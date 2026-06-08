Папа Римский: мир переживает кризис из-за войн и агрессии
Папа Римский Лев XIV заявил, что мир оказался в глубоком духовном и культурном кризисе из-за эскалации конфликтов и поляризации.
Об этом сообщает Reuters, цитирует Цензор.НЕТ.
Мир в состоянии глубокого кризиса
Во время выступления в парламенте Испании понтифик подчеркнул, что современный мир сталкивается с масштабными вызовами.
"Мир переживает глубокий духовный и культурный кризис, который проявляется в многочисленных формах насилия, поляризации и взаимного недоверия. Оружие может навязать временное молчание, но оно никогда не сможет построить настоящий и прочный мир", — сказал он.
Папа Римский также выразил обеспокоенность ростом военных расходов в европейских странах. Он призвал политиков сосредоточиться на прекращении войн и поддержке людей, вынужденных покидать свои дома.
Призывы к ответственности и безопасности
Отдельно понтифик подчеркнул важность поддержки мигрантов. Он призвал государства устранять причины вынужденной миграции, в частности войны, бедность и изменение климата.
Кроме того, Папа Римский обратил внимание на вопрос использования искусственного интеллекта. Он призвал к строгому этическому контролю, в частности в военной сфере.
Ранее Папа Лев XIV призвал Россию вернуться к переговорам с Украиной.
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