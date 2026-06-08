Девятая группа добровольцев Украинского легиона 26 июня подпишет контракты в Люблине

26 июня в польском Люблине девятая группа украинских граждан, проживающих за пределами страны и заявивших о желании стать добровольцами Украинского легиона, подпишет контракты с Вооруженными Силами.

Об этом в комментарии "Укрінформ" сообщил представитель рекрутингового центра при Генеральном консульстве Украины в Люблине Петр Горкуша, сообщает Цензор.НЕТ.

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Девятая группа добровольцев из-за рубежа

"Эта группа добровольцев подпишет контракты 26 июня", - отметил Горкуша.

По его словам, речь идет о нескольких десятках граждан Украины, проживающих в настоящее время в Польше, Нидерландах, Германии, Италии.

Возраст добровольцев в этой группе - 20–44 года, пока в ней нет женщин.

Горкуша рассказал, что часть добровольцев намерена связать свою жизнь с армией, а также получить высшее образование.

Кроме того, он рассказал, что в этой группе много людей, родившихся на востоке Украины, в том числе - на территориях, которые сейчас оккупированы агрессором, поэтому у них высокая мотивация принять участие в освобождении этих территорий.

Представитель рекрутингового центра добавил, что после прохождения военно-медицинской комиссии добровольцы отправятся для прохождения базовой общевойсковой подготовки на один из полигонов на территории Польши.

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Украинский легион в Польше. Что известно?

Украинский легион – это первое добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, которое будет сформировано из украинцев, проживающих за рубежом. Вступление в Украинский легион осуществляется исключительно на добровольной основе с подписанием контракта. На официальной странице легиона говорится, что воинское подразделение будет вооружено современной техникой и оружием, что обеспечит высокую боеспособность и эффективность в выполнении задач. Обучение будут проводить инструкторы НАТО на полигонах стран-партнеров.

Формирование Украинского легиона предусмотрено двусторонним соглашением о безопасности между Украиной и Польшей, которое подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск в Варшаве 8 июля 2024 года.

Известно, что более 500 заявок из 30 стран поступило в Украинский легион, который в настоящее время формируется в Польше.

12 ноября 2024 года первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с Вооруженными силами Украины.

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