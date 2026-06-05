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Новини Проросійські агітатори
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СБУ затримала трьох проросійських агітаторів: одна з них закликала вдарити "Орєшніком" по Києву

Викрито трьох інтернет-агітаторів рашизму: подробиці від СБУ

У трьох регіонах України затримали прокремлівських агітаторів, які закликали РФ обстрілювати українські міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Харківщина

У Харківській області викрито місцеву безробітну, яка у чатах соцмереж агітувала вдарити балістичною ракетою "Орєшнік" по урядовому кварталу в Києві.

"У такий спосіб вона пропонувала рашистам ліквідувати вище військово-політичне керівництво України", - зазначили там.

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Київ

Повідомлено про підозру чоловіку, який публікував схвальні коментарі під антиукраїнськими публікаціями у соцмережах.

"Для маскування підривної діяльності фігурант створив і в подальшому використовував три анонімні акаунти під різними нікнеймами.

Задокументовано, як він закликав до захоплення всієї території України, героїзував збройні угруповання рф та виправдовував їхні злочини проти цивільного населення нашої держави", - розповіли в СБУ.

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Черкащина

Заступниця керівника національного заповідника у Каневі поширювала кремлівські фейки про Сили оборони та оперативну ситуацію на фронті.

Крім цього, вона виправдовувала повномасштабну агресію РФ проти України та закликала підтримати збройні угруповання рашистів.

Експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів на користь ворога.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 2, 3 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно);
  • чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їм загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

Київ (20831) СБУ (13933) Харківська область (2804) Черкаська область (241)
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Топ коментарі
+4
"У такий спосіб вона пропонувала рашистам ліквідувати вище військово-політичне керівництво України", - зазначили там.

Це непатріотично і як бачимо небезпечно. Ми самі маємо зробити так щоб вітерець колихав ноги клована.
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05.06.2026 13:19 Відповісти
+4
І звісно в цілком законний спосіб, наприклад через "каштанову" люстрацію - бо сміттєва не подіяла )))
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05.06.2026 13:20 Відповісти
+3
Пару дебілів розвісити по їх любим березками, і все би закінчилося.
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05.06.2026 13:45 Відповісти
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"У такий спосіб вона пропонувала рашистам ліквідувати вище військово-політичне керівництво України", - зазначили там.

Це непатріотично і як бачимо небезпечно. Ми самі маємо зробити так щоб вітерець колихав ноги клована.
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05.06.2026 13:19 Відповісти
І звісно в цілком законний спосіб, наприклад через "каштанову" люстрацію - бо сміттєва не подіяла )))
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05.06.2026 13:20 Відповісти
Однопартійців шуфрича та мертвечука, які живучи в Україні > 30 років, продовжують активно 11 років, допомагати ****** убивати Українців-своїх сусідів!!! А нагальних змін до законодавства, керівники трьох гілок влади, так і не вносять!! Чекають на прихід окупантів до них в родину, і отримання нових посад від окупантів????
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05.06.2026 14:27 Відповісти
Кожен день знаходяться такі "люди" - немає їм кінця - краю
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05.06.2026 13:25 Відповісти
Так це наслідок патріотичного виховання, одним країну захищають, від голоду гинуть, а по телебаченню тільки пропаганда шашликів, барбекю, та інших дебільних реклам та програм.
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05.06.2026 13:41 Відповісти
Була тут колись в коментарях така собі Луїза з Німеччини. С початку війни теж постійно обурювалася, що Київ мало ********, бо її, бач, жаба душить за своє село. Задовбалися всім форумом її на×уй посилати.
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05.06.2026 13:25 Відповісти
одна орєшніком закликала вдарати, інша за дюжину тисяч маршрути пересування зсу.
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05.06.2026 13:35 Відповісти
чужінці це , а не українці , кровожерлива кацапня ...
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05.06.2026 13:43 Відповісти
Пару дебілів розвісити по їх любим березками, і все би закінчилося.
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05.06.2026 13:45 Відповісти
по першій взагалі не зрозумів. якщо провести опитування, то чомусь я впевнений, що відсотків 80 її підтримає.
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05.06.2026 13:48 Відповісти
ну реально по першій не розумію. ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно) Джерело: https://censor.net/ua/n4006894 захоплення влади орєшніком? чи як?
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05.06.2026 13:51 Відповісти
Сподівався, що суддю Щасну нарешті пов'язали.
Аж ні.
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05.06.2026 14:31 Відповісти
 
 