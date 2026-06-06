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Новини Відносини України та Греції
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Україна висловила вибачення Греції за інцидент із морським безпілотником, - МЗС

Україна офіційно перепросила у Греції за інцидент із дроном

Україна офіційно вибачилася перед Грецією за інцидент із виявленням безпілотника біля острова Лефкада, наголосивши, що це стало наслідком обставин, спричинених триваючою російською агресією. 

Про це в соцмережі Х повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

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Вибачення української сторони

Тихий зазначив, що "сучасні виклики міжнародній та регіональній безпеці, зокрема морській безпеці, та діяльність російського "тіньового флоту" викликають спільне занепокоєння як Греції, так і України.

"Україна наголошує на своїй відданості нормам міжнародного права та принципам безпеки цивільного судноплавства, відзначаючи свою зацікавленість у запобіганні подібним випадкам у майбутньому. У зв'язку з цим українська сторона висловлює свої вибачення за цей інцидент, наголошуючи, що він став наслідком обставин, спричинених триваючою російською агресією проти України. Українська сторона переконана, що цей інцидент, так само як і аналогічні випадки в інших регіонах, демонструє, що триваюча агресія Росії проти України становить загрозу не лише для нашої країни, але й для сусідніх дружніх держав, Європи та світу в цілому", - сказано в заяві.

Читайте також: Український морський дрон, який знайшли в Греції, збився з курсу через несправність, - Reuters

Вдячність за підтримку з боку Греції

Крім того, у заяві речник відомства висловив вдячність Греції та грецькому народу за непохитну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Він наголосив, що Україна високо цінує дружні відносини з Грецією.

"Україна залишається налаштованою разом із Грецією на подальше поглиблення дружніх відносин між нашими двома країнами та розбудову конструктивного діалогу в усіх сферах спільного інтересу", - додав Тихий.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.
  • За даними Reuters, український морський дрон, який знайшли в Греції, збився з курсу через несправність.
  • Відомо, що Греція чекає від України вибачень через морський дрон біля своїх берегів.
  • 4 червня повідомлялося, що Греція офіційно підтвердила, що подала Україні вже другий дипломатичний демарш через український морський безпілотник, який раніше виявили в Іонічному морі поблизу острова Лефкада.

Читайте також: Греція вдруге висунула Україні претензії через морський дрон

Автор: 

Греція (637) МЗС (4337) вибачення (50) морський дрон (86) Тихий Георгій (84)
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Топ коментарі
+3
це по людські!
промахи і невдачі бувають у всіх, техніка і інженерні недоробки теж бувають...
причина задуматися і може яку гайку підкрутити на шо б кацапськи реби не могли її викрутити?
брехати, як кацапня це завжди робить точно було непотрібно.
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06.06.2026 00:55 Відповісти
+2
Це абсолютно нормальна практика.

Греція не є учасником цієї війни і її громадяне абсолютно не заслужили на ту небезпеку, яку несуть такі "помилки".
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06.06.2026 01:07 Відповісти
+1
Ну яке вибачення?? У всьому винен кацапстан що почав цю війну і нехай він вибачається!
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06.06.2026 00:56 Відповісти
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це по людські!
промахи і невдачі бувають у всіх, техніка і інженерні недоробки теж бувають...
причина задуматися і може яку гайку підкрутити на шо б кацапськи реби не могли її викрутити?
брехати, як кацапня це завжди робить точно було непотрібно.
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06.06.2026 00:55 Відповісти
Не по людськи - предʼявляти претензії до країни яка бореться за своє існування. Стосується, також, Угорщини та Польщі.
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06.06.2026 01:00 Відповісти
Це абсолютно нормальна практика.

Греція не є учасником цієї війни і її громадяне абсолютно не заслужили на ту небезпеку, яку несуть такі "помилки".
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06.06.2026 01:07 Відповісти
А у розпал туристичного сезону це ще й репутаційні та фінансові втрати.
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06.06.2026 01:08 Відповісти
Ну яке вибачення?? У всьому винен кацапстан що почав цю війну і нехай він вибачається!
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06.06.2026 00:56 Відповісти
Ой ти ідіот.
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06.06.2026 01:00 Відповісти
Да пішов ти *****, будеш мене тут обзивати!
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06.06.2026 01:03 Відповісти
Котсаби-свiнарчуки, звичайно, не при чому?
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06.06.2026 00:59 Відповісти
Чий дрон?
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06.06.2026 01:09 Відповісти
От коли турки полізуть на греків тоді вони будуть вити як посліді шльондри але нам не треба грекам допомагати хай самі дрочать
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06.06.2026 01:31 Відповісти
 
 