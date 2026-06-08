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Новости Украинский легион в Польше
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Девятая группа добровольцев Украинского легиона 26 июня подпишет контракты в Люблине

В Люблине готовится к подписанию контрактов девятая группа Украинского легиона

26 июня в польском Люблине девятая группа украинских граждан, проживающих за пределами страны и заявивших о желании стать добровольцами Украинского легиона, подпишет контракты с Вооруженными Силами.

Об этом в комментарии "Укрінформ" сообщил представитель рекрутингового центра при Генеральном консульстве Украины в Люблине Петр Горкуша, сообщает Цензор.НЕТ.

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Девятая группа добровольцев из-за рубежа

"Эта группа добровольцев подпишет контракты 26 июня", - отметил Горкуша.

По его словам, речь идет о нескольких десятках граждан Украины, проживающих в настоящее время в Польше, Нидерландах, Германии, Италии.

Возраст добровольцев в этой группе - 20–44 года, пока в ней нет женщин.

Горкуша рассказал, что часть добровольцев намерена связать свою жизнь с армией, а также получить высшее образование.

Кроме того, он рассказал, что в этой группе много людей, родившихся на востоке Украины, в том числе - на территориях, которые сейчас оккупированы агрессором, поэтому у них высокая мотивация принять участие в освобождении этих территорий.

Представитель рекрутингового центра добавил, что после прохождения военно-медицинской комиссии добровольцы отправятся для прохождения базовой общевойсковой подготовки на один из полигонов на территории Польши.

Читайте также: Пятая группа добровольцев Украинского легиона в Польше вскоре подпишет контракты с ВСУ, - посол Боднар

Украинский легион в Польше. Что известно?

Украинский легион – это первое добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, которое будет сформировано из украинцев, проживающих за рубежом. Вступление в Украинский легион осуществляется исключительно на добровольной основе с подписанием контракта. На официальной странице легиона говорится, что воинское подразделение будет вооружено современной техникой и оружием, что обеспечит высокую боеспособность и эффективность в выполнении задач. Обучение будут проводить инструкторы НАТО на полигонах стран-партнеров.

Формирование Украинского легиона предусмотрено двусторонним соглашением о безопасности между Украиной и Польшей, которое подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск в Варшаве 8 июля 2024 года.

Смотрите также: Шестая группа добровольцев Украинского легиона подписала в Люблине контракты с ВСУ. ФОТО

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контракт (459) Польша (9068) добровольцы (1222)
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08.06.2026 17:15 Ответить
Грошей не хватит на контрактников в слючае большой войны которую ведёт зараз Украина
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08.06.2026 17:47 Ответить
Европка проспонсирует. В их же интересах
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08.06.2026 18:34 Ответить
То що ж вони там натворили, що на 5-ий рік війни стали добровольцями з Європи
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08.06.2026 17:47 Ответить
та да. штрафрегістр у кожного повинен бути багатим.
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08.06.2026 17:57 Ответить
Грошей не хватит на контрактников в случае большой войны которую ведёт зараз Украина.
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08.06.2026 17:49 Ответить
на твоєму грамофоні платівку заїло.
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08.06.2026 18:21 Ответить
Я не зрозуміла , будь ласка поясніть --" .зголосилися стати добровольцями Українського легіону, підпише контракти із Збройними Силами " Як може в Україні бути "Український легіон "?? Чи це контракт з польськими Збройними Силами ? І де ті вісім груп , що підписали контракти раніше ?
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08.06.2026 18:03 Ответить
А чому не створюють легіони з іноземців? Сьогодні на утримання 200 000 найманців потрібно всього навсього 7 мільярдів доларів. З тих 90 мільярдів які надають Україні це не велика сума. Бажаючих іноземців воювати за 3 тисячі доларів в місяц є дуже багато. Такий розклад би зупинив ганьбу дебільної бусифікації. Але це не влаштовує зелених покидьків.
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08.06.2026 18:22 Ответить
Утилизация крупнейшей белой страны европы идет полным ходом. Кукловоды все грезят глобализацией а получат второго Гитлера
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08.06.2026 18:35 Ответить
 
 