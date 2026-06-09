Прем’єр Естонії отримав від Зеленського орден князя Ярослава Мудрого

Орден князя Ярослава Мудрого II ступеня прем’єр-міністру Естонії Крістену Міхалу вручив президент України Володимир Зеленський під час офіційної зустрічі. Сторони також обговорили безпекову співпрацю та оборонні проєкти між державами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

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Нагорода та ключові домовленості у Таллінні

Під час зустрічі українська та естонська сторони підписали спільну декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Документ передбачає обмін досвідом, розвиток оборонної промисловості та поглиблення взаємодії у сфері протиповітряної оборони.

Україна подякувала Естонії за підтримку, зокрема за внески у відповідні програми допомоги. Окремо сторони обговорили питання зміцнення ППО та спільної роботи над безпековими ініціативами.

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Оборонні проєкти та підтримка ППО

Під час перемовин також ішлося про розвиток багаторівневої протиракетної оборони в Європі. Україна та Естонія продовжують роботу над угодою у форматі Drone Deal, проєкт якої вже розглядає естонська сторона.

Президент України наголосив на потребі посилення протиповітряного захисту та розвитку антибалістичної системи разом із партнерами.

Раніше Зеленський заявив, що його листи, адресовані американському лідеру Дональду Трампу та диктатору Володимиру Путіну, дали конкретні результати.

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