УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Український легіон у Польщі
1 176 12

Дев’ята група добровольців Українського легіону 26 червня підпише контракти в Любліні

У Любліні готується до підписання контрактів дев’ята група Українського легіону

У польському Любліні 26 червня дев’ята група українських громадян, які проживають за межами країни та зголосилися стати добровольцями Українського легіону, підпише контракти із Збройними Силами.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив представник рекрутингового центру при Генеральному консульстві України в Любліні Петро Горкуша, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дев’ята група добровольців із-за кордон

"Ця група добровольців підпише контракти 26 червня", - зазначив Горкуша.

За його словами, йдеться про кількадесят громадян України, які проживають на даний момент у Польщі, Нідерландах, Німеччині, Італії.

Вік добровольців у цій групі 20-44 роки, поки що у ній немає жінок.

Горкуша розповів, що частина добровольців має намір пов’язати своє життя з армією, також отримати вищу освіту.

Крім того, він розповів, що у цій групі є багато людей, які народилися на сході України, зокрема і на територіях, які зараз окуповані агресором, тому у них висока мотивація бути причетними до визволення цих територій.

Представник рекрутингового центру додав, що після проходження військово-лікарської комісії добровольці потраплять для проходження базової загальновійськової підготовки на один з полігонів на території Польщі.

Читайте також: П’ята група добровольців Українського легіону у Польщі невдовзі підпише контракти із ЗСУ, - посол Боднар

Український легіон у Польщі. Що відомо?

Український легіон – це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, що буде сформований із українців, які проживають за кордоном. Вступ до Українського легіону здійснюється винятково на добровільній основі з підписанням контракту. На офіційній сторінці легіону йдеться, що військовий підрозділ буде озброєний сучасною технікою та зброєю, що забезпечить високу боєздатність і ефективність у виконанні завдань. Навчання проводитимуть інструктори НАТО на полігонах країн-партнерів.

Формування Українського легіону передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею, яку підписали президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві 8 липня 2024 року.

Дивіться також: Шоста група добровольців Українського легіону підписала в Любліні контракти із ЗСУ. ФОТО

Автор: 

контракт (457) Польща (9335) добровольці (989)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Контрактна армія - ключ до перемоги! 🔱🇺🇦
показати весь коментар
08.06.2026 17:15 Відповісти
+1
То що ж вони там натворили, що на 5-ий рік війни стали добровольцями з Європи
показати весь коментар
08.06.2026 17:47 Відповісти
+1
Я не зрозуміла , будь ласка поясніть --" .зголосилися стати добровольцями Українського легіону, підпише контракти із Збройними Силами " Як може в Україні бути "Український легіон "?? Чи це контракт з польськими Збройними Силами ? І де ті вісім груп , що підписали контракти раніше ?
показати весь коментар
08.06.2026 18:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Контрактна армія - ключ до перемоги! 🔱🇺🇦
показати весь коментар
08.06.2026 17:15 Відповісти
Грошей не хватит на контрактников в слючае большой войны которую ведёт зараз Украина
показати весь коментар
08.06.2026 17:47 Відповісти
Европка проспонсирует. В их же интересах
показати весь коментар
08.06.2026 18:34 Відповісти
То що ж вони там натворили, що на 5-ий рік війни стали добровольцями з Європи
показати весь коментар
08.06.2026 17:47 Відповісти
та да. штрафрегістр у кожного повинен бути багатим.
показати весь коментар
08.06.2026 17:57 Відповісти
Грошей не хватит на контрактников в случае большой войны которую ведёт зараз Украина.
показати весь коментар
08.06.2026 17:49 Відповісти
на твоєму грамофоні платівку заїло.
показати весь коментар
08.06.2026 18:21 Відповісти
Я не зрозуміла , будь ласка поясніть --" .зголосилися стати добровольцями Українського легіону, підпише контракти із Збройними Силами " Як може в Україні бути "Український легіон "?? Чи це контракт з польськими Збройними Силами ? І де ті вісім груп , що підписали контракти раніше ?
показати весь коментар
08.06.2026 18:03 Відповісти
це військовий підрозділ Збройних Сил України, який формується на теріторії Польщі. Це має більш демостраційну функцію для наших європейських партнерів, ніж якось значно впливає на практичну сторону питання мобіізації.
Більш докладно https://www.youtube.com/watch?v=dlSn3EdXIKg тут.
показати весь коментар
08.06.2026 18:36 Відповісти
Дякую за інформацію , зрозуміла .
показати весь коментар
08.06.2026 18:44 Відповісти
А чому не створюють легіони з іноземців? Сьогодні на утримання 200 000 найманців потрібно всього навсього 7 мільярдів доларів. З тих 90 мільярдів які надають Україні це не велика сума. Бажаючих іноземців воювати за 3 тисячі доларів в місяц є дуже багато. Такий розклад би зупинив ганьбу дебільної бусифікації. Але це не влаштовує зелених покидьків.
показати весь коментар
08.06.2026 18:22 Відповісти
Утилизация крупнейшей белой страны европы идет полным ходом. Кукловоды все грезят глобализацией а получат второго Гитлера
показати весь коментар
08.06.2026 18:35 Відповісти
 
 