Премьер Эстонии получил от Зеленского орден князя Ярослава Мудрого
Орден князя Ярослава Мудрого II степени премьер-министру Эстонии Кристену Михалу вручил президент Украины Владимир Зеленский во время официальной встречи. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере безопасности и оборонные проекты между странами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Награда и ключевые договоренности в Таллинне
Во время встречи украинская и эстонская стороны подписали совместную декларацию об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Документ предусматривает обмен опытом, развитие оборонной промышленности и углубление взаимодействия в сфере противовоздушной обороны.
Украина поблагодарила Эстонию за поддержку, в частности за взносы в соответствующие программы помощи. Отдельно стороны обсудили вопросы укрепления ПВО и совместной работы над инициативами в сфере безопасности.
Оборонные проекты и поддержка ПВО
В ходе переговоров также речь шла о развитии многоуровневой противоракетной обороны в Европе. Украина и Эстония продолжают работу над соглашением в формате Drone Deal, проект которого уже рассматривает эстонская сторона.
Президент Украины подчеркнул необходимость усиления противовоздушной защиты и развития антибаллистической системы совместно с партнерами.
- Ранее Зеленский заявил, что его письма, адресованные американскому лидеру Дональду Трампу и диктатору Владимиру Путину, дали конкретные результаты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
гундосе воно, це дуже ********!
у нього цих мєдалєк, цілий монетний двір!