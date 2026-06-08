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Новини Удари по Криму Вибухи в Криму
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Росія зупинила рух пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму після атаки українських дронів

Через удари безпілотників окупанти евакуювали пасажирів поїздів у Криму

Російська транспортна компанія "Гранд Сервіс Експрес" оголосила про тимчасове припинення руху пасажирських поїздів на території окупованого Криму після нічної атаки безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода з посиланням на російську компанію-перевізника.

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За інформацією перевізника, внаслідок атаки було пошкоджено локомотив поїзда №68 сполученням Москва – Сімферополь.

"Пасажири поїзда не постраждали. Загинув помічник машиніста, машиніст тепловоза поранений", – йдеться у повідомленні.

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Після інциденту всіх пасажирів поїздів, які перебували на території Кримського півострова, евакуювали.

Для перевезення людей до Сімферополя залучили автобуси. Ними доставляють пасажирів трьох поїздів, які вирушили до окупованого Криму з Москви та Санкт-Петербурга 6 червня.

 Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі та вранці 8 червня в окупованому Криму та Севастополі неодноразово оголошували повітряну тривогу. Місцеві телеграм-канали та жителі повідомляли про вибухи поблизу військових аеродромів, нафтобази та електропідстанції.

Також лунали вибухи в районах військових аеродромів "Саки" та "Кача".

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Крим (14103) потяг (2064) дрони (8372)
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Добра новина! не*уй шастать - русофашисто!
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08.06.2026 11:16 Відповісти
Оце діло, раніше їх би у гарних рузьких !
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08.06.2026 11:18 Відповісти
Непогано ще знищити ті автобуси з орками з маскви та ******, щоб не шастали українському Криму
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08.06.2026 11:35 Відповісти
Э НЕТ, это не РаиССия остановила то движение, это сделала УКРАИНА...
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08.06.2026 11:37 Відповісти
Зупинили ж згідно плану СВО шо іде за планом?
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08.06.2026 11:43 Відповісти
Подобалося кацапні дивитися відео де дрони рашистів прилітають по нашим локомотивам то хай зараз ловлять криваву отвєтку .
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08.06.2026 11:46 Відповісти
Тимчасово, тисчасово... Допоки в Україні не закінчаться всі дрони.
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08.06.2026 12:03 Відповісти
Із Мацквабада до Криму найбезпечніше дістатися можна лише пішки. А рух ніжками - це життя!
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08.06.2026 13:41 Відповісти
 
 