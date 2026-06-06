Екснардеп Тягнибок поранений на фронті: у нього важка контузія (оновлено). ВIДЕО

Екснардепа Олега Тягнибока поранили на фронті.

Про це повідомив у фейсбуку мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон. Бажаємо одужання!" - повідомив Марцінків.

Більше інформації щодо ситуації на цю мить не відомо.

Згодом цю інформацію підтвердив ЗМІ заступник Тягнибока.

Оновлена інформація

Інформацію щодо поранення Тягнибока підтвердила Цензор.НЕТ прессекретарка "Свободи" Христина Равлюк.

"Підтверджую цю інформацію. На жаль, маємо цей прикрий факт", - зазначила вона.

Як зазначила вона, у Тягнибока важка контузія, він перебуває у медичному закладі, де буде проведено низку додаткових обстежень.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що син Тягнибока поранений у бою під Бахмутом.

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