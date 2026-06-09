Премьер Эстонии получил от Зеленского орден князя Ярослава Мудрого

Орден князя Ярослава Мудрого II степени премьер-министру Эстонии Кристену Михалу вручил президент Украины Владимир Зеленский во время официальной встречи. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере безопасности и оборонные проекты между странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса президента.

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Награда и ключевые договоренности в Таллинне

Во время встречи украинская и эстонская стороны подписали совместную декларацию об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Документ предусматривает обмен опытом, развитие оборонной промышленности и углубление взаимодействия в сфере противовоздушной обороны.

Украина поблагодарила Эстонию за поддержку, в частности за взносы в соответствующие программы помощи. Отдельно стороны обсудили вопросы укрепления ПВО и совместной работы над инициативами в сфере безопасности.

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Оборонные проекты и поддержка ПВО

В ходе переговоров также речь шла о развитии многоуровневой противоракетной обороны в Европе. Украина и Эстония продолжают работу над соглашением в формате Drone Deal, проект которого уже рассматривает эстонская сторона.

Президент Украины подчеркнул необходимость усиления противовоздушной защиты и развития антибаллистической системы совместно с партнерами.

Ранее Зеленский заявил, что его письма, адресованные американскому лидеру Дональду Трампу и диктатору Владимиру Путину, дали конкретные результаты.

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