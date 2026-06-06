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Экснардеп Тягнибок ранен на фронте: у него тяжелая контузия (обновлено). ВИДЕО

Бывший народный депутат Олег Тягнибок получил ранение на фронте.

Об этом сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

"Он вместе с сослуживцами находился в одном автомобиле, в который попал вражеский дрон. Желаем выздоровления!", - сообщил Марцинкив.

Более подробной информации о ситуации на данный момент нет.

Впоследствии эту информацию подтвердил СМИ заместитель Тягнибока.

авто Тягнибока

Обновленная информация

Информацию о ранении Тягнибока подтвердила Цензор.НЕТ пресс-секретарь "Свободы" Кристина Равлюк.

"Подтверждаю эту информацию. К сожалению, есть этот досадный факт", - отметила она.

Как отметила она, у Тягнибока тяжелая контузия он находится в медицинском учреждении, где будет проведен ряд дополнительных обследований.

Читайте также: Путин бряцает оружием, а Байден пытается перестраховаться, - Тягнибок

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что сын Тягнибока ранен в бою под Бахмутом.

Читайте также: "Свобода" призывает провести перевыборы в округе №87 в Ивано-Франковской области, - Тягнибок

Автор: 

ранение (3378) Тягнибок Олег (1209) война в Украине (8415)
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Топ комментарии
+29
Швидкого одужання!
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06.06.2026 09:35 Ответить
+18
Тягнибок, родина Тягнибоків! Велика, славна родина. Дай Боже одужати і повернутися до родини, до країни, на фронт, якщо зможе,
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06.06.2026 09:37 Ответить
+13
Свободівці усі на фронті
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06.06.2026 09:50 Ответить
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Швидкого одужання!
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06.06.2026 09:35 Ответить
схоже на звичайне ДТП, від FPV інші ушкодження на машині.
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06.06.2026 12:05 Ответить
Стоп ,а ухылянты кажуть что нардеры на фронте не воюют.Врут что ли
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06.06.2026 09:37 Ответить
УХИЛЯНТИ - дезертири "в законі" таких ненавидять. Все по Фреду - "тот который в них сидит" ніколи не покажуть світу свою ницість...
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06.06.2026 09:42 Ответить
Це з тих якому не зовсім насрати на країну, а не той що пришов п*здити гроші як не при собі
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06.06.2026 09:44 Ответить
Свободівці усі на фронті
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06.06.2026 09:50 Ответить
Не только и от ЕС тоже есть радикал Ляшко тот же ,Татьяна Черновол ,слуги некоторые и даже от зажопа воюют
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06.06.2026 09:59 Ответить
Не звизди, зелені мародерять, а не воюють
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06.06.2026 10:07 Ответить
А служки, з аброхамієм і зеленським, все мародерять на крові у ВРУ, упродовж 7 років, з Урядового кварталу!?!?
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06.06.2026 10:29 Ответить
Він екс-нардеп. Діючі на фронті за власним бажанням
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06.06.2026 09:56 Ответить
Він був депутатом до 2014-го року. Чим займався 12 років невідомо.
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06.06.2026 09:56 Ответить
По перше колишній нардеп, а по друге парочка воює
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06.06.2026 10:00 Ответить
Тягнибок, родина Тягнибоків! Велика, славна родина. Дай Боже одужати і повернутися до родини, до країни, на фронт, якщо зможе,
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06.06.2026 09:37 Ответить
Якби ти до когось підійшив і тихесенько спитав - це одна справа. А якщо на весь голос на форумі - це щось зовсім інше.
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06.06.2026 10:23 Ответить
Тут деякі "дебіли" СВІДОМО, чи НЕСВІДОМО, плутають "етнічну належність до етносу "українці", і "належність до української нації", як політичного утворення...
Лев Ребет - видатний український політичний діяч, публіцист та ідеолог українського націоналізму. За національністю він був українцем. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%B2 1, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 2, https://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=DOP&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rebet_L 3]
У деяких публіцистичних чи дискусійних матеріалах іноді зустрічаються згадки про єврейське походження його родини, проте сам Лев Ребет свідомо ідентифікував себе як українець, присвятивши все своє життя боротьбі за створення незалежної Української держави. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%B2 1, https://blogs.korrespondent.net/blog/2377/3245897-lev-rebet-evrei-ukraynskoho-poshyva-y-eho-raznohlasyia-s-banderoi 2, https://www.reddit.com/r/ukraina/comments/lwp2hu/331912_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%96%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2/ 3, https://www.szru.gov.ua/history/stories/lev-rebet-ideoloh-isnuvannya-nezalezhnoi-ukrainy-v-simi-ievropeiskykh-narodiv- 4]
Це - характерний приклад.
Приведу ще один: Лейба-Іцик Добровський (псевдо «Волянський»): Найвідоміший єврейський діяч в українському підпіллі. У 1943 році він приєднався до УПА і працював у Політичному відділі, де писав антинацистські та антирадянські листівки та відозви. [https://ridnyikrai.in.ua/news/10-najposhyrenishyh-mifiv-pro-upa-yaki-varto-sprostuvaty/ 1]
Іще вкину "бомбу": Вільгельм Франц Йозеф Карл фон Габсбург-Лотаринзький (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Wilhelm Franz Joseph Karl von Habsburg-Lothringen; https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 10 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1895 1895, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B0 Пула, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F Австрійське Примор'я, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщина, нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Істрійська жупанія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Хорватія - https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 18 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР), також відомий як Вільгельм Франц Австрійський та Васи́ль Виши́ваний - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 австрійський ерцгерцог із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8 династії Габсбургів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82 поет, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96 Легіону Українських січових стрільців та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8 армії УНР. Вільгельм Габсбург знаний в Україні як Василь Вишиваний, під ім'ям, яке йому дали українські вояки під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Першої світової війни. Його вважали одним з неофіційних претендентів на український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD) трон у разі утворення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F монархічного ладу. Хоча він сам офіційно ніколи не проголошував свої наміри бути українським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85 монархом і навіть не мав до цього можливостей, Василь прославився своїми військовими та дипломатичними здібностями, поезією і любов'ю до України.
Думаю, достатньо...
Яка різниця, яке у роду людини, було прізвище? Аби у людини були відповідні політичні погляди...
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06.06.2026 12:13 Ответить
Юрец -когда меня иногда спрашивают, не эврей ли я? Я всегда с готовностью достаю из штанов неопровержимый аргумент-нет))
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06.06.2026 10:37 Ответить
Помітив, що деякі коментатори ставлять лайки під хвалебними одами на адресу нетаньяху. Вчорані вечір вони присвятили поливанню лайном польського керівництва. Вони не євреї, як і Ви.
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06.06.2026 11:02 Ответить
Памперс ти достаєш..кацапощелепний..
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06.06.2026 12:01 Ответить
Виздоровлюй Побратиме
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06.06.2026 09:37 Ответить
Ви особисто з ним знайомі?
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06.06.2026 09:44 Ответить
Та аби ляпнути
Фізичнг не можливо весь час контролювати і зробити висновок де він був
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06.06.2026 09:45 Ответить
Цей з тих, хто радів, аж зі штанів вистрибував, коли убили Ірину Дмитрівну Фаріон.
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06.06.2026 09:56 Ответить
Ні, але голосував за "Свободу" і тому дуже уважно слідкував за його "діяльністю" в ВР. 77% голосувань синхронно з "ригоаналами". Кривицький "Пупс" отримував від Льовочкіна за кожне. Жодного економічного законопроекту. Суцільні піар-скандали... Коли "Свобода" з ганьбою вилетіла з Вр Тягнибок в заповіднику під Києвом почав будівництво двох палаців. Собі і брату. Навіть в президенти не балотувався тому що треба було подавати декларацію і за це будівництво його б просто розмазали по бруківці... Не поважаю я цього типа. Голосував за Кошулинського...
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06.06.2026 09:56 Ответить
Щось таке раніше писали, але хер знає де правда
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06.06.2026 10:04 Ответить
А ти хамло... Гугл тобі в руки, він памятає все... "Спогади" не подобаються? Тоді можеш лаяти "ШІ" до посиніння...
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06.06.2026 10:59 Ответить
Сам міряв лінійкою з дивана за 400 км?
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06.06.2026 09:52 Ответить
Какни крути но он там с самого начала войны и ранение получил уже в отличии от вас ухылянтов
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06.06.2026 10:01 Ответить
У нас є тисячі "ліквідаторів Чорнобильської аварії" які нічого не ліквідовували, десятки тисяч "УБД" які навіть не наближались до фронту і тисячі "бойових офіцерів" та "військовослужбовців" які ніяким боком до війни стосунку не мають...
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06.06.2026 10:05 Ответить
Есть такие но этот точно не из них
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06.06.2026 10:07 Ответить
Якщо людина корумпована то довіряти їй не можна.
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06.06.2026 10:18 Ответить
як це влучно сказано...і вірно!
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06.06.2026 10:04 Ответить
я чекала коментаря від такого як НБ! Зараз почитаємо що і дрон був мажорний, і поранення взагалі несерйозне і такі як Тягнибок взагалі не підлягають обстрілам і взагалі він давно на Мальдівах в 1832 року
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06.06.2026 10:05 Ответить
де це на фронті? поранення в авто, але не в бліндажі.
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06.06.2026 09:42 Ответить
В бліндажі поранення отримав його син.
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06.06.2026 10:13 Ответить
Воу,воу ,воу что же это получается и депутат на фронте и его сын да еще и ранения получили,а кляти ухылянты говорят что не пойдут на фронт пока там этих депутатов с их детками не будет.В упор не видят что ли или не хотят видеть
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06.06.2026 10:37 Ответить
Яке поранення? Контузило.
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06.06.2026 09:42 Ответить
А ти хоча б знаєш, що таке контузія?
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06.06.2026 09:57 Ответить
)))) Розумію. Тут таких повно.
Своїм роздаю пенделі та засилаю на медичку робити Ф100 навіть якщо КАБ в кілометрі прилетів.
Не повторювати наших помилок з 22-23років.
А, похєр, з ранку башкою потряс, свистить - та само пройде.
Не пройде. Перевірено.
А на гражданці це все знадобиться.
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06.06.2026 10:20 Ответить
Вона зараховуэться як поранення, але чомусь обліковуэться окремо
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06.06.2026 10:22 Ответить
Гірше. Травмування. А по бойовому травмуванню треба проводити службові розслідування.
І то ще слава яйцям, шо якомусь паркетному перевіряючому з генштабу не прийшло в голову наїхати за те, що по баротравмам не вимагають ті служебки. То була б повна дупа.
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06.06.2026 11:42 Ответить
хто воює, хто листи пише...
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06.06.2026 09:44 Ответить
Меланія за Україну. Але дали скорше всього по чайнику.
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06.06.2026 09:58 Ответить
Молодец. На фронті тягнибок.👍👍👍
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06.06.2026 09:49 Ответить
Приїзди на Харківщину побачш на яку глбину від кордону вони літають. Вчора від такого дрону загинула моя знайома в автомобілі і двоє пораненх.
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06.06.2026 09:51 Ответить
а в Києві.в Дарницькому районі,після удару ракети по багатоповерхівці одночасно загинуло 12 людей...і що тепер?
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06.06.2026 10:12 Ответить
Швидкого одужання тобі Олеже !
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06.06.2026 09:54 Ответить
Мої года. не моє богатство.
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06.06.2026 09:56 Ответить
можливо піде в президенти , але це зеленський -2 політично ...
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06.06.2026 09:59 Ответить
а чого так оскаженів ? ... твої слова ,тобі у твою пазуху ...
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06.06.2026 11:02 Ответить
Ніт не порівняла ,а приривняла ,до притули, Усіка , Буданова , зеленського , тому шо Тягнибок ,це тіж я*ця ,тільки в профіль політично ...а ти не бикуї ...
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06.06.2026 12:05 Ответить
Я би тоже хотів постріляти москльню. Но, так, не можу.
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06.06.2026 10:01 Ответить
Поки що.
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06.06.2026 10:03 Ответить
Та мені пофіг на твої воплі. Написав як його люди називають. Теж мені цаца, про яку обов"язково треба написати. Ну, отримав контузію, й отримав. Буває. Сотні бійців кожного дня отримують поранення й гинуть, то й що? Війна йде.
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06.06.2026 10:44 Ответить
Замість того щоб співчувати тим хто захищає країну і поранений,поналазили ботів і різних виродків які дискридитують екс нардепа ,а що ви зробили для фронту ?чи ваше завдання прислужуватись ворогу і сіяти хаос.Швидкого одужання.
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06.06.2026 10:12 Ответить
Як казав Тягнибок, коли вимагав від Порошенка наступу на Донбас: "Тільки в крові здобувається справжня незалежність."
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06.06.2026 10:26 Ответить
побачила цікаве про Тягнибока-------------''Відзнака благодійного фонду «Українсько-японська дружба і співробітництво». Церемонія вручення відбулася 21 березня 2013 року. Відзнаку вручив особисто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%88%D1%96%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5 Йошіхіко Окабе - доцент Кобе Гакуін Університету, націоналіст-патріот та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE українознавець.''
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06.06.2026 10:27 Ответить
Цього не може бути. Скоріше за все поранений Арахамія?Чи я помиляюсь.Олегу - одужання.
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06.06.2026 10:30 Ответить
Агрохімія отримав поранення ще при родах..невдобно навіть казати яке..
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06.06.2026 12:07 Ответить
Ця тема ідеальна для зелених ботів, їжі багато, чого ви тут "воюєте" а не реально на фронті? Якби вашу єнергію перетворити на штурма то ми би давно вийшли на кордони 91 року.
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06.06.2026 12:12 Ответить
Все помнят доказанный факт получения тягныбоком денег от януковиа?
И ген прокурора от свободы, который все просрал получая взятки?
А приход зеленых к власти с помощью тягныбока?
А так, конечно пусть выздоравливает...
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06.06.2026 12:19 Ответить
 
 