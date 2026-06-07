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Новости
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Стубб привел 7 фактов, показывающих преимущество Украины на фронте

Стубб о преимуществах Украины на поле боя

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина сейчас находится в лучшем военном положении, чем раньше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью швейцарской газете NZZ.

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Война перешла в фазу математики

По словам Стубба, война для Украины прошла три этапа. Первый год был вопросом выживания. Следующие три года стали периодом стойкости. Сейчас, по его словам, это вопрос математики на поле боя.

"Первый год войны был вопросом выживания. Следующие три года - стойкости. Теперь это вопрос математики - математики на поле боя", - заявил он.

Президент Финляндии привел семь фактов, которые, по его мнению, свидетельствуют о преимуществе Украины.

Ежемесячно украинские силы ликвидируют или ранят около 35 тысяч российских военных. Такой уровень сохраняется на протяжении последних шести месяцев.

В то же время Россия может привлекать лишь около 27 тысяч новых военных ежемесячно, что создает дефицит личного состава.

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Цифры потерь и новая тактика войны

Стубб также отметил, что соотношение потерь изменилось. Если раньше оно было один к трем, то сейчас составляет один к восьми в пользу Украины.

По его словам, 95 процентов потерь вызваны атаками беспилотников и ракет. Прямых боев становится меньше.

На восточном и южном направлениях сформировалась так называемая зона поражения шириной от 20 до 40 километров. Уровень смертности там достигает около 95 процентов. Российские военные заходят в эти зоны небольшими группами от одного до семи человек, тогда как украинская сторона действует иначе.

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Президент также подчеркнул, что в марте Украина впервые выпустила больше ракет и беспилотников, чем смогла перехватить российская противовоздушная оборона. По его словам, производство дронов растет и может достичь 10 миллионов в год.

Кроме того, в апреле Украина впервые за все время войны вернула больше территории, чем потеряла.

  • Ранее Стубб заявлял, что не исключает возможности стать представителем ЕС на предстоящих мирных переговорах с Россией.

Автор: 

Стубб Александр (204) война в Украине (8420)
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Топ комментарии
+6
Щось одні суцільні перемоги, мабуть мені очі брешуть
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07.06.2026 18:56 Ответить
+4
От до "1 до 8" можно дочитати, і все..... Таку хрінь навіть Дикий на Радіо НВ не несе. Піди Константиновку врятуй, победун.
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07.06.2026 19:09 Ответить
+2
Так по його логіці Фінляндія в 1940 році перемогла СССР ?
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07.06.2026 19:09 Ответить
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Щось одні суцільні перемоги, мабуть мені очі брешуть
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07.06.2026 18:56 Ответить
А ти з генштабу віщаєш?
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07.06.2026 19:48 Ответить
От до "1 до 8" можно дочитати, і все..... Таку хрінь навіть Дикий на Радіо НВ не несе. Піди Константиновку врятуй, победун.
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07.06.2026 19:09 Ответить
Так по його логіці Фінляндія в 1940 році перемогла СССР ?
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07.06.2026 19:09 Ответить
Таке враження що Стубб цілодобово дивиться гівномарафонівську пропаганду і зєліні відосікі і я погоджуюсь що навіть бойовий пінгвін до такої маячні не додумався.
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07.06.2026 19:13 Ответить
та ні, просто з підруснявих інфопомийок не столовується як ти
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07.06.2026 19:38 Ответить
.якщо в людини замість мізків гівномарафон .то це невиліковне.
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07.06.2026 20:24 Ответить
щоб мізками поїхати - достатньо на купку кошерного екскременту по новинах побачити.
Перестав дивитись телевізор, хоча дома їх достатньо - рекламу лайна і лайна при владі гидую дивитись.
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07.06.2026 19:21 Ответить
І ще про ютуб.
Тупе ІПсо від паРаші - конкурує з темниками подляка і ботоферм з жОПи.
Таке враження - виходиш кудись подихати - А КУРУГОМ лайно - тільки в різних фантіках замотане (псевдо жовто-блакитне і псевдо -триколорне)- АЛЕ СМЕРДИТЬ однаково і, схоже, оплачується з одного ЖЕКу(((((((
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07.06.2026 19:26 Ответить
Хотелось бы думать как Стубб, но личный опыт и клятый Дипстейт не дают...
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07.06.2026 19:50 Ответить
Во-во,коли у новинах пишуть,що у росіїї все погано,я дивлюсь Дипстеїт.Як просувалась рашка,так і просовується.
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07.06.2026 20:43 Ответить
Наведу один факт, котрий перебиває 7 фактів Струба: Некомпетентний (в кращому випадку ) верховний головнокомандувач, котрий краде у своєї армії.
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07.06.2026 20:19 Ответить
 
 