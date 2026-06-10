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Новости Сотрудничество с Болгарией
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Украина и Болгария сотрудничают в сфере обороны на коммерческой основе, - МИД о заявлении Стоянова

Оборонное сотрудничество Украины и Болгарии: что известно о поставках вооружений

Украина не получает бесплатной военной помощи от Болгарии - сотрудничество в сфере обороны между странами осуществляется на коммерческой основе. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в ответ на вопрос Суспільного.

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Это выгодно для обеих стран

По его словам, Украина не получает бесплатной военной помощи от Болгарии, зато сотрудничество происходит на взаимовыгодных условиях.

Тихий подчеркнул, что это выгодно для обеих стран: Украина получает необходимые оборонные средства, а болгарские предприятия и оборонная промышленность - возможности для развития.

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Он добавил, что в МИД рассчитывают, что сотрудничество с Болгарией в оборонной сфере будет продолжаться и в дальнейшем, поскольку оно укрепляет оборонную способность Украины и способствует достижению целей безопасности.

"Мы благодарны Болгарии, благодарны за то, что такие проекты возможны. За это сотрудничество с их оборонной компанией. И, э, это позволяет нам, это сотрудничество коммерческое, взаимовыгодное, позволяет нам быстрее достигать мирных договоренностей", - подчеркнул Тихий.

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Что предшествовало

  • 9 июня министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что Болгария не планирует в дальнейшем поставлять оружие Украине. По его мнению, война не может быть решена на поле боя, а стороны должны перейти к переговорам.
  • Позже министр обороны Димитар Стоянов в беседе с bTV сделал уточнение. "Мы прекращаем поставки оружия и боеприпасов со складов болгарской армии. Речь идет о поставках, а не о продаже", - сказал он.

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Болгария (689) МИД (7071)
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Продавати теж не будуть? Оце бізнесмени. Путлер відшкодує.
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10.06.2026 16:09 Ответить
Україна ОТРИМУВАЛА від Болгарії безкоштовну допомогу. Але зелена потвора призначила пОСЛИЦЕЮ Лесю Олещук... яка провалила все ..що можна було провалити у налаштуванні відносин з Болгарією...у ВСІХ без виключення сферах. Та й сама потвора у 2023 році не дуже ввічливо розмовляв з тодішнім президентом ..який зараз став прем*єр-міністром. Підкажіть ..де зелена потвора ще не нагадила українській державі?
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10.06.2026 16:59 Ответить
 
 