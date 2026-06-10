Украина и Болгария сотрудничают в сфере обороны на коммерческой основе, - МИД о заявлении Стоянова
Украина не получает бесплатной военной помощи от Болгарии - сотрудничество в сфере обороны между странами осуществляется на коммерческой основе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в ответ на вопрос Суспільного.
Это выгодно для обеих стран
По его словам, Украина не получает бесплатной военной помощи от Болгарии, зато сотрудничество происходит на взаимовыгодных условиях.
Тихий подчеркнул, что это выгодно для обеих стран: Украина получает необходимые оборонные средства, а болгарские предприятия и оборонная промышленность - возможности для развития.
Он добавил, что в МИД рассчитывают, что сотрудничество с Болгарией в оборонной сфере будет продолжаться и в дальнейшем, поскольку оно укрепляет оборонную способность Украины и способствует достижению целей безопасности.
"Мы благодарны Болгарии, благодарны за то, что такие проекты возможны. За это сотрудничество с их оборонной компанией. И, э, это позволяет нам, это сотрудничество коммерческое, взаимовыгодное, позволяет нам быстрее достигать мирных договоренностей", - подчеркнул Тихий.
Что предшествовало
- 9 июня министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что Болгария не планирует в дальнейшем поставлять оружие Украине. По его мнению, война не может быть решена на поле боя, а стороны должны перейти к переговорам.
- Позже министр обороны Димитар Стоянов в беседе с bTV сделал уточнение. "Мы прекращаем поставки оружия и боеприпасов со складов болгарской армии. Речь идет о поставках, а не о продаже", - сказал он.
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