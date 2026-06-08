РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости
201 5

Папа Римский: мир переживает кризис из-за войн и агрессии

Выступление понтифика о мировом кризисе

Папа Римский Лев XIV заявил, что мир оказался в глубоком духовном и культурном кризисе из-за эскалации конфликтов и поляризации.

Об этом сообщает Reuters, цитирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мир в состоянии глубокого кризиса

Во время выступления в парламенте Испании понтифик подчеркнул, что современный мир сталкивается с масштабными вызовами.

"Мир переживает глубокий духовный и культурный кризис, который проявляется в многочисленных формах насилия, поляризации и взаимного недоверия. Оружие может навязать временное молчание, но оно никогда не сможет построить настоящий и прочный мир", — сказал он.

Папа Римский также выразил обеспокоенность ростом военных расходов в европейских странах. Он призвал политиков сосредоточиться на прекращении войн и поддержке людей, вынужденных покидать свои дома.

Читайте также: Папа Римский отреагировал на удары по Украине и призвал к диалогу

Призывы к ответственности и безопасности

Отдельно понтифик подчеркнул важность поддержки мигрантов. Он призвал государства устранять причины вынужденной миграции, в частности войны, бедность и изменение климата.

Кроме того, Папа Римский обратил внимание на вопрос использования искусственного интеллекта. Он призвал к строгому этическому контролю, в частности в военной сфере.

Ранее Папа Лев XIV призвал Россию вернуться к переговорам с Украиной.

Читайте также: Подростков все чаще привлекают к диверсиям в войне РФ против Украины, — Financial Times

Автор: 

война (1548) Лев 14 (70)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Папа - це не мама»
показать весь комментарий
08.06.2026 19:31 Ответить
То все ж таки криза через конфлікти чи конфлікти через кризу?
показать весь комментарий
08.06.2026 19:43 Ответить
Він трохи заплутався...
Особливо з вкладниками банковатікано
показать весь комментарий
08.06.2026 20:11 Ответить
Папа, не петляй і кажи прямо - кацапи знову намагаються поділити світ.
показать весь комментарий
08.06.2026 19:44 Ответить
Папа очолює релігійну організацію,яка дуже далеко відійшла від Церкви, яку створив Христос
показать весь комментарий
08.06.2026 20:09 Ответить
 
 