Папа Римский: мир переживает кризис из-за войн и агрессии

Папа Римский Лев XIV заявил, что мир оказался в глубоком духовном и культурном кризисе из-за эскалации конфликтов и поляризации.

Об этом сообщает Reuters, цитирует Цензор.НЕТ.

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Мир в состоянии глубокого кризиса

Во время выступления в парламенте Испании понтифик подчеркнул, что современный мир сталкивается с масштабными вызовами.

"Мир переживает глубокий духовный и культурный кризис, который проявляется в многочисленных формах насилия, поляризации и взаимного недоверия. Оружие может навязать временное молчание, но оно никогда не сможет построить настоящий и прочный мир", — сказал он.

Папа Римский также выразил обеспокоенность ростом военных расходов в европейских странах. Он призвал политиков сосредоточиться на прекращении войн и поддержке людей, вынужденных покидать свои дома.

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Призывы к ответственности и безопасности

Отдельно понтифик подчеркнул важность поддержки мигрантов. Он призвал государства устранять причины вынужденной миграции, в частности войны, бедность и изменение климата.

Кроме того, Папа Римский обратил внимание на вопрос использования искусственного интеллекта. Он призвал к строгому этическому контролю, в частности в военной сфере.

Ранее Папа Лев XIV призвал Россию вернуться к переговорам с Украиной.

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