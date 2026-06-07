223 боевых столкновения за сутки: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 6 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 223 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

За прошедшие сутки противник нанес 93 авиаудара, сбросив 269 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9928 дронов-камикадзе и осуществили 3204 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 45 обстрелов произошли из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Ворожба, Пигаровка и Вольная Слобода Сумской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава противника, две артиллерийские системы и восемь вражеских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составляют 1350 человек. Кроме того, Силы обороны уничтожили шесть танков, четыре боевые бронированные машины, 82 артиллерийские системы, семь реактивных систем залпового огня, два средства противовоздушной обороны, десять наземных робототехнических комплексов, 2245 беспилотных летательных аппаратов, 393 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Враг осуществил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Лимана, Волчанска и Охримовки.

На Купянском направлении наши защитники остановили три вражеские атаки вблизи Новоплатоновки, Песчаного и Купянска.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться вблизи населенных пунктов Новоселовка, Дружелюбовка, Озерное, Ставки и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться в районах Рай-Александровки, Резниковки, Кривой Луки и Закитного.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Часов Яр.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил семнадцать атак в районах Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Русина Яра и Ильиновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах Торецкого, Софиевки, Кучерова Яра, Белицкого, Матяшевого, Васильевки, Дорожного, Вольного, Нового Донбасса, Заповедного, Новоалександровки, Родинского, Шевченко, Гришино, Сергеевки, Котлино, Новопавловки и Удачного", — говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах Вороного, Александрограда, Воскресенки, Сичневого, Грушевского, Вербового и Тернового.

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов вблизи Доброполья, Воздвижевки, Зализничного, Еленоконстантиновки, Староукраинки, Гуляйпольского, Рыбного, Прилук, Рождественки, Верхней Терсы, Цветково и Чаривного.

На Ореховском направлении враг трижды пытался вклиниться в оборону вблизи Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.