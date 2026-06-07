Стубб привел 7 фактов, показывающих преимущество Украины на фронте

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина сейчас находится в лучшем военном положении, чем раньше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью швейцарской газете NZZ.

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Война перешла в фазу математики

По словам Стубба, война для Украины прошла три этапа. Первый год был вопросом выживания. Следующие три года стали периодом стойкости. Сейчас, по его словам, это вопрос математики на поле боя.

"Первый год войны был вопросом выживания. Следующие три года - стойкости. Теперь это вопрос математики - математики на поле боя", - заявил он.

Президент Финляндии привел семь фактов, которые, по его мнению, свидетельствуют о преимуществе Украины.

Ежемесячно украинские силы ликвидируют или ранят около 35 тысяч российских военных. Такой уровень сохраняется на протяжении последних шести месяцев.

В то же время Россия может привлекать лишь около 27 тысяч новых военных ежемесячно, что создает дефицит личного состава.

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Цифры потерь и новая тактика войны

Стубб также отметил, что соотношение потерь изменилось. Если раньше оно было один к трем, то сейчас составляет один к восьми в пользу Украины.

По его словам, 95 процентов потерь вызваны атаками беспилотников и ракет. Прямых боев становится меньше.

На восточном и южном направлениях сформировалась так называемая зона поражения шириной от 20 до 40 километров. Уровень смертности там достигает около 95 процентов. Российские военные заходят в эти зоны небольшими группами от одного до семи человек, тогда как украинская сторона действует иначе.

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Президент также подчеркнул, что в марте Украина впервые выпустила больше ракет и беспилотников, чем смогла перехватить российская противовоздушная оборона. По его словам, производство дронов растет и может достичь 10 миллионов в год.

Кроме того, в апреле Украина впервые за все время войны вернула больше территории, чем потеряла.