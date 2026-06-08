240 боевых столкновений за сутки на фронте: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 7 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 240 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

За прошедшие сутки противник нанес 86 авиаударов, сбросив 265 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 9184 дрона-камикадзе и осуществил 3296 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Фотовиж, Товстодубово, Бачевск, Вольная Слобода, Суходил, Уланово, Лесное, Партизанское, Стукалевка и Голишевское Сумской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы, три пункта управления БПЛА и два артиллерийских средства противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1330 человек. Также уничтожено восемь танков, пять боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 12 наземных робототехнических комплексов, 2161 беспилотный летательный аппарат, 363 единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, агрессор нанес четыре авиационных удара с применением девяти КАБ, осуществил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 17 - с применением РСЗО.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов и в направлении Охримовки, Дворичанского.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку врага продвинуться вперед в сторону населенного пункта Глушковка.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Дробишево, Ставок, Дибровы и в направлении Шийковки, Лимана.

На Славянском направлении противник штурмовал 12 раз, вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял две тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Никифоровки и в направлении Тихоновки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении оккупанты совершили 17 атак в районах Константиновки, Иванополья, Плещиевки, Русина Яра, Ильиновки и в направлении Николайполя.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Новоалександровка, Шевченко, Белицкое, Доброполье, Сергиевка, Новоподогороднее, Новопавловка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник атаковал пять раз, в районе Тернового, Вороного и в сторону Доброполья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 38 атак вблизи населенных пунктов Рыбное, Варваровка, Зализнычное и в сторону Новоселовки, Доброполья, Воздвижковки, Цветкового, Староукраинки, Гуляйпольского, Чаривного.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну наступательную операцию в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.