Україна висловила вибачення Греції за інцидент із морським безпілотником, - МЗС

Україна офіційно вибачилася перед Грецією за інцидент із виявленням безпілотника біля острова Лефкада, наголосивши, що це стало наслідком обставин, спричинених триваючою російською агресією.

Про це в соцмережі Х повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

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Вибачення української сторони

Тихий зазначив, що "сучасні виклики міжнародній та регіональній безпеці, зокрема морській безпеці, та діяльність російського "тіньового флоту" викликають спільне занепокоєння як Греції, так і України.

"Україна наголошує на своїй відданості нормам міжнародного права та принципам безпеки цивільного судноплавства, відзначаючи свою зацікавленість у запобіганні подібним випадкам у майбутньому. У зв'язку з цим українська сторона висловлює свої вибачення за цей інцидент, наголошуючи, що він став наслідком обставин, спричинених триваючою російською агресією проти України. Українська сторона переконана, що цей інцидент, так само як і аналогічні випадки в інших регіонах, демонструє, що триваюча агресія Росії проти України становить загрозу не лише для нашої країни, але й для сусідніх дружніх держав, Європи та світу в цілому", - сказано в заяві.

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Вдячність за підтримку з боку Греції

Крім того, у заяві речник відомства висловив вдячність Греції та грецькому народу за непохитну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Він наголосив, що Україна високо цінує дружні відносини з Грецією.

"Україна залишається налаштованою разом із Грецією на подальше поглиблення дружніх відносин між нашими двома країнами та розбудову конструктивного діалогу в усіх сферах спільного інтересу", - додав Тихий.

Що передувало?

Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.

За даними Reuters, український морський дрон, який знайшли в Греції, збився з курсу через несправність.

Відомо, що Греція чекає від України вибачень через морський дрон біля своїх берегів.

4 червня повідомлялося, що Греція офіційно підтвердила, що подала Україні вже другий дипломатичний демарш через український морський безпілотник, який раніше виявили в Іонічному морі поблизу острова Лефкада.

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