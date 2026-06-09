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Новости Помощь Украине от Эстонии
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Премьер Эстонии получил от Зеленского орден князя Ярослава Мудрого

Вручение ордена премьер-министру Эстонии во время встречи с Зеленским

Орден князя Ярослава Мудрого II степени премьер-министру Эстонии Кристену Михалу вручил президент Украины Владимир Зеленский во время официальной встречи. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере безопасности и оборонные проекты между странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса президента.

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Награда и ключевые договоренности в Таллинне

Во время встречи украинская и эстонская стороны подписали совместную декларацию об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Документ предусматривает обмен опытом, развитие оборонной промышленности и углубление взаимодействия в сфере противовоздушной обороны.

Украина поблагодарила Эстонию за поддержку, в частности за взносы в соответствующие программы помощи. Отдельно стороны обсудили вопросы укрепления ПВО и совместной работы над инициативами в сфере безопасности.

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Оборонные проекты и поддержка ПВО

В ходе переговоров также речь шла о развитии многоуровневой противоракетной обороны в Европе. Украина и Эстония продолжают работу над соглашением в формате Drone Deal, проект которого уже рассматривает эстонская сторона.

Президент Украины подчеркнул необходимость усиления противовоздушной защиты и развития антибаллистической системы совместно с партнерами.

Читайте: Украина будет запускать по РФ по 600 дронов и ракет, и тогда россияне почувствуют эту войну, - Зеленский

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Зеленский Владимир (24450) орден (198) Эстония (1665) поддержка (792)
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.... і давай всім мєдальки роздавати!
гундосе воно, це дуже ********!
у нього цих мєдалєк, цілий монетний двір!
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09.06.2026 18:40 Ответить
Головне, що не зі своєї кишені, а з державної. Наче і подарунок дав, і йому нічого не коштувало
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09.06.2026 18:48 Ответить
Раздают ордена друг другу, а потом требуют обратно.
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09.06.2026 18:42 Ответить
Назад, це коли ти йому дав менш цінний. Як діти у пісочниці іграшками діляться
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09.06.2026 18:46 Ответить
Не розумію як можна вручати орден не від України, а від потужного. Це що, він сам їх клепає
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09.06.2026 18:43 Ответить
Читать - не умею, писать - не умею, вот печать ставить - это я могу.(с).
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09.06.2026 18:56 Ответить
на які підарунки зєлічка тільки не згодний йти, аби естонія приєдналась до його проєкту порушити конвенційні умови і не тільки нк надавати притулок новим українським чоловікам 23-60, а ще й не продовжувати дію конвенції для вже взятих під захист!))
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09.06.2026 19:00 Ответить
 
 