Украина принесла извинения Греции за инцидент с морским беспилотником, - МИД

Украина официально принесла извинения Греции за инцидент с обнаружением беспилотника у острова Лефкада, отметив, что это стало следствием обстоятельств, вызванных продолжающейся российской агрессией.

Об этом в соцсети Х сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.

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Извинения украинской стороны

Тихий отметил, что "современные вызовы международной и региональной безопасности, в частности морской безопасности, и деятельность российского "теневого флота" вызывают общую озабоченность как Греции, так и Украины.

"Украина подчеркивает свою приверженность нормам международного права и принципам безопасности гражданского судоходства, отмечая свою заинтересованность в предотвращении подобных случаев в будущем. В связи с этим украинская сторона приносит свои извинения за этот инцидент, подчеркивая, что он стал следствием обстоятельств, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины. Украинская сторона убеждена, что этот инцидент, так же как и аналогичные случаи в других регионах, демонстрирует, что продолжающаяся агрессия России против Украины представляет угрозу не только для нашей страны, но и для соседних дружественных государств, Европы и мира в целом", - говорится в заявлении.

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Благодарность за поддержку со стороны Греции

Кроме того, в заявлении пресс-секретарь ведомства выразил благодарность Греции и греческому народу за непоколебимую поддержку нашей страны с первых дней полномасштабного вторжения России. Он подчеркнул, что Украина высоко ценит дружеские отношения с Грецией.

"Украина по-прежнему настроена вместе с Грецией на дальнейшее углубление дружеских отношений между нашими двумя странами и развитие конструктивного диалога во всех сферах общего интереса", - добавил Тихий.

Что предшествовало?

Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили предположительно украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.

По данным Reuters, украинский морской дрон, найденный в Греции, сбился с курса из-за неисправности.

Известно, что Греция ждет от Украины извинений из-за морского дрона у своих берегов.

4 июня сообщалось, что Греция официально подтвердила, что подала Украине уже второй дипломатический демарш из-за украинского морского беспилотника, который ранее обнаружили в Ионическом море у острова Лефкада.

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