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Новости Пророссийские агитаторы
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СБУ задержала трех пророссийских агитаторов: одна из них призывала нанести удар "Орешником" по Киеву

Разоблачены трое интернет-агитаторов рашизма: подробности от СБУ

В трёх регионах Украины задержали прокремлевских агитаторов, призывавших РФ обстреливать украинские города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Харьковская область

В Харьковской области разоблачили местную безработную, которая в чатах соцсетей агитировала нанести удар баллистической ракетой "Орешник" по правительственному кварталу в Киеве.

"Таким образом она предлагала рашистам ликвидировать высшее военно-политическое руководство Украины", — отметили там.

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Киев

Сообщено о подозрении мужчине, который публиковал одобрительные комментарии под антиукраинскими публикациями в соцсетях.

"Для маскировки подрывной деятельности фигурант создал и в дальнейшем использовал три анонимных аккаунта под разными никнеймами.

Задокументировано, как он призывал к захвату всей территории Украины, героизировал вооруженные группировки РФ и оправдывал их преступления против гражданского населения нашего государства", — рассказали в СБУ.

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Черкасская область

Заместительница руководителя национального заповедника в Каневе распространяла кремлевские фейки о Силах обороны и оперативной ситуации на фронте.

Кроме того, она оправдывала полномасштабную агрессию РФ против Украины и призывала поддержать вооруженные группировки рашистов.

Экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантов в пользу врага.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 2, 3 ст. 109 (распространение материалов с призывами к захвату государственной власти, совершенные повторно);
  • чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Продавали инвалидность и "сливали" блокпосты: задержаны 22 организатора "уклонистских схем". ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26418) СБУ (20739) Харьковская область (2754) Черкасская область (235)
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Топ комментарии
+4
"У такий спосіб вона пропонувала рашистам ліквідувати вище військово-політичне керівництво України", - зазначили там.

Це непатріотично і як бачимо небезпечно. Ми самі маємо зробити так щоб вітерець колихав ноги клована.
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05.06.2026 13:19 Ответить
+4
І звісно в цілком законний спосіб, наприклад через "каштанову" люстрацію - бо сміттєва не подіяла )))
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05.06.2026 13:20 Ответить
+3
Пару дебілів розвісити по їх любим березками, і все би закінчилося.
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05.06.2026 13:45 Ответить
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"У такий спосіб вона пропонувала рашистам ліквідувати вище військово-політичне керівництво України", - зазначили там.

Це непатріотично і як бачимо небезпечно. Ми самі маємо зробити так щоб вітерець колихав ноги клована.
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05.06.2026 13:19 Ответить
І звісно в цілком законний спосіб, наприклад через "каштанову" люстрацію - бо сміттєва не подіяла )))
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05.06.2026 13:20 Ответить
Однопартійців шуфрича та мертвечука, які живучи в Україні > 30 років, продовжують активно 11 років, допомагати ****** убивати Українців-своїх сусідів!!! А нагальних змін до законодавства, керівники трьох гілок влади, так і не вносять!! Чекають на прихід окупантів до них в родину, і отримання нових посад від окупантів????
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05.06.2026 14:27 Ответить
Кожен день знаходяться такі "люди" - немає їм кінця - краю
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05.06.2026 13:25 Ответить
Так це наслідок патріотичного виховання, одним країну захищають, від голоду гинуть, а по телебаченню тільки пропаганда шашликів, барбекю, та інших дебільних реклам та програм.
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05.06.2026 13:41 Ответить
Була тут колись в коментарях така собі Луїза з Німеччини. С початку війни теж постійно обурювалася, що Київ мало ********, бо її, бач, жаба душить за своє село. Задовбалися всім форумом її на×уй посилати.
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05.06.2026 13:25 Ответить
одна орєшніком закликала вдарати, інша за дюжину тисяч маршрути пересування зсу.
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05.06.2026 13:35 Ответить
чужінці це , а не українці , кровожерлива кацапня ...
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05.06.2026 13:43 Ответить
Пару дебілів розвісити по їх любим березками, і все би закінчилося.
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05.06.2026 13:45 Ответить
по першій взагалі не зрозумів. якщо провести опитування, то чомусь я впевнений, що відсотків 80 її підтримає.
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05.06.2026 13:48 Ответить
ну реально по першій не розумію. ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно) Джерело: https://censor.net/ua/n4006894 захоплення влади орєшніком? чи як?
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05.06.2026 13:51 Ответить
Сподівався, що суддю Щасну нарешті пов'язали.
Аж ні.
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05.06.2026 14:31 Ответить
 
 