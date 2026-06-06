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Екснардеп Тягнибок поранений на фронті: у нього важка контузія (оновлено). ВIДЕО

Екснардепа Олега Тягнибока поранили на фронті.

Про це повідомив у фейсбуку мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон. Бажаємо одужання!" - повідомив Марцінків.

Більше інформації щодо ситуації на цю мить не відомо.

Згодом цю інформацію підтвердив ЗМІ заступник Тягнибока.

авто Тягнибока

Оновлена інформація

Інформацію щодо поранення Тягнибока підтвердила Цензор.НЕТ прессекретарка "Свободи" Христина Равлюк.

"Підтверджую цю інформацію. На жаль, маємо цей прикрий факт", - зазначила вона.

Як зазначила вона, у Тягнибока важка контузія, він перебуває у медичному закладі, де буде проведено низку додаткових обстежень.

Також читайте: Путін брязкає зброєю, а Байден намагається перестрахуватися, - Тягнибок

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що син Тягнибока поранений у бою під Бахмутом.

Також читайте: "Свобода" закликає провести перевибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області, - Тягнибок

Автор: 

поранення (2833) Тягнибок Олег (164) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
+20
Швидкого одужання!
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06.06.2026 09:35 Відповісти
+13
Тягнибок, родина Тягнибоків! Велика, славна родина. Дай Боже одужати і повернутися до родини, до країни, на фронт, якщо зможе,
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06.06.2026 09:37 Відповісти
+10
Приїзди на Харківщину побачш на яку глбину від кордону вони літають. Вчора від такого дрону загинула моя знайома в автомобілі і двоє пораненх.
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06.06.2026 09:51 Відповісти
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Швидкого одужання!
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06.06.2026 09:35 Відповісти
Стоп ,а ухылянты кажуть что нардеры на фронте не воюют.Врут что ли
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06.06.2026 09:37 Відповісти
УХИЛЯНТИ - дезертири "в законі" таких ненавидять. Все по Фреду - "тот который в них сидит" ніколи не покажуть світу свою ницість...
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06.06.2026 09:42 Відповісти
Це з тих якому не зовсім насрати на країну, а не той що пришов п*здити гроші як не при собі
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06.06.2026 09:44 Відповісти
Свободівці усі на фронті
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06.06.2026 09:50 Відповісти
Не только и от ЕС тоже есть радикал Ляшко тот же ,Татьяна Черновол ,слуги некоторые и даже от зажопа воюют
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06.06.2026 09:59 Відповісти
Не звизди, зелені мародерять, а не воюють
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06.06.2026 10:07 Відповісти
А служки, з аброхамієм і зеленським, все мародерять на крові у ВРУ, упродовж 7 років, з Урядового кварталу!?!?
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06.06.2026 10:29 Відповісти
Він екс-нардеп. Діючі на фронті за власним бажанням
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06.06.2026 09:56 Відповісти
Він був депутатом до 2014-го року. Чим займався 12 років невідомо.
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06.06.2026 09:56 Відповісти
Морди бив таким як ти, хруню дурний.
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06.06.2026 10:24 Відповісти
По перше колишній нардеп, а по друге парочка воює
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06.06.2026 10:00 Відповісти
Тягнибок, родина Тягнибоків! Велика, славна родина. Дай Боже одужати і повернутися до родини, до країни, на фронт, якщо зможе,
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06.06.2026 09:37 Відповісти
?? Пишуть,що насправді ця родина зветься родина Фротманів. Чи я щось плутаю?
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06.06.2026 10:02 Відповісти
А Порошенко вальцман. Правильно?
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06.06.2026 10:11 Відповісти
я не тебе питав. гуляй
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06.06.2026 10:13 Відповісти
Якби ти до когось підійшив і тихесенько спитав - це одна справа. А якщо на весь голос на форумі - це щось зовсім інше.
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06.06.2026 10:23 Відповісти
Фротманы на фронте, а щирi на -ко де?
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06.06.2026 10:19 Відповісти
Юрец -когда меня иногда спрашивают, не эврей ли я? Я всегда с готовностью достаю из штанов неопровержимый аргумент-нет))
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06.06.2026 10:37 Відповісти
Виздоровлюй Побратиме
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06.06.2026 09:37 Відповісти
Угу... Ворожий дрон залітає на 40 км. вглиб... Він так любив себе що ближче за двадцять км. від передової його навіть уявити не можна...
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06.06.2026 09:38 Відповісти
Ви особисто з ним знайомі?
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06.06.2026 09:44 Відповісти
Та аби ляпнути
Фізичнг не можливо весь час контролювати і зробити висновок де він був
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06.06.2026 09:45 Відповісти
Цей з тих, хто радів, аж зі штанів вистрибував, коли убили Ірину Дмитрівну Фаріон.
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06.06.2026 09:56 Відповісти
Ні, але голосував за "Свободу" і тому дуже уважно слідкував за його "діяльністю" в ВР. 77% голосувань синхронно з "ригоаналами". Кривицький "Пупс" отримував від Льовочкіна за кожне. Жодного економічного законопроекту. Суцільні піар-скандали... Коли "Свобода" з ганьбою вилетіла з Вр Тягнибок в заповіднику під Києвом почав будівництво двох палаців. Собі і брату. Навіть в президенти не балотувався тому що треба було подавати декларацію і за це будівництво його б просто розмазали по бруківці... Не поважаю я цього типа. Голосував за Кошулинського...
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06.06.2026 09:56 Відповісти
Щось таке раніше писали, але хер знає де правда
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06.06.2026 10:04 Відповісти
ти,тварюка і ********..
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06.06.2026 10:36 Відповісти
Сам міряв лінійкою з дивана за 400 км?
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06.06.2026 09:52 Відповісти
Какни крути но он там с самого начала войны и ранение получил уже в отличии от вас ухылянтов
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06.06.2026 10:01 Відповісти
У нас є тисячі "ліквідаторів Чорнобильської аварії" які нічого не ліквідовували, десятки тисяч "УБД" які навіть не наближались до фронту і тисячі "бойових офіцерів" та "військовослужбовців" які ніяким боком до війни стосунку не мають...
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06.06.2026 10:05 Відповісти
Есть такие но этот точно не из них
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06.06.2026 10:07 Відповісти
Якщо людина корумпована то довіряти їй не можна.
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06.06.2026 10:18 Відповісти
як це влучно сказано...і вірно!
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06.06.2026 10:04 Відповісти
я чекала коментаря від такого як НБ! Зараз почитаємо що і дрон був мажорний, і поранення взагалі несерйозне і такі як Тягнибок взагалі не підлягають обстрілам і взагалі він давно на Мальдівах в 1832 року
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06.06.2026 10:05 Відповісти
де це на фронті? поранення в авто, але не в бліндажі.
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06.06.2026 09:42 Відповісти
В бліндажі поранення отримав його син.
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06.06.2026 10:13 Відповісти
Воу,воу ,воу что же это получается и депутат на фронте и его сын да еще и ранения получили,а кляти ухылянты говорят что не пойдут на фронт пока там этих депутатов с их детками не будет.В упор не видят что ли или не хотят видеть
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06.06.2026 10:37 Відповісти
Яке поранення? Контузило.
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06.06.2026 09:42 Відповісти
А ти хоча б знаєш, що таке контузія?
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06.06.2026 09:57 Відповісти
)))) Розумію. Тут таких повно.
Своїм роздаю пенделі та засилаю на медичку робити Ф100 навіть якщо КАБ в кілометрі прилетів.
Не повторювати наших помилок з 22-23років.
А, похєр, з ранку башкою потряс, свистить - та само пройде.
Не пройде. Перевірено.
А на гражданці це все знадобиться.
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06.06.2026 10:20 Відповісти
Вона зараховуэться як поранення, але чомусь обліковуэться окремо
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06.06.2026 10:22 Відповісти
хто воює, хто листи пише...
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06.06.2026 09:44 Відповісти
Меланія за Україну. Але дали скорше всього по чайнику.
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06.06.2026 09:58 Відповісти
Молодец. На фронті тягнибок.👍👍👍
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06.06.2026 09:49 Відповісти
Приїзди на Харківщину побачш на яку глбину від кордону вони літають. Вчора від такого дрону загинула моя знайома в автомобілі і двоє пораненх.
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06.06.2026 09:51 Відповісти
а в Києві.в Дарницькому районі,після удару ракети по багатоповерхівці одночасно загинуло 12 людей...і що тепер?
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06.06.2026 10:12 Відповісти
Швидкого одужання тобі Олеже !
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06.06.2026 09:54 Відповісти
Мої года. не моє богатство.
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06.06.2026 09:56 Відповісти
можливо піде в президенти , але це зеленський -2 політично ...
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06.06.2026 09:59 Відповісти
Здохни ,шмара.
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06.06.2026 10:33 Відповісти
Я би тоже хотів постріляти москльню. Но, так, не можу.
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06.06.2026 10:01 Відповісти
Поки що.
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06.06.2026 10:03 Відповісти
От поталанило Олежці,так поталанило...Тепер буде завжди показувати людям вавку і розповідати,як він мужньо,як справжній бандерівець люто бив москаля....за 40 кілометрів від лінії фронту Дивно,що Олежка дипломований лікар-хірург але в ЗСУ чомусь на посаді якогось офіцера-вихователя чи політрука,а не хірурга,які так потрібні... ПиСи. А на батьківщині Олежки,на Львівщині його любовно називають Тягнибакс...
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06.06.2026 10:10 Відповісти
Тягнисрак
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06.06.2026 10:17 Відповісти
А ти гандон!
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06.06.2026 10:34 Відповісти
Та мені пофіг на твої воплі. Написав як його люди називають. Теж мені цаца, про яку обов"язково треба написати. Ну, отримав контузію, й отримав. Буває. Сотні бійців кожного дня отримують поранення й гинуть, то й що? Війна йде.
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06.06.2026 10:44 Відповісти
Юрок підарок,щоб ти здох..
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06.06.2026 10:31 Відповісти
Замість того щоб співчувати тим хто захищає країну і поранений,поналазили ботів і різних виродків які дискридитують екс нардепа ,а що ви зробили для фронту ?чи ваше завдання прислужуватись ворогу і сіяти хаос.Швидкого одужання.
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06.06.2026 10:12 Відповісти
Як казав Тягнибок, коли вимагав від Порошенка наступу на Донбас: "Тільки в крові здобувається справжня незалежність."
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06.06.2026 10:26 Відповісти
побачила цікаве про Тягнибока-------------''Відзнака благодійного фонду «Українсько-японська дружба і співробітництво». Церемонія вручення відбулася 21 березня 2013 року. Відзнаку вручив особисто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%88%D1%96%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5 Йошіхіко Окабе - доцент Кобе Гакуін Університету, націоналіст-патріот та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE українознавець.''
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06.06.2026 10:27 Відповісти
Цього не може бути. Скоріше за все поранений Арахамія?Чи я помиляюсь.Олегу - одужання.
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06.06.2026 10:30 Відповісти
 
 