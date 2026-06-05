СБУ задержала трех пророссийских агитаторов: одна из них призывала нанести удар "Орешником" по Киеву

В трёх регионах Украины задержали прокремлевских агитаторов, призывавших РФ обстреливать украинские города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Харьковская область

В Харьковской области разоблачили местную безработную, которая в чатах соцсетей агитировала нанести удар баллистической ракетой "Орешник" по правительственному кварталу в Киеве.

"Таким образом она предлагала рашистам ликвидировать высшее военно-политическое руководство Украины", — отметили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан корректировщик, который искал для врага позиции ПВО и ВСУ в Полтавской области, - СБУ. ФОТО

Киев

Сообщено о подозрении мужчине, который публиковал одобрительные комментарии под антиукраинскими публикациями в соцсетях.

"Для маскировки подрывной деятельности фигурант создал и в дальнейшем использовал три анонимных аккаунта под разными никнеймами.

Задокументировано, как он призывал к захвату всей территории Украины, героизировал вооруженные группировки РФ и оправдывал их преступления против гражданского населения нашего государства", — рассказали в СБУ.

Читайте также: 17-летний студент передавал рашистам данные о позициях Сил обороны на Харьковщине, — СБУ

Черкасская область

Заместительница руководителя национального заповедника в Каневе распространяла кремлевские фейки о Силах обороны и оперативной ситуации на фронте.

Кроме того, она оправдывала полномасштабную агрессию РФ против Украины и призывала поддержать вооруженные группировки рашистов.

Экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантов в пользу врага.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 2, 3 ст. 109 (распространение материалов с призывами к захвату государственной власти, совершенные повторно);

чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Продавали инвалидность и "сливали" блокпосты: задержаны 22 организатора "уклонистских схем". ФОТОрепортаж