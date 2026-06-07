Стубб навів 7 фактів, які показують перевагу України на фронті

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна нині перебуває у кращому військовому становищі, ніж раніше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, так він висловився в інтерв’ю швейцарській газеті NZZ.

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Війна перейшла у фазу математики

За словами Стубба, війна для України пройшла три етапи. Перший рік був питанням виживання. Наступні три роки стали періодом стійкості. Зараз, за його словами, це питання математики на полі бою.

"Перший рік війни був питанням виживання. Наступні три роки - стійкості. Тепер це питання математики - математики на полі бою", – заявив він.

Президент Фінляндії навів сім фактів, які, на його думку, свідчать про перевагу України.

Щомісяця українські сили ліквідовують або ранять близько 35 тисяч російських військових. Такий рівень зберігається протягом останніх шести місяців.

Водночас Росія може залучати лише близько 27 тисяч нових військових щомісяця, що створює дефіцит особового складу.

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Цифри втрат і нова тактика війни

Стубб також зазначив, що співвідношення втрат змінилося. Якщо раніше воно було один до трьох, то зараз становить один до восьми на користь України.

За його словами, 95 відсотків втрат спричинені атаками безпілотників і ракет. Прямих боїв стає менше.

На східному та південному напрямках сформувалася так звана зона ураження шириною від 20 до 40 кілометрів. Рівень смертності там сягає близько 95 відсотків. Російські військові заходять у ці зони малими групами від одного до семи осіб, тоді як українська сторона діє інакше.

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Президент також підкреслив, що у березні Україна вперше випустила більше ракет і безпілотників, ніж змогла перехопити російська протиповітряна оборона. За його словами, виробництво дронів зростає і може сягнути 10 мільйонів на рік.

Крім того, у квітні Україна вперше за весь час війни повернула більше території, ніж втратила.