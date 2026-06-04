Греція вдруге висунула Україні претензії через морський дрон

Греція офіційно підтвердила, що подала Україні вже другий дипломатичний демарш через український морський безпілотник, який раніше виявили в Іонічному морі поблизу острова Лефкада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Ekathimerini.

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Афіни чекають відповіді від Києва

Речниця Міністерства закордонних справ Греції Лана Зохіу повідомила, що демарші були підготовлені після висновків Генерального штабу збройних сил країни.

За її словами, грецька сторона передала як усні, так і письмові звернення до посольства України в Афінах та Міністерства закордонних справ України. Водночас Афіни стверджують, що поки не отримали офіційної відповіді на порушені питання.

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Чотири претензії Греції

Грецька сторона заявляє, що присутність безпілотника "Козак Мамай" поблизу Лефкади свідчить про перенесення військових дій далеко за межі району бойових дій.

Також в Афінах вважають, що дрон міг створити небезпеку для цивільного судноплавства, становити ризик для людей та завдати шкоди довкіллю.

Окремо грецька влада наголосила, що право України на самооборону не може бути виправданням для подібних дій за межами району бойових дій. Крім того, Афіни закликали Київ утримуватися від подібних операцій у майбутньому.

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Про що йдеться

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс порушив це питання під час неформальної зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу на Кіпрі. Про ситуацію також поінформували голову європейської дипломатії Каю Каллас та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Лана Зохіу водночас наголосила, що Греція продовжує підтримувати Україну, її суверенітет та територіальну цілісність, а також виступає за справедливий і тривалий мир.

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Безпілотник знайшли рибалки

Безекіпажний катер виявили 7 травня рибалки біля південного узбережжя острова Лефкада. Після цього його передали береговій охороні Греції для розслідування.

Згодом безпілотник ідентифікували як морський дрон Magura V5, який використовується Україною для операцій проти російських сил у Чорному морі.

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