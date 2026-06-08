Росія зупинила рух пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму після атаки українських дронів
Російська транспортна компанія "Гранд Сервіс Експрес" оголосила про тимчасове припинення руху пасажирських поїздів на території окупованого Криму після нічної атаки безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода з посиланням на російську компанію-перевізника.
За інформацією перевізника, внаслідок атаки було пошкоджено локомотив поїзда №68 сполученням Москва – Сімферополь.
"Пасажири поїзда не постраждали. Загинув помічник машиніста, машиніст тепловоза поранений", – йдеться у повідомленні.
Після інциденту всіх пасажирів поїздів, які перебували на території Кримського півострова, евакуювали.
Для перевезення людей до Сімферополя залучили автобуси. Ними доставляють пасажирів трьох поїздів, які вирушили до окупованого Криму з Москви та Санкт-Петербурга 6 червня.
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі та вранці 8 червня в окупованому Криму та Севастополі неодноразово оголошували повітряну тривогу. Місцеві телеграм-канали та жителі повідомляли про вибухи поблизу військових аеродромів, нафтобази та електропідстанції.
Також лунали вибухи в районах військових аеродромів "Саки" та "Кача".
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