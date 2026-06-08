Дев’ята група добровольців Українського легіону 26 червня підпише контракти в Любліні

У польському Любліні 26 червня дев’ята група українських громадян, які проживають за межами країни та зголосилися стати добровольцями Українського легіону, підпише контракти із Збройними Силами.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив представник рекрутингового центру при Генеральному консульстві України в Любліні Петро Горкуша, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дев’ята група добровольців із-за кордон

"Ця група добровольців підпише контракти 26 червня", - зазначив Горкуша.

За його словами, йдеться про кількадесят громадян України, які проживають на даний момент у Польщі, Нідерландах, Німеччині, Італії.

Вік добровольців у цій групі 20-44 роки, поки що у ній немає жінок.

Горкуша розповів, що частина добровольців має намір пов’язати своє життя з армією, також отримати вищу освіту.

Крім того, він розповів, що у цій групі є багато людей, які народилися на сході України, зокрема і на територіях, які зараз окуповані агресором, тому у них висока мотивація бути причетними до визволення цих територій.

Представник рекрутингового центру додав, що після проходження військово-лікарської комісії добровольці потраплять для проходження базової загальновійськової підготовки на один з полігонів на території Польщі.

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Український легіон у Польщі. Що відомо?

Український легіон – це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, що буде сформований із українців, які проживають за кордоном. Вступ до Українського легіону здійснюється винятково на добровільній основі з підписанням контракту. На офіційній сторінці легіону йдеться, що військовий підрозділ буде озброєний сучасною технікою та зброєю, що забезпечить високу боєздатність і ефективність у виконанні завдань. Навчання проводитимуть інструктори НАТО на полігонах країн-партнерів.

Формування Українського легіону передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею, яку підписали президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві 8 липня 2024 року.

Відомо що понад 500 заявок із 30 країн подали до Українського легіону, який наразі формується у Польщі.

12 листопада 2024 року перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти зі Збройними силами України.

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