Україна висловила вибачення Греції за інцидент із морським безпілотником, - МЗС
Україна офіційно вибачилася перед Грецією за інцидент із виявленням безпілотника біля острова Лефкада, наголосивши, що це стало наслідком обставин, спричинених триваючою російською агресією.
Про це в соцмережі Х повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.
Вибачення української сторони
Тихий зазначив, що "сучасні виклики міжнародній та регіональній безпеці, зокрема морській безпеці, та діяльність російського "тіньового флоту" викликають спільне занепокоєння як Греції, так і України.
"Україна наголошує на своїй відданості нормам міжнародного права та принципам безпеки цивільного судноплавства, відзначаючи свою зацікавленість у запобіганні подібним випадкам у майбутньому. У зв'язку з цим українська сторона висловлює свої вибачення за цей інцидент, наголошуючи, що він став наслідком обставин, спричинених триваючою російською агресією проти України. Українська сторона переконана, що цей інцидент, так само як і аналогічні випадки в інших регіонах, демонструє, що триваюча агресія Росії проти України становить загрозу не лише для нашої країни, але й для сусідніх дружніх держав, Європи та світу в цілому", - сказано в заяві.
Вдячність за підтримку з боку Греції
Крім того, у заяві речник відомства висловив вдячність Греції та грецькому народу за непохитну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Він наголосив, що Україна високо цінує дружні відносини з Грецією.
"Україна залишається налаштованою разом із Грецією на подальше поглиблення дружніх відносин між нашими двома країнами та розбудову конструктивного діалогу в усіх сферах спільного інтересу", - додав Тихий.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.
- За даними Reuters, український морський дрон, який знайшли в Греції, збився з курсу через несправність.
- Відомо, що Греція чекає від України вибачень через морський дрон біля своїх берегів.
- 4 червня повідомлялося, що Греція офіційно підтвердила, що подала Україні вже другий дипломатичний демарш через український морський безпілотник, який раніше виявили в Іонічному морі поблизу острова Лефкада.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
промахи і невдачі бувають у всіх, техніка і інженерні недоробки теж бувають...
причина задуматися і може яку гайку підкрутити на шо б кацапськи реби не могли її викрутити?
брехати, як кацапня це завжди робить точно було непотрібно.
Греція не є учасником цієї війни і її громадяне абсолютно не заслужили на ту небезпеку, яку несуть такі "помилки".