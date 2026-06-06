Экснардеп Тягнибок ранен на фронте: у него тяжелая контузия (обновлено). ВИДЕО
Бывший народный депутат Олег Тягнибок получил ранение на фронте.
Об этом сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
"Он вместе с сослуживцами находился в одном автомобиле, в который попал вражеский дрон. Желаем выздоровления!", - сообщил Марцинкив.
Более подробной информации о ситуации на данный момент нет.
Впоследствии эту информацию подтвердил СМИ заместитель Тягнибока.
Обновленная информация
Информацию о ранении Тягнибока подтвердила Цензор.НЕТ пресс-секретарь "Свободы" Кристина Равлюк.
"Подтверждаю эту информацию. К сожалению, есть этот досадный факт", - отметила она.
Как отметила она, у Тягнибока тяжелая контузия он находится в медицинском учреждении, где будет проведен ряд дополнительных обследований.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что сын Тягнибока ранен в бою под Бахмутом.
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Лев Ребет - видатний український політичний діяч, публіцист та ідеолог українського націоналізму. За національністю він був українцем. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%B2 1, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 2, https://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=DOP&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rebet_L 3]
У деяких публіцистичних чи дискусійних матеріалах іноді зустрічаються згадки про єврейське походження його родини, проте сам Лев Ребет свідомо ідентифікував себе як українець, присвятивши все своє життя боротьбі за створення незалежної Української держави. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%B2 1, https://blogs.korrespondent.net/blog/2377/3245897-lev-rebet-evrei-ukraynskoho-poshyva-y-eho-raznohlasyia-s-banderoi 2, https://www.reddit.com/r/ukraina/comments/lwp2hu/331912_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%96%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2/ 3, https://www.szru.gov.ua/history/stories/lev-rebet-ideoloh-isnuvannya-nezalezhnoi-ukrainy-v-simi-ievropeiskykh-narodiv- 4]
Це - характерний приклад.
Приведу ще один: Лейба-Іцик Добровський (псевдо «Волянський»): Найвідоміший єврейський діяч в українському підпіллі. У 1943 році він приєднався до УПА і працював у Політичному відділі, де писав антинацистські та антирадянські листівки та відозви. [https://ridnyikrai.in.ua/news/10-najposhyrenishyh-mifiv-pro-upa-yaki-varto-sprostuvaty/ 1]
Іще вкину "бомбу": Вільгельм Франц Йозеф Карл фон Габсбург-Лотаринзький (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Wilhelm Franz Joseph Karl von Habsburg-Lothringen; https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 10 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1895 1895, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B0 Пула, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F Австрійське Примор'я, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщина, нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Істрійська жупанія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Хорватія - https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 18 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР), також відомий як Вільгельм Франц Австрійський та Васи́ль Виши́ваний - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 австрійський ерцгерцог із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8 династії Габсбургів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82 поет, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96 Легіону Українських січових стрільців та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8 армії УНР. Вільгельм Габсбург знаний в Україні як Василь Вишиваний, під ім'ям, яке йому дали українські вояки під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Першої світової війни. Його вважали одним з неофіційних претендентів на український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD) трон у разі утворення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F монархічного ладу. Хоча він сам офіційно ніколи не проголошував свої наміри бути українським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85 монархом і навіть не мав до цього можливостей, Василь прославився своїми військовими та дипломатичними здібностями, поезією і любов'ю до України.
Думаю, достатньо...
Яка різниця, яке у роду людини, було прізвище? Аби у людини були відповідні політичні погляди...
Фізичнг не можливо весь час контролювати і зробити висновок де він був
Своїм роздаю пенделі та засилаю на медичку робити Ф100 навіть якщо КАБ в кілометрі прилетів.
Не повторювати наших помилок з 22-23років.
А, похєр, з ранку башкою потряс, свистить - та само пройде.
Не пройде. Перевірено.
А на гражданці це все знадобиться.
І то ще слава яйцям, шо якомусь паркетному перевіряючому з генштабу не прийшло в голову наїхати за те, що по баротравмам не вимагають ті служебки. То була б повна дупа.
И ген прокурора от свободы, который все просрал получая взятки?
А приход зеленых к власти с помощью тягныбока?
А так, конечно пусть выздоравливает...