Папа Римський: світ переживає кризу через війни та агресію
Папа Римський Лев XIV заявив, що світ опинився у глибокій духовній і культурній кризі через ескалацію конфліктів та поляризацію.
Про це повідомляє Reuters, цитує Цензор.НЕТ.
Світ у стані глибокої кризи
Під час виступу в парламенті Іспанії понтифік наголосив, що сучасний світ стикається з масштабними викликами.
"Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, що проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємної недовіри. Зброя може нав’язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній та тривалий мир", — сказав він.
Папа Римський також висловив занепокоєння через зростання військових витрат у європейських країнах. Він закликав політиків зосередитися на припиненні воєн і підтримці людей, які змушені залишати свої домівки.
Заклики до відповідальності та безпеки
Окремо понтифік наголосив на важливості підтримки мігрантів. Він закликав держави усувати причини вимушеної міграції, зокрема війни, бідність і зміну клімату.
Крім того, Папа Римський звернув увагу на питання використання штучного інтелекту. Він закликав до суворого етичного контролю, зокрема у військовій сфері.
Раніше Папа Лев XIV закликав Росію повернутися до переговорів з Україною.
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