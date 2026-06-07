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Россия поддерживает "закрытые контакты" с Украиной, - помощник Путина Ушаков
В Кремле заявили о якобы "закрытых контактах" между Россией и Украиной и визите "влиятельного российского бизнесмена" в Киев.
Об этом помощник российского диктатора рассказал в интервью пропагандистскому информационному агентству "Вести", его цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Кремль о контактах с Киевом
Ушаков утверждает, что в столицу Украины на встречу с президентом Владимиром Зеленским недавно тайно прилетел некий "достаточно влиятельный" бизнесмен из России, имя которого якобы "многие знают".
"У нас есть как открытые, так и закрытые [контакты с Украиной]. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров", - уверяют в Кремле.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
- По версии главы Кремля, этот "порядочный бизнесмен" сообщил, что его настойчиво приглашают в Киев, и он хочет согласовать свой визит с руководством РФ, поскольку там якобы будут подниматься вопросы межгосударственных отношений. Путин якобы дал добро на эту поездку.
- Путин утверждает, что по возвращении бизнесмен передал ему личную просьбу украинского лидера о встрече.
Топ комментарии
+11 Franz Maser
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+9 Tema9
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+9 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий07.06.2026 13:43 Ответить Ссылка
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❗️Про те, щр російський олігарх зустрічався із Зеленським у Києві вперше заявив путін під час проведення петербурзького економічного форуму, відповідаючи на лист Зеленського. Начебто бізнесмен приїжджав на запрошення Зеленського для зустрічі в його резиденції 21 травня.
За моєю інформацією така зустріч дійсно відбулася й мова йде про Романа Абрамовича, саме він тоді приїжджав до Києва, щоб зустрітися із президентом та передати інформацію від нього до путіна.
А по тб впарюють потужну незламну пику з хрипатою стійкістю