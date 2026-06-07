Россия поддерживает "закрытые контакты" с Украиной, - помощник Путина Ушаков

В Кремле заявили о якобы "закрытых контактах" между Россией и Украиной и визите "влиятельного российского бизнесмена" в Киев.

Об этом помощник российского диктатора рассказал в интервью пропагандистскому информационному агентству "Вести", его цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кремль о контактах с Киевом

Ушаков утверждает, что в столицу Украины на встречу с президентом Владимиром Зеленским недавно тайно прилетел некий "достаточно влиятельный" бизнесмен из России, имя которого якобы "многие знают".

"У нас есть как открытые, так и закрытые [контакты с Украиной]. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров", - уверяют в Кремле.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.

По версии главы Кремля, этот "порядочный бизнесмен" сообщил, что его настойчиво приглашают в Киев, и он хочет согласовать свой визит с руководством РФ, поскольку там якобы будут подниматься вопросы межгосударственных отношений. Путин якобы дал добро на эту поездку.

Путин утверждает, что по возвращении бизнесмен передал ему личную просьбу украинского лидера о встрече.

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