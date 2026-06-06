После российской атаки в Конотопе возникли перебои с электричеством и водой, — мэр

В Конотопе Сумской области после российского нападения продолжаются перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Целый день в городе перебои с электричеством и водоснабжением… Причина — ошибка природы в виде москалей", — говорится в сообщении.

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Как отметил мэр, после попаданий пока не удается восстановить оборудование.

Воду в городе тоже подают по графику.

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Напомним, 5 июня российские войска атаковали Конотоп беспилотниками. Пострадали пять человек, среди которых трое детей. В городе возникли перебои со светом и водой.