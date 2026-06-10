Украина и Болгария сотрудничают в сфере обороны на коммерческой основе, - МИД о заявлении Стоянова

Украина не получает бесплатной военной помощи от Болгарии - сотрудничество в сфере обороны между странами осуществляется на коммерческой основе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в ответ на вопрос Суспільного.

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Это выгодно для обеих стран

По его словам, Украина не получает бесплатной военной помощи от Болгарии, зато сотрудничество происходит на взаимовыгодных условиях.

Тихий подчеркнул, что это выгодно для обеих стран: Украина получает необходимые оборонные средства, а болгарские предприятия и оборонная промышленность - возможности для развития.

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Он добавил, что в МИД рассчитывают, что сотрудничество с Болгарией в оборонной сфере будет продолжаться и в дальнейшем, поскольку оно укрепляет оборонную способность Украины и способствует достижению целей безопасности.

"Мы благодарны Болгарии, благодарны за то, что такие проекты возможны. За это сотрудничество с их оборонной компанией. И, э, это позволяет нам, это сотрудничество коммерческое, взаимовыгодное, позволяет нам быстрее достигать мирных договоренностей", - подчеркнул Тихий.

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Что предшествовало