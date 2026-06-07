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Новини Фото Бої на сході України
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223 боєзіткнення за добу: Покровський і Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 6 червня 2026 року, на фронті було зафіксовано 223 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Упродовж минулої доби противник завдав 93 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9928 дронів-камікадзе та здійснили 3204 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, із яких 45 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ворожба, Пигарівка та Вільна Слобода Сумської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу противника, дві артилерійські системи та вісім ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становлять 1350 осіб. Крім того, Сили оборони знешкодили шість танків, чотири бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, десять наземних робототехнічних комплексів, 2245 безпілотних літальних апаратів, 393 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.

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Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Ворог здійснив 78 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки.

генштаб карти

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Піщаного та Куп’янська.

генштаб карти

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Новоселівка, Дружелюбівка, Озерне, Ставки та Дробишеве.

генштаб карти

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися у районах Рай-Олександрівки, Різниківки, Кривої Луки та Закітного.

генштаб карти

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Часів Яр.

генштаб карти

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив сімнадцять атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру та Іллінівки.

генштаб карти

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора в районах Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Білицького, Матяшевого, Василівки, Дорожнього, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного", - йдеться у повідомленні.

генштаб карти

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах Вороного, Олександрограда, Воскресенки, Січневого, Грушівського, Вербового та Тернового.

генштаб карти

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів поблизу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського, Рибного, Прилук, Різдвянки, Верхньої Терси, Цвіткового та Чарівного.

генштаб карти

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків.

генштаб карти

На Придніпровському напрямку минулої доби відбулося два бойових зіткнення в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

генштаб карти

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Генштаб ЗС (8456) бойові дії (5934) війна в Україні (8480)
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@ "У Костянтинівці російські штурмові групи зайшли до мікрорайону Нахалівка на північному заході міста, проте потрапили під удари українських дронів та не змогли закріпитися. Водночас на західних околицях противник зайняв кілька багатоповерхових будинків і продовжує атаки у Центральному та Миколаївському мікрорайонах, а також у районі руїн заводу «Автоскло» імені Бондарєва.
Загалом ситуація залишається вкрай складною і має тенденцію до подальшого погіршення.

Противник опублікував кадри переміщення своєї піхоти у південній частині Куп'янська.
Раніше російські підрозділи фіксувалися лише у східній частині міста.
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07.06.2026 09:51 Відповісти
 
 