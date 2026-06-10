Україна і Болгарія працюють у сфері оборони на комерційній основі, - МЗС про заяву Стоянова
Україна не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії - оборонна співпраця між країнами здійснюється на комерційній основі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий у відповідь на запитання Суспільного.
Це вигідно для обох країн
За його словами, Україна не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії, натомість співпраця відбувається на взаємовигідних умовах.
Тихий наголосив, що це вигідно для обох країн: Україна отримує необхідні оборонні засоби, а болгарські підприємства та оборонна промисловість - можливості для розвитку.
Він додав, що в МЗС розраховують, що співпраця з Болгарією в оборонній сфері триватиме й надалі, оскільки вона посилює українську обороноздатність і сприяє досягненню безпекових цілей.
"Ми вдячні Болгарії, вдячні за те, що такі проєкти є можливими. За цю співпрацю з їхньою оборонною компанією. І, е, це дозволяє нам ця співпраця комерційна, взаємовигідна, дозволяє нам швидше досягати мирних домовленостей", - наголосив Тихий.
Що передувало
- 9 червня міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не планує надалі постачати зброю Україні. На його думку, війна не може бути вирішена на полі бою, а сторони мають перейти до переговорів.
- Пізніше міністр оборони Дімітар Стоянов у розмові з bTV зробив уточнення. "Ми припиняємо постачання зброї та боєприпасів зі складів болгарської армії. Йдеться про постачання, а не про продаж", - сказав він.
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