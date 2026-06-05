СБУ затримала трьох проросійських агітаторів: одна з них закликала вдарити "Орєшніком" по Києву

У трьох регіонах України затримали прокремлівських агітаторів, які закликали РФ обстрілювати українські міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Харківщина

У Харківській області викрито місцеву безробітну, яка у чатах соцмереж агітувала вдарити балістичною ракетою "Орєшнік" по урядовому кварталу в Києві.

"У такий спосіб вона пропонувала рашистам ліквідувати вище військово-політичне керівництво України", - зазначили там.

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Київ

Повідомлено про підозру чоловіку, який публікував схвальні коментарі під антиукраїнськими публікаціями у соцмережах.

"Для маскування підривної діяльності фігурант створив і в подальшому використовував три анонімні акаунти під різними нікнеймами.

Задокументовано, як він закликав до захоплення всієї території України, героїзував збройні угруповання рф та виправдовував їхні злочини проти цивільного населення нашої держави", - розповіли в СБУ.

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Черкащина

Заступниця керівника національного заповідника у Каневі поширювала кремлівські фейки про Сили оборони та оперативну ситуацію на фронті.

Крім цього, вона виправдовувала повномасштабну агресію РФ проти України та закликала підтримати збройні угруповання рашистів.

Експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів на користь ворога.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно);

чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їм загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

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