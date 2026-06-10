Україна і Болгарія працюють у сфері оборони на комерційній основі, - МЗС про заяву Стоянова

Україна не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії - оборонна співпраця між країнами здійснюється на комерційній основі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий у відповідь на запитання Суспільного.

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Це вигідно для обох країн

За його словами, Україна не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії, натомість співпраця відбувається на взаємовигідних умовах.

Тихий наголосив, що це вигідно для обох країн: Україна отримує необхідні оборонні засоби, а болгарські підприємства та оборонна промисловість - можливості для розвитку.

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Він додав, що в МЗС розраховують, що співпраця з Болгарією в оборонній сфері триватиме й надалі, оскільки вона посилює українську обороноздатність і сприяє досягненню безпекових цілей.

"Ми вдячні Болгарії, вдячні за те, що такі проєкти є можливими. За цю співпрацю з їхньою оборонною компанією. І, е, це дозволяє нам ця співпраця комерційна, взаємовигідна, дозволяє нам швидше досягати мирних домовленостей", - наголосив Тихий.

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