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Новини Допомога Україні від Естонії
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Прем’єр Естонії отримав від Зеленського орден князя Ярослава Мудрого

Вручення ордена прем’єр-міністру Естонії під час зустрічі із Зеленським

Орден князя Ярослава Мудрого II ступеня прем’єр-міністру Естонії Крістену Міхалу вручив президент України Володимир Зеленський під час офіційної зустрічі. Сторони також обговорили безпекову співпрацю та оборонні проєкти між державами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

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Нагорода та ключові домовленості у Таллінні

Під час зустрічі українська та естонська сторони підписали спільну декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Документ передбачає обмін досвідом, розвиток оборонної промисловості та поглиблення взаємодії у сфері протиповітряної оборони.

Україна подякувала Естонії за підтримку, зокрема за внески у відповідні програми допомоги. Окремо сторони обговорили питання зміцнення ППО та спільної роботи над безпековими ініціативами.

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Оборонні проєкти та підтримка ППО

Під час перемовин також ішлося про розвиток багаторівневої протиракетної оборони в Європі. Україна та Естонія продовжують роботу над угодою у форматі Drone Deal, проєкт якої вже розглядає естонська сторона.

Президент України наголосив на потребі посилення протиповітряного захисту та розвитку антибалістичної системи разом із партнерами.

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Зеленський Володимир (27976) орден (123) Естонія (1850) підтримка (807)
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.... і давай всім мєдальки роздавати!
гундосе воно, це дуже ********!
у нього цих мєдалєк, цілий монетний двір!
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09.06.2026 18:40 Відповісти
Головне, що не зі своєї кишені, а з державної. Наче і подарунок дав, і йому нічого не коштувало
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09.06.2026 18:48 Відповісти
Раздают ордена друг другу, а потом требуют обратно.
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09.06.2026 18:42 Відповісти
Назад, це коли ти йому дав менш цінний. Як діти у пісочниці іграшками діляться
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09.06.2026 18:46 Відповісти
Не розумію як можна вручати орден не від України, а від потужного. Це що, він сам їх клепає
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09.06.2026 18:43 Відповісти
На практике так и есть. Бо мощный.
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09.06.2026 19:15 Відповісти
Читать - не умею, писать - не умею, вот печать ставить - это я могу.(с).
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09.06.2026 18:56 Відповісти
на які підарунки зєлічка тільки не згодний йти, аби естонія приєдналась до його проєкту порушити конвенційні умови і не тільки нк надавати притулок новим українським чоловікам 23-60, а ще й не продовжувати дію конвенції для вже взятих під захист!))
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09.06.2026 19:00 Відповісти
 
 