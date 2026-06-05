СБУ задержала трех пророссийских агитаторов: одна из них призывала нанести удар "Орешником" по Киеву
В трёх регионах Украины задержали прокремлевских агитаторов, призывавших РФ обстреливать украинские города.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Харьковская область
В Харьковской области разоблачили местную безработную, которая в чатах соцсетей агитировала нанести удар баллистической ракетой "Орешник" по правительственному кварталу в Киеве.
"Таким образом она предлагала рашистам ликвидировать высшее военно-политическое руководство Украины", — отметили там.
Киев
Сообщено о подозрении мужчине, который публиковал одобрительные комментарии под антиукраинскими публикациями в соцсетях.
"Для маскировки подрывной деятельности фигурант создал и в дальнейшем использовал три анонимных аккаунта под разными никнеймами.
Задокументировано, как он призывал к захвату всей территории Украины, героизировал вооруженные группировки РФ и оправдывал их преступления против гражданского населения нашего государства", — рассказали в СБУ.
Черкасская область
Заместительница руководителя национального заповедника в Каневе распространяла кремлевские фейки о Силах обороны и оперативной ситуации на фронте.
Кроме того, она оправдывала полномасштабную агрессию РФ против Украины и призывала поддержать вооруженные группировки рашистов.
Экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантов в пользу врага.
В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 2, 3 ст. 109 (распространение материалов с призывами к захвату государственной власти, совершенные повторно);
- чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).
Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Це непатріотично і як бачимо небезпечно. Ми самі маємо зробити так щоб вітерець колихав ноги клована.
Аж ні.