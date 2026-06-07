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Новости Переговоры Украины и РФ
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Россия поддерживает "закрытые контакты" с Украиной, - помощник Путина Ушаков

Ушаков: Росія поставила на паузу переговори та коментує відсутність ударів

В Кремле заявили о якобы "закрытых контактах" между Россией и Украиной и визите "влиятельного российского бизнесмена" в Киев.

Об этом помощник российского диктатора рассказал в интервью пропагандистскому информационному агентству "Вести", его цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кремль о контактах с Киевом

Ушаков утверждает, что в столицу Украины на встречу с президентом Владимиром Зеленским недавно тайно прилетел некий "достаточно влиятельный" бизнесмен из России, имя которого якобы "многие знают".

"У нас есть как открытые, так и закрытые [контакты с Украиной]. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров", - уверяют в Кремле.

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Что предшествовало?

  • Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским. 
  • По версии главы Кремля, этот "порядочный бизнесмен" сообщил, что его настойчиво приглашают в Киев, и он хочет согласовать свой визит с руководством РФ, поскольку там якобы будут подниматься вопросы межгосударственных отношений. Путин якобы дал добро на эту поездку.
  • Путин утверждает, что по возвращении бизнесмен передал ему личную просьбу украинского лидера о встрече.

Читайте также: Процесс заключения мирного соглашения между Украиной и РФ является длительным и сложным, — Песков

Автор: 

россия (97830) переговоры с Россией (1496) Ушаков Юрий (31)
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Топ комментарии
+11
Вовочку здали з потрохами ...
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07.06.2026 13:31 Ответить
+9
Зєльцман, вийди і розкажи у відповідь які були погані мінські домовленості, бо я вже забув.
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07.06.2026 13:35 Ответить
+9
Це ми знаємо тільки про двушечку, а реальність може бути зовсім іншою....
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07.06.2026 13:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тобто все таки бабло і олігархи правлять в наші, в не през
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07.06.2026 13:30 Ответить
Єрмак, татаров з гетьманцевим і Оманський зеленським, глибоко зхвильовані??!?!? Як там доля врятованих ними отих вагнерівців, беркутні, Цемаха, Бая, Мехеди, та щнхе сотень зрадників України, склалася з їх родичами в Україні??? Душа болить за них??
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07.06.2026 13:40 Ответить
Повірили Ушакову а не Зеленмькому ну що ж - це діагноз
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07.06.2026 14:45 Ответить
30 років нічого не змінюється - і не важливо , яке прізвище в чергового Харанта в кріслі президента
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07.06.2026 14:10 Ответить
Тобі навіщо перейматися, у вас 25 рочків сидить один і то же упирь у кріслі
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07.06.2026 14:35 Ответить
Вовочку здали з потрохами ...
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07.06.2026 13:31 Ответить
буратінка здав себе сам. І не вчора.
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07.06.2026 13:33 Ответить
Оман 5.0? Оман 17.0? Який вже за рахунком?
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07.06.2026 13:31 Ответить
Шо нарішали? - нагуя ці вкиди?
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07.06.2026 13:32 Ответить
Аби губами плямкати.
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07.06.2026 13:33 Ответить
Зєльцман, вийди і розкажи у відповідь які були погані мінські домовленості, бо я вже забув.
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07.06.2026 13:35 Ответить
Зельмату, уже литвин текст черговий варганить, щоб був із сльозою, на щоках не голених… Січневий, 2026 року, Резервний фонд, уже розікрали за Регламентом КМУ, тепер щось нове злампічать, для дурнуватого насєлєнія…
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07.06.2026 13:44 Ответить
"Закриті контакти", це про двушечку?
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07.06.2026 13:36 Ответить
Це ми знаємо тільки про двушечку, а реальність може бути зовсім іншою....
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07.06.2026 13:43 Ответить
Пиз@ёж. Таємно літав и тут этот олень с крыши об этом на весь мир заявляет.
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07.06.2026 13:39 Ответить
Тобто хочуть сказати, що весь час мали закрити контакти з Україною, а зараз підставили Вову за відкритий лист?! Так ми це з Омана знали! Тепер Вові потрібно креативно відповідати! Уважно дивимось на цю партію гри…
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07.06.2026 13:39 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/55279 Олексій ГОНЧАРЕНКО:

❗️Про те, щр російський олігарх зустрічався із Зеленським у Києві вперше заявив путін під час проведення петербурзького економічного форуму, відповідаючи на лист Зеленського. Начебто бізнесмен приїжджав на запрошення Зеленського для зустрічі в його резиденції 21 травня.

За моєю інформацією така зустріч дійсно відбулася й мова йде про Романа Абрамовича, саме він тоді приїжджав до Києва, щоб зустрітися із президентом та передати інформацію від нього до путіна.
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07.06.2026 13:41 Ответить
зєльонкін + абрамович = ідилія.
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07.06.2026 14:10 Ответить
В ялтинській кав'ярні?
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07.06.2026 13:43 Ответить
Очень меткий коммент.
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07.06.2026 13:45 Ответить
Обміни полоненими відбуваються, дітей повертають. Зрозуміло контакти підтримуються. Для когось це новина?
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07.06.2026 13:43 Ответить
Організм, ти забув додати: двушки на москву йдуть, люди звязані з ФСБ на державні посади призначаються
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07.06.2026 14:28 Ответить
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07.06.2026 13:47 Ответить
Сам злив?
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07.06.2026 14:12 Ответить
Я так розумію спільний бізнес через треті країни ми робимо, а ви челядь воюйте
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07.06.2026 13:53 Ответить
Таки решили пуйла слить, за якобы свое личное неучастие в войне. С письмом сильный ход конечно, может ему Порошенко подсказал?
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07.06.2026 13:53 Ответить
Двушки на маскву ідуть
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07.06.2026 13:54 Ответить
оновлена та розбудована якимось вовою, вертикаль влади, яку він отримав в спадщину.
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07.06.2026 14:04 Ответить
Вигляда так що кідари не по своїй волі воюють та намагаються домовитися з нами без дозволу про закінчення війни.
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07.06.2026 14:10 Ответить
хабаднік хабадніку глаз нє виклюєт
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07.06.2026 14:12 Ответить
РФ буде вести війну до капітуляції. І судячи по демографії вона надіється не безпідставно на нашу
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07.06.2026 14:22 Ответить
з Порошенкой нєбось кантактіруют, бо наш Лідор чєсний как сліза💩 і ващє, Лідор нічого не знав
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07.06.2026 14:25 Ответить
А що хтось думав,що такого немає? Тілами і полоненими як обмінюються?
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07.06.2026 14:38 Ответить
Тобто зебланія і агрохімія домовляються...
А по тб впарюють потужну незламну пику з хрипатою стійкістю
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07.06.2026 14:42 Ответить
Відкриті стосунки з Україною йдуть тихенько без шуму через опу
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07.06.2026 14:43 Ответить
 
 