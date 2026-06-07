УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 507 12

Стубб навів 7 фактів, які показують перевагу України на фронті

Стубб про переваги України на полі бою

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна нині перебуває у кращому військовому становищі, ніж раніше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, так він висловився в інтерв’ю швейцарській газеті NZZ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Війна перейшла у фазу математики

За словами Стубба, війна для України пройшла три етапи. Перший рік був питанням виживання. Наступні три роки стали періодом стійкості. Зараз, за його словами, це питання математики на полі бою.

"Перший рік війни був питанням виживання. Наступні три роки - стійкості. Тепер це питання математики - математики на полі бою", – заявив він.

Президент Фінляндії навів сім фактів, які, на його думку, свідчать про перевагу України.

Щомісяця українські сили ліквідовують або ранять близько 35 тисяч російських військових. Такий рівень зберігається протягом останніх шести місяців.

Водночас Росія може залучати лише близько 27 тисяч нових військових щомісяця, що створює дефіцит особового складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стубб закликав розширити ЄС до 40 країн: серед кандидатів Україна

Цифри втрат і нова тактика війни

Стубб також зазначив, що співвідношення втрат змінилося. Якщо раніше воно було один до трьох, то зараз становить один до восьми на користь України.

За його словами, 95 відсотків втрат спричинені атаками безпілотників і ракет. Прямих боїв стає менше.

На східному та південному напрямках сформувалася так звана зона ураження шириною від 20 до 40 кілометрів. Рівень смертності там сягає близько 95 відсотків. Російські військові заходять у ці зони малими групами від одного до семи осіб, тоді як українська сторона діє інакше.

Також читайте: 223 боєзіткнення за добу: Покровський і Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими, - Генштаб. КАРТА

Президент також підкреслив, що у березні Україна вперше випустила більше ракет і безпілотників, ніж змогла перехопити російська протиповітряна оборона. За його словами, виробництво дронів зростає і може сягнути 10 мільйонів на рік.

Крім того, у квітні Україна вперше за весь час війни повернула більше території, ніж втратила.

  • Раніше Стубб заявляв, що не виключає можливості стати представником ЄС на майбутніх мирних переговорах із Росією.

Автор: 

Стубб Александр (207) війна в Україні (8480)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Щось одні суцільні перемоги, мабуть мені очі брешуть
показати весь коментар
07.06.2026 18:56 Відповісти
+4
От до "1 до 8" можно дочитати, і все..... Таку хрінь навіть Дикий на Радіо НВ не несе. Піди Константиновку врятуй, победун.
показати весь коментар
07.06.2026 19:09 Відповісти
+2
Так по його логіці Фінляндія в 1940 році перемогла СССР ?
показати весь коментар
07.06.2026 19:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось одні суцільні перемоги, мабуть мені очі брешуть
показати весь коментар
07.06.2026 18:56 Відповісти
А ти з генштабу віщаєш?
показати весь коментар
07.06.2026 19:48 Відповісти
От до "1 до 8" можно дочитати, і все..... Таку хрінь навіть Дикий на Радіо НВ не несе. Піди Константиновку врятуй, победун.
показати весь коментар
07.06.2026 19:09 Відповісти
Так по його логіці Фінляндія в 1940 році перемогла СССР ?
показати весь коментар
07.06.2026 19:09 Відповісти
Таке враження що Стубб цілодобово дивиться гівномарафонівську пропаганду і зєліні відосікі і я погоджуюсь що навіть бойовий пінгвін до такої маячні не додумався.
показати весь коментар
07.06.2026 19:13 Відповісти
та ні, просто з підруснявих інфопомийок не столовується як ти
показати весь коментар
07.06.2026 19:38 Відповісти
.якщо в людини замість мізків гівномарафон .то це невиліковне.
показати весь коментар
07.06.2026 20:24 Відповісти
щоб мізками поїхати - достатньо на купку кошерного екскременту по новинах побачити.
Перестав дивитись телевізор, хоча дома їх достатньо - рекламу лайна і лайна при владі гидую дивитись.
показати весь коментар
07.06.2026 19:21 Відповісти
І ще про ютуб.
Тупе ІПсо від паРаші - конкурує з темниками подляка і ботоферм з жОПи.
Таке враження - виходиш кудись подихати - А КУРУГОМ лайно - тільки в різних фантіках замотане (псевдо жовто-блакитне і псевдо -триколорне)- АЛЕ СМЕРДИТЬ однаково і, схоже, оплачується з одного ЖЕКу(((((((
показати весь коментар
07.06.2026 19:26 Відповісти
Хотелось бы думать как Стубб, но личный опыт и клятый Дипстейт не дают...
показати весь коментар
07.06.2026 19:50 Відповісти
Во-во,коли у новинах пишуть,що у росіїї все погано,я дивлюсь Дипстеїт.Як просувалась рашка,так і просовується.
показати весь коментар
07.06.2026 20:43 Відповісти
Наведу один факт, котрий перебиває 7 фактів Струба: Некомпетентний (в кращому випадку ) верховний головнокомандувач, котрий краде у своєї армії.
показати весь коментар
07.06.2026 20:19 Відповісти
 
 