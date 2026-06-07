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Новини Переговори України та РФ
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Росія зберігає "закриті контакти" з Україною, - помічник Путіна Ушаков

Ушаков: Росія поставила на паузу переговори та коментує відсутність ударів

У Кремлі заявили про нібито "закриті контакти" між Росією та Україною та візит "впливового російського бізнесмена" до Києва.

Про це помічник російського диктатора розповів в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству "Вести", його цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кремль про контакти з Києвом

Ушаков стверджує, що до столиці України на зустріч із президентом Володимиром Зеленським нещодавно таємно літав якийсь "досить впливовий" бізнесмен із Росії, ім'я якого нібито "багато хто знає".

"У нас є як відкриті, так і закриті [контакти з Україною]. Відкриті існували, коли ми проводили кілька раундів переговорів", - переконують у Кремлі.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимир Путін заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським. 
  • За версією очільника Кремля, цей "порядний бізнесмен" повідомив, що його наполегливо запрошують до Києва, і він хоче узгодити свій візит із керівництвом РФ, оскільки там буцімто порушуватимуться питання міждержавних відносин. Путін нібито дав добро на цю поїздку.
  • Путін стверджує, що після повернення бізнесмен передав йому особисте прохання українського лідера про зустріч.

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Автор: 

росія (70347) переговори з Росією (1612) Ушаков Юрій (32)
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Топ коментарі
+12
Вовочку здали з потрохами ...
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07.06.2026 13:31 Відповісти
+12
Зєльцман, вийди і розкажи у відповідь які були погані мінські домовленості, бо я вже забув.
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07.06.2026 13:35 Відповісти
+10
Це ми знаємо тільки про двушечку, а реальність може бути зовсім іншою....
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07.06.2026 13:43 Відповісти
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Тобто все таки бабло і олігархи правлять в наші, в не през
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07.06.2026 13:30 Відповісти
Єрмак, татаров з гетьманцевим і Оманський зеленським, глибоко зхвильовані??!?!? Як там доля врятованих ними отих вагнерівців, беркутні, Цемаха, Бая, Мехеди, та щнхе сотень зрадників України, склалася з їх родичами в Україні??? Душа болить за них??
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07.06.2026 13:40 Відповісти
Повірили Ушакову а не Зеленмькому ну що ж - це діагноз
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07.06.2026 14:45 Відповісти
Настільки наївне...Артемчик, тобі скільки рочків?
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07.06.2026 15:10 Відповісти
30 років нічого не змінюється - і не важливо , яке прізвище в чергового Харанта в кріслі президента
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07.06.2026 14:10 Відповісти
Тобі навіщо перейматися, у вас 25 рочків сидить один і то же упирь у кріслі
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07.06.2026 14:35 Відповісти
Тимошенко сидить в раді безвилазно з 1996 року, пу та сі нервово курять в сторонці.
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07.06.2026 14:59 Відповісти
Вовочку здали з потрохами ...
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07.06.2026 13:31 Відповісти
буратінка здав себе сам. І не вчора.
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07.06.2026 13:33 Відповісти
Оман 5.0? Оман 17.0? Який вже за рахунком?
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07.06.2026 13:31 Відповісти
Шо нарішали? - нагуя ці вкиди?
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07.06.2026 13:32 Відповісти
Аби губами плямкати.
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07.06.2026 13:33 Відповісти
"Закриті контакти", це про двушечку?
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07.06.2026 13:36 Відповісти
Це ми знаємо тільки про двушечку, а реальність може бути зовсім іншою....
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07.06.2026 13:43 Відповісти
Пиз@ёж. Таємно літав и тут этот олень с крыши об этом на весь мир заявляет.
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07.06.2026 13:39 Відповісти
Тобто хочуть сказати, що весь час мали закрити контакти з Україною, а зараз підставили Вову за відкритий лист?! Так ми це з Омана знали! Тепер Вові потрібно креативно відповідати! Уважно дивимось на цю партію гри…
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07.06.2026 13:39 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/55279 Олексій ГОНЧАРЕНКО:

❗️Про те, щр російський олігарх зустрічався із Зеленським у Києві вперше заявив путін під час проведення петербурзького економічного форуму, відповідаючи на лист Зеленського. Начебто бізнесмен приїжджав на запрошення Зеленського для зустрічі в його резиденції 21 травня.

За моєю інформацією така зустріч дійсно відбулася й мова йде про Романа Абрамовича, саме він тоді приїжджав до Києва, щоб зустрітися із президентом та передати інформацію від нього до путіна.
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07.06.2026 13:41 Відповісти
зєльонкін + абрамович = ідилія.
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07.06.2026 14:10 Відповісти
В ялтинській кав'ярні?
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07.06.2026 13:43 Відповісти
Очень меткий коммент.
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07.06.2026 13:45 Відповісти
Обміни полоненими відбуваються, дітей повертають. Зрозуміло контакти підтримуються. Для когось це новина?
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07.06.2026 13:43 Відповісти
Організм, ти забув додати: двушки на москву йдуть, люди звязані з ФСБ на державні посади призначаються
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07.06.2026 14:28 Відповісти
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07.06.2026 13:47 Відповісти
Сам злив?
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07.06.2026 14:12 Відповісти
Я так розумію спільний бізнес через треті країни ми робимо, а ви челядь воюйте
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07.06.2026 13:53 Відповісти
Таки решили пуйла слить, за якобы свое личное неучастие в войне. С письмом сильный ход конечно, может ему Порошенко подсказал?
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07.06.2026 13:53 Відповісти
Двушки на маскву ідуть
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07.06.2026 13:54 Відповісти
оновлена та розбудована якимось вовою, вертикаль влади, яку він отримав в спадщину.
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07.06.2026 14:04 Відповісти
Вигляда так що кідари не по своїй волі воюють та намагаються домовитися з нами без дозволу про закінчення війни.
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07.06.2026 14:10 Відповісти
РФ буде вести війну до капітуляції. І судячи по демографії вона надіється не безпідставно на нашу
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07.06.2026 14:22 Відповісти
з Порошенкой нєбось кантактіруют, бо наш Лідор чєсний как сліза💩 і ващє, Лідор нічого не знав
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07.06.2026 14:25 Відповісти
А що хтось думав,що такого немає? Тілами і полоненими як обмінюються?
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07.06.2026 14:38 Відповісти
Тобто зебланія і агрохімія домовляються...
А по тб впарюють потужну незламну пику з хрипатою стійкістю
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07.06.2026 14:42 Відповісти
Відкриті стосунки з Україною йдуть тихенько без шуму через опу
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07.06.2026 14:43 Відповісти
Росія зберігає "закриті контакти" з Україною
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Это те контакты, которые появились в 2019 году после выборов президента?
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07.06.2026 15:00 Відповісти
Так, ми добре бачили "зв'язки" коли наш так званий Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець лизався з андрофагкою янкою лантратовою. Щось вони там з чистого листа почали, а на задньому фоні під час зустрічі "каріфанілісь" казлорилі із типу нашими представниками. Тому нічого нового це чмо так і не сказало. Головне вчасно "двушкі на мацкву" відправляти.
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07.06.2026 15:01 Відповісти
Там Абрамович з Арахамією якісь контакти мають і весь час мали, думаю це він був. Більше ніхто навіть в голову не приходить.
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07.06.2026 15:08 Відповісти
 
 