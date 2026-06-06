Після російської атаки в Конотопі виникли перебої зі світлом і водою, - мер

У Конотопі Сумської області після російської атаки тривають перебої з електроенергією та водопостачанням.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

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"Цілий день в місті перебої з електрикою і водопостачанням…Причина - помилка природи у вигляді москалів", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначив мер, після влучань наразі не вдається відновити обладнання.

Воду в місті теж подають за графіком.

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Нагадаємо, 5 червня російські війська атакували Конотоп безпілотниками. Постраждали п'ятеро людей, серед яких троє дітей. У місті виникли перебої зі світлом і водою.