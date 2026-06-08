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Новости Удары по Крыму Взрывы в Крыму
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Россия остановила движение пассажирских поездов в временно оккупированный Крым после атаки украинских дронов

Из-за ударов беспилотников оккупанты эвакуировали пассажиров поездов в Крыму

Российская транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" объявила о временном приостановлении движения пассажирских поездов на территории оккупированного Крыма после ночной атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на российскую компанию-перевозчика.

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По информации перевозчика, в результате атаки был поврежден локомотив поезда №68 по маршруту Москва – Симферополь.

"Пассажиры поезда не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист тепловоза ранен", – говорится в сообщении.

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После инцидента всех пассажиров поездов, находившихся на территории Крымского полуострова, эвакуировали.

Для перевозки людей в Симферополь задействовали автобусы. Ими доставляют пассажиров трех поездов, которые отправились в оккупированный Крым из Москвы и Санкт-Петербурга 6 июня.

 Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью и утром 8 июня в оккупированном Крыму и Севастополе неоднократно объявляли воздушную тревогу. Местные телеграм-каналы и жители сообщали о взрывах вблизи военных аэродромов, нефтебазы и электроподстанции.

Также раздавались взрывы в районах военных аэродромов "Саки" и "Кача".

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Крым (25914) поезд (1068) дроны (7309)
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Добра новина! не*уй шастать - русофашисто!
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08.06.2026 11:16 Ответить
Оце діло, раніше їх би у гарних рузьких !
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08.06.2026 11:18 Ответить
Непогано ще знищити ті автобуси з орками з маскви та ******, щоб не шастали українському Криму
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08.06.2026 11:35 Ответить
Э НЕТ, это не РаиССия остановила то движение, это сделала УКРАИНА...
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08.06.2026 11:37 Ответить
Зупинили ж згідно плану СВО шо іде за планом?
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08.06.2026 11:43 Ответить
 
 