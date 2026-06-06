После российской атаки в Конотопе возникли перебои с электричеством и водой, — мэр
В Конотопе Сумской области после российского нападения продолжаются перебои с электроснабжением и водоснабжением.
Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Целый день в городе перебои с электричеством и водоснабжением… Причина — ошибка природы в виде москалей", — говорится в сообщении.
Как отметил мэр, после попаданий пока не удается восстановить оборудование.
Воду в городе тоже подают по графику.
Напомним, 5 июня российские войска атаковали Конотоп беспилотниками. Пострадали пять человек, среди которых трое детей. В городе возникли перебои со светом и водой.
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