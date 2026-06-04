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Новини Відносини України та Греції
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Греція вдруге висунула Україні претензії через морський дрон

Греція висловила другий демарш Україні через безпілотник

Греція офіційно підтвердила, що подала Україні вже другий дипломатичний демарш через український морський безпілотник, який раніше виявили в Іонічному морі поблизу острова Лефкада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Ekathimerini.

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Афіни чекають відповіді від Києва

Речниця Міністерства закордонних справ Греції Лана Зохіу повідомила, що демарші були підготовлені після висновків Генерального штабу збройних сил країни.

За її словами, грецька сторона передала як усні, так і письмові звернення до посольства України в Афінах та Міністерства закордонних справ України. Водночас Афіни стверджують, що поки не отримали офіційної відповіді на порушені питання.

Читайте: Греція готує ноту протесту Україні через морський дрон біля острова Лефкада

Чотири претензії Греції

Грецька сторона заявляє, що присутність безпілотника "Козак Мамай" поблизу Лефкади свідчить про перенесення військових дій далеко за межі району бойових дій.

Також в Афінах вважають, що дрон міг створити небезпеку для цивільного судноплавства, становити ризик для людей та завдати шкоди довкіллю.

Окремо грецька влада наголосила, що право України на самооборону не може бути виправданням для подібних дій за межами району бойових дій. Крім того, Афіни закликали Київ утримуватися від подібних операцій у майбутньому.

Також читайте: На морському дроні, знайденому біля Греції, знешкодили близько 100 кілограм вибухівки: це може бути Magura

Про що йдеться

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс порушив це питання під час неформальної зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу на Кіпрі. Про ситуацію також поінформували голову європейської дипломатії Каю Каллас та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Лана Зохіу водночас наголосила, що Греція продовжує підтримувати Україну, її суверенітет та територіальну цілісність, а також виступає за справедливий і тривалий мир.

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Безпілотник знайшли рибалки

Безекіпажний катер виявили 7 травня рибалки біля південного узбережжя острова Лефкада. Після цього його передали береговій охороні Греції для розслідування.

Згодом безпілотник ідентифікували як морський дрон Magura V5, який використовується Україною для операцій проти російських сил у Чорному морі.

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Греція (636) протест (2422) Україна (7339) дрони (8345)
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Топ коментарі
+15
греки ображаться через загрозу своїм лівим танкерам під грецькими прапорами.
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04.06.2026 14:43 Відповісти
+5
Там на дроні був напис - поліція.
Треьба в поліцію звертатись а не до України.
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04.06.2026 14:48 Відповісти
+5
...

Но греки, як спаливши Трою,

Зробили з неї скирту гною,

Він, взявши торбу, тягу дав;

Забравши деяких троянців,

Осмалених, як гиря, ланців,

П'ятами з Трої накивав.

https://www.************.com.ua/uk/Lit/K/KotljarevskyI/Eneida/1.html
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04.06.2026 14:48 Відповісти
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греки ображаться через загрозу своїм лівим танкерам під грецькими прапорами.
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04.06.2026 14:43 Відповісти
Це десяте питання, через " що ображаються". Питання, як їм по тихому закрити рота.
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04.06.2026 14:55 Відповісти
ніяк. Це буде ще довго, а почалось з моменту коли Україна виставила умову зберегти за собою право голосу у питанні використання БЕКів, які були створені з використанням українських технологій, що фактично дозволяє нам блокувати використання створених в Україні систем, або таких, що включають українські технології. Така можливість, як вважається, може стати на заваді вільному використанню цього озброєння проти Туреччини, яка для України є більш важливим партнером. Очевидно що притакому блокуванні весь сенс в українських морських дронах для грецьких збройних сил зникає.
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04.06.2026 15:12 Відповісти
Це іменується : "Так не даставайся же, ты, никаму!" Греки хотіли "І рибку з'їсти, і "хєр", бочком, обійти..." А не вийшло - так підняли вереск... Середземне море - не "внутрішнє море Греції"...
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04.06.2026 15:47 Відповісти
Навіщо? Лишній вереск - безкоштовна реклама!
«Значит, хорошие сапоги, надо брать.» ©
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04.06.2026 15:17 Відповісти
Там на дроні був напис - поліція.
Треьба в поліцію звертатись а не до України.
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04.06.2026 14:48 Відповісти
...

Но греки, як спаливши Трою,

Зробили з неї скирту гною,

Він, взявши торбу, тягу дав;

Забравши деяких троянців,

Осмалених, як гиря, ланців,

П'ятами з Трої накивав.

https://www.************.com.ua/uk/Lit/K/KotljarevskyI/Eneida/1.html
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04.06.2026 14:48 Відповісти
Бог любить трійцю, тричі по трійці. І після кожного демаршу повертайте нам нашу "магуру", бо хіба на один дрон можна скаржитись скільки вам заманеться?
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04.06.2026 14:49 Відповісти
Госссаді... Та об'явіть вже нам війну! Не стримуйтесь! "Калибєль дємократіі" блін
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04.06.2026 15:00 Відповісти
Це все наслідок некомпетентності влади риго-зелених. Понапризначували непрофесійних осіб в міністерство закордонних справ , а в тих розуму не хватає дати відповідь. І це не тільки мають претензії Греція, а й Польша, Угорщина, Гамедрика та навіть росіянія, послухаєш, як наш представник басні розказує, то здається, чи ти на шоу квартал 95, чи галюніки в тебе.
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04.06.2026 15:03 Відповісти
Як же всім цим країнам пощастило, що живуть без війни. Вони не розуміють яке це щастя. Читають про дикунів, а потім йдуть дивитися свiй футбол або котиків в Інтернеті.
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04.06.2026 15:20 Відповісти
Вдруге нахер йдіть,покидьки. Падли.
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04.06.2026 15:33 Відповісти
Та пішли нах...
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04.06.2026 15:45 Відповісти
«свідчить про перенесення військових дій далеко за межі району бойових дій»
Що? А в чому тут «бойові дії?
Oбісрались побачивши шматок заліза яке не здетонувало?!
боже… який це подарунок кацапам, сцикливі імпотенти які здадуться без жодного пострілу🤦‍♂️
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04.06.2026 15:58 Відповісти
 
 