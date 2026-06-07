Росія зберігає "закриті контакти" з Україною, - помічник Путіна Ушаков

У Кремлі заявили про нібито "закриті контакти" між Росією та Україною та візит "впливового російського бізнесмена" до Києва.

Про це помічник російського диктатора розповів в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству "Вести", його цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кремль про контакти з Києвом

Ушаков стверджує, що до столиці України на зустріч із президентом Володимиром Зеленським нещодавно таємно літав якийсь "досить впливовий" бізнесмен із Росії, ім'я якого нібито "багато хто знає".

"У нас є як відкриті, так і закриті [контакти з Україною]. Відкриті існували, коли ми проводили кілька раундів переговорів", - переконують у Кремлі.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимир Путін заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.

За версією очільника Кремля, цей "порядний бізнесмен" повідомив, що його наполегливо запрошують до Києва, і він хоче узгодити свій візит із керівництвом РФ, оскільки там буцімто порушуватимуться питання міждержавних відносин. Путін нібито дав добро на цю поїздку.

Путін стверджує, що після повернення бізнесмен передав йому особисте прохання українського лідера про зустріч.

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