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Новости Отношения Украины и Греции
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Греция во второй раз выдвинула Украине претензии из-за морского дрона

Греция выразила второй демарш Украине из-за беспилотника

Греция официально подтвердила, что направила Украине уже второй дипломатический демарш в связи с украинским морским беспилотником, который ранее был обнаружен в Ионическом море у острова Лефкада.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Ekathimerini.

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Афины ждут ответа от Киева

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Греции Лана Зохиу сообщила, что демарши были подготовлены после выводов Генерального штаба вооруженных сил страны.

По ее словам, греческая сторона передала как устные, так и письменные обращения в посольство Украины в Афинах и Министерство иностранных дел Украины. В то же время Афины утверждают, что пока не получили официального ответа на поднятые вопросы.

Читайте: Греция готовит ноту протеста Украине из-за морского дрона у острова Лефкада

Четыре претензии Греции

Греческая сторона заявляет, что присутствие беспилотника "Козак Мамай" вблизи Лефкады свидетельствует о переносе военных действий далеко за пределы района боевых действий.

Также в Афинах считают, что дрон мог создать опасность для гражданского судоходства, представлять риск для людей и нанести вред окружающей среде.

Отдельно греческие власти подчеркнули, что право Украины на самооборону не может служить оправданием для подобных действий за пределами района боевых действий. Кроме того, Афины призвали Киев воздерживаться от подобных операций в будущем.

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О чем идет речь

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис поднял этот вопрос во время неформальной встречи глав МИД стран Европейского Союза на Кипре. О ситуации также проинформировали главу европейской дипломатии Каю Каллас и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Лана Зохиу при этом подчеркнула, что Греция продолжает поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, а также выступает за справедливый и прочный мир.

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Беспилотник нашли рыбаки

Беспилотный катер обнаружили 7 мая рыбаки у южного побережья острова Лефкада. После этого его передали береговой охране Греции для расследования.

Впоследствии беспилотник идентифицировали как морской дрон Magura V5, который используется Украиной для операций против российских сил в Черном море.

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Автор: 

Греция (742) протест (5751) Украина (44420) дроны (7284)
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Топ комментарии
+15
греки ображаться через загрозу своїм лівим танкерам під грецькими прапорами.
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04.06.2026 14:43 Ответить
+5
Там на дроні був напис - поліція.
Треьба в поліцію звертатись а не до України.
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04.06.2026 14:48 Ответить
+5
...

Но греки, як спаливши Трою,

Зробили з неї скирту гною,

Він, взявши торбу, тягу дав;

Забравши деяких троянців,

Осмалених, як гиря, ланців,

П'ятами з Трої накивав.

https://www.************.com.ua/uk/Lit/K/KotljarevskyI/Eneida/1.html
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04.06.2026 14:48 Ответить
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греки ображаться через загрозу своїм лівим танкерам під грецькими прапорами.
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04.06.2026 14:43 Ответить
Це десяте питання, через " що ображаються". Питання, як їм по тихому закрити рота.
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04.06.2026 14:55 Ответить
ніяк. Це буде ще довго, а почалось з моменту коли Україна виставила умову зберегти за собою право голосу у питанні використання БЕКів, які були створені з використанням українських технологій, що фактично дозволяє нам блокувати використання створених в Україні систем, або таких, що включають українські технології. Така можливість, як вважається, може стати на заваді вільному використанню цього озброєння проти Туреччини, яка для України є більш важливим партнером. Очевидно що притакому блокуванні весь сенс в українських морських дронах для грецьких збройних сил зникає.
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04.06.2026 15:12 Ответить
Це іменується : "Так не даставайся же, ты, никаму!" Греки хотіли "І рибку з'їсти, і "хєр", бочком, обійти..." А не вийшло - так підняли вереск... Середземне море - не "внутрішнє море Греції"...
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04.06.2026 15:47 Ответить
Навіщо? Лишній вереск - безкоштовна реклама!
«Значит, хорошие сапоги, надо брать.» ©
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04.06.2026 15:17 Ответить
Там на дроні був напис - поліція.
Треьба в поліцію звертатись а не до України.
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04.06.2026 14:48 Ответить
...

Но греки, як спаливши Трою,

Зробили з неї скирту гною,

Він, взявши торбу, тягу дав;

Забравши деяких троянців,

Осмалених, як гиря, ланців,

П'ятами з Трої накивав.

https://www.************.com.ua/uk/Lit/K/KotljarevskyI/Eneida/1.html
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04.06.2026 14:48 Ответить
Бог любить трійцю, тричі по трійці. І після кожного демаршу повертайте нам нашу "магуру", бо хіба на один дрон можна скаржитись скільки вам заманеться?
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04.06.2026 14:49 Ответить
Госссаді... Та об'явіть вже нам війну! Не стримуйтесь! "Калибєль дємократіі" блін
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04.06.2026 15:00 Ответить
Це все наслідок некомпетентності влади риго-зелених. Понапризначували непрофесійних осіб в міністерство закордонних справ , а в тих розуму не хватає дати відповідь. І це не тільки мають претензії Греція, а й Польша, Угорщина, Гамедрика та навіть росіянія, послухаєш, як наш представник басні розказує, то здається, чи ти на шоу квартал 95, чи галюніки в тебе.
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04.06.2026 15:03 Ответить
Як же всім цим країнам пощастило, що живуть без війни. Вони не розуміють яке це щастя. Читають про дикунів, а потім йдуть дивитися свiй футбол або котиків в Інтернеті.
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04.06.2026 15:20 Ответить
Вдруге нахер йдіть,покидьки. Падли.
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04.06.2026 15:33 Ответить
Та пішли нах...
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04.06.2026 15:45 Ответить
«свідчить про перенесення військових дій далеко за межі району бойових дій»
Що? А в чому тут «бойові дії?
Oбісрались побачивши шматок заліза яке не здетонувало?!
боже… який це подарунок кацапам, сцикливі імпотенти які здадуться без жодного пострілу🤦‍♂️
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04.06.2026 15:58 Ответить
 
 