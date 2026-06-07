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Росія зберігає "закриті контакти" з Україною, - помічник Путіна Ушаков
У Кремлі заявили про нібито "закриті контакти" між Росією та Україною та візит "впливового російського бізнесмена" до Києва.
Про це помічник російського диктатора розповів в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству "Вести", його цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кремль про контакти з Києвом
Ушаков стверджує, що до столиці України на зустріч із президентом Володимиром Зеленським нещодавно таємно літав якийсь "досить впливовий" бізнесмен із Росії, ім'я якого нібито "багато хто знає".
"У нас є як відкриті, так і закриті [контакти з Україною]. Відкриті існували, коли ми проводили кілька раундів переговорів", - переконують у Кремлі.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимир Путін заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.
- За версією очільника Кремля, цей "порядний бізнесмен" повідомив, що його наполегливо запрошують до Києва, і він хоче узгодити свій візит із керівництвом РФ, оскільки там буцімто порушуватимуться питання міждержавних відносин. Путін нібито дав добро на цю поїздку.
- Путін стверджує, що після повернення бізнесмен передав йому особисте прохання українського лідера про зустріч.
Топ коментарі
+12 Franz Maser
показати весь коментар07.06.2026 13:31 Відповісти Посилання
+12 Tema9
показати весь коментар07.06.2026 13:35 Відповісти Посилання
+10 Прощай немытая раССея
показати весь коментар07.06.2026 13:43 Відповісти Посилання
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❗️Про те, щр російський олігарх зустрічався із Зеленським у Києві вперше заявив путін під час проведення петербурзького економічного форуму, відповідаючи на лист Зеленського. Начебто бізнесмен приїжджав на запрошення Зеленського для зустрічі в його резиденції 21 травня.
За моєю інформацією така зустріч дійсно відбулася й мова йде про Романа Абрамовича, саме він тоді приїжджав до Києва, щоб зустрітися із президентом та передати інформацію від нього до путіна.
А по тб впарюють потужну незламну пику з хрипатою стійкістю
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Это те контакты, которые появились в 2019 году после выборов президента?