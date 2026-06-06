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Новости Отношения Украины и Греции
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Украина принесла извинения Греции за инцидент с морским беспилотником, - МИД

Украина официально извинилась перед Грецией за инцидент с дроном

Украина официально принесла извинения Греции за инцидент с обнаружением беспилотника у острова Лефкада, отметив, что это стало следствием обстоятельств, вызванных продолжающейся российской агрессией. 

Об этом в соцсети Х сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.

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Извинения украинской стороны

Тихий отметил, что "современные вызовы международной и региональной безопасности, в частности морской безопасности, и деятельность российского "теневого флота" вызывают общую озабоченность как Греции, так и Украины.

"Украина подчеркивает свою приверженность нормам международного права и принципам безопасности гражданского судоходства, отмечая свою заинтересованность в предотвращении подобных случаев в будущем. В связи с этим украинская сторона приносит свои извинения за этот инцидент, подчеркивая, что он стал следствием обстоятельств, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины. Украинская сторона убеждена, что этот инцидент, так же как и аналогичные случаи в других регионах, демонстрирует, что продолжающаяся агрессия России против Украины представляет угрозу не только для нашей страны, но и для соседних дружественных государств, Европы и мира в целом", - говорится в заявлении.

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Благодарность за поддержку со стороны Греции

Кроме того, в заявлении пресс-секретарь ведомства выразил благодарность Греции и греческому народу за непоколебимую поддержку нашей страны с первых дней полномасштабного вторжения России. Он подчеркнул, что Украина высоко ценит дружеские отношения с Грецией.

"Украина по-прежнему настроена вместе с Грецией на дальнейшее углубление дружеских отношений между нашими двумя странами и развитие конструктивного диалога во всех сферах общего интереса", - добавил Тихий.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили предположительно украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.
  • По данным Reuters, украинский морской дрон, найденный в Греции, сбился с курса из-за неисправности.
  • Известно, что Греция ждет от Украины извинений из-за морского дрона у своих берегов.
  • 4 июня сообщалось, что Греция официально подтвердила, что подала Украине уже второй дипломатический демарш из-за украинского морского беспилотника, который ранее обнаружили в Ионическом море у острова Лефкада.

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Автор: 

Греция (743) МИД (7069) извинение (71) морской дрон (82) Тихий Георгий (83)
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Топ комментарии
+8
Не по людськи - предʼявляти претензії до країни яка бореться за своє існування. Стосується, також, Угорщини та Польщі.
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06.06.2026 01:00 Ответить
+7
Це абсолютно нормальна практика.

Греція не є учасником цієї війни і її громадяне абсолютно не заслужили на ту небезпеку, яку несуть такі "помилки".
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06.06.2026 01:07 Ответить
+6
це по людські!
промахи і невдачі бувають у всіх, техніка і інженерні недоробки теж бувають...
причина задуматися і може яку гайку підкрутити на шо б кацапськи реби не могли її викрутити?
брехати, як кацапня це завжди робить точно було непотрібно.
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06.06.2026 00:55 Ответить
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це по людські!
промахи і невдачі бувають у всіх, техніка і інженерні недоробки теж бувають...
причина задуматися і може яку гайку підкрутити на шо б кацапськи реби не могли її викрутити?
брехати, як кацапня це завжди робить точно було непотрібно.
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06.06.2026 00:55 Ответить
Не по людськи - предʼявляти претензії до країни яка бореться за своє існування. Стосується, також, Угорщини та Польщі.
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06.06.2026 01:00 Ответить
Це абсолютно нормальна практика.

Греція не є учасником цієї війни і її громадяне абсолютно не заслужили на ту небезпеку, яку несуть такі "помилки".
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06.06.2026 01:07 Ответить
А у розпал туристичного сезону це ще й репутаційні та фінансові втрати.
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06.06.2026 01:08 Ответить
Ну яке вибачення?? У всьому винен кацапстан що почав цю війну і нехай він вибачається!
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06.06.2026 00:56 Ответить
Ой ти ідіот.
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06.06.2026 01:00 Ответить
Якщо ти баран тупорилий, як тебе треба називати?
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06.06.2026 01:49 Ответить
Котсаби-свiнарчуки, звичайно, не при чому?
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06.06.2026 00:59 Ответить
Чий дрон?
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06.06.2026 01:09 Ответить
От коли турки полізуть на греків тоді вони будуть вити як посліді шльондри але нам не треба грекам допомагати хай самі дрочать
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06.06.2026 01:31 Ответить
Ви правда думаєте що Україна буде допомагати грекам проти турків, якщо навіть греки самі будуть топити кацапські баржі?
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06.06.2026 07:18 Ответить
Це, визнала. Дебіли.
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06.06.2026 04:11 Ответить
А за свої танкери, які перекачують кацапську підсанкційну нафту, к морі, та женуть, фактично, контрабанду, греки вибачаться будуть? Чи ""эта другое - частная предпринимательская деятельнасть? Значить, на усіх наших БЕКах, які будуть застосовуваться за межами Чорного моря, треба писать "Чумацька валка". Приватне підприємство Миколи Чумака"... І хай від "Миколи Чумака", і вимагають "вибачень"...
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06.06.2026 06:44 Ответить
Ну и правильно сделала. Дрон украинский? - украинский. Извинились и забыли.
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06.06.2026 09:25 Ответить
 
 