником, который ранее был обнаружен в Ионическом море у острова Лефкада.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Ekathimerini.
Афины ждут ответа от Киева
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Греции Лана Зохиу сообщила, что демарши были подготовлены после выводов Генерального штаба вооруженных сил страны.
По ее словам, греческая сторона передала как устные, так и письменные обращения в посольство Украины в Афинах и Министерство иностранных дел Украины. В то же время Афины утверждают, что пока не получили официального ответа на поднятые вопросы.
Четыре претензии Греции
Греческая сторона заявляет, что присутствие беспилотника "Козак Мамай" вблизи Лефкады свидетельствует о переносе военных действий далеко за пределы района боевых действий.
Также в Афинах считают, что дрон мог создать опасность для гражданского судоходства, представлять риск для людей и нанести вред окружающей среде.
Отдельно греческие власти подчеркнули, что право Украины на самооборону не может служить оправданием для подобных действий за пределами района боевых действий. Кроме того, Афины призвали Киев воздерживаться от подобных операций в будущем.
О чем идет речь
Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис поднял этот вопрос во время неформальной встречи глав МИД стран Европейского Союза на Кипре. О ситуации также проинформировали главу европейской дипломатии Каю Каллас и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Лана Зохиу при этом подчеркнула, что Греция продолжает поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, а также выступает за справедливый и прочный мир.
Беспилотник нашли рыбаки
Беспилотный катер обнаружили 7 мая рыбаки у южного побережья острова Лефкада. После этого его передали береговой охране Греции для расследования.
Впоследствии беспилотник идентифицировали как морской дрон Magura V5, который используется Украиной для операций против российских сил в Черном море.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Значит, хорошие сапоги, надо брать.» ©
Треьба в поліцію звертатись а не до України.
Но греки, як спаливши Трою,
Зробили з неї скирту гною,
Він, взявши торбу, тягу дав;
Забравши деяких троянців,
Осмалених, як гиря, ланців,
П'ятами з Трої накивав.
https://www.************.com.ua/uk/Lit/K/KotljarevskyI/Eneida/1.html
Що? А в чому тут «бойові дії?
Oбісрались побачивши шматок заліза яке не здетонувало?!
боже… який це подарунок кацапам, сцикливі імпотенти які здадуться без жодного пострілу🤦♂️