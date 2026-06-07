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Новости Фото Бои на востоке Украины
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223 боевых столкновения за сутки: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 6 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 223 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

За прошедшие сутки противник нанес 93 авиаудара, сбросив 269 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9928 дронов-камикадзе и осуществили 3204 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 45 обстрелов произошли из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Ворожба, Пигаровка и Вольная Слобода Сумской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава противника, две артиллерийские системы и восемь вражеских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составляют 1350 человек. Кроме того, Силы обороны уничтожили шесть танков, четыре боевые бронированные машины, 82 артиллерийские системы, семь реактивных систем залпового огня, два средства противовоздушной обороны, десять наземных робототехнических комплексов, 2245 беспилотных летательных аппаратов, 393 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Враг осуществил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

генштаб карты

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Лимана, Волчанска и Охримовки.

генштаб карты

На Купянском направлении наши защитники остановили три вражеские атаки вблизи Новоплатоновки, Песчаного и Купянска.

генштаб карты

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться вблизи населенных пунктов Новоселовка, Дружелюбовка, Озерное, Ставки и Дробышево.

генштаб карты

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться в районах Рай-Александровки, Резниковки, Кривой Луки и Закитного.

генштаб карты

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Часов Яр.

генштаб карты

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил семнадцать атак в районах Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Русина Яра и Ильиновки.

генштаб карты

"На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах Торецкого, Софиевки, Кучерова Яра, Белицкого, Матяшевого, Васильевки, Дорожного, Вольного, Нового Донбасса, Заповедного, Новоалександровки, Родинского, Шевченко, Гришино, Сергеевки, Котлино, Новопавловки и Удачного", — говорится в сообщении.

генштаб карты

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Обстановка на Юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах Вороного, Александрограда, Воскресенки, Сичневого, Грушевского, Вербового и Тернового.

генштаб карты

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов вблизи Доброполья, Воздвижевки, Зализничного, Еленоконстантиновки, Староукраинки, Гуляйпольского, Рыбного, Прилук, Рождественки, Верхней Терсы, Цветково и Чаривного.

генштаб карты

На Ореховском направлении враг трижды пытался вклиниться в оборону вблизи Щербаков.

генштаб карты

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

генштаб карты

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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Генштаб ВС (8144) боевые действия (6158) война в Украине (8420)
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@ "У Костянтинівці російські штурмові групи зайшли до мікрорайону Нахалівка на північному заході міста, проте потрапили під удари українських дронів та не змогли закріпитися. Водночас на західних околицях противник зайняв кілька багатоповерхових будинків і продовжує атаки у Центральному та Миколаївському мікрорайонах, а також у районі руїн заводу «Автоскло» імені Бондарєва.
Загалом ситуація залишається вкрай складною і має тенденцію до подальшого погіршення.

Противник опублікував кадри переміщення своєї піхоти у південній частині Куп'янська.
Раніше російські підрозділи фіксувалися лише у східній частині міста.
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07.06.2026 09:51 Ответить
 
 