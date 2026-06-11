Бизнесмена Василия Веселого не задерживали, о подозрении не сообщали, - прокуратура
В отношении бизнесмена Василия Веселого, которого СМИ называют "смотрящим" за "Сенс Банком" от ОП, были проведены следственные действия, но его не задерживали.
Об этом сообщили пресс-службе Киевской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
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"В рамках следственных действий никого не задерживали, о подозрении никому не сообщали. Досудебное расследование продолжается", - отметили там.
Источники издания сообщили, что речь идет о расследовании по статье "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".
Что известно о Веселом?
- Ранее "Украинская правда" сообщала, что на "пленках Миндича" Веселый обсуждал с Александром Цукерманом, фигурантом "Миндичгейта", как именно получить контроль над крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины "Карпатнафтохимом".
В записях также говорится, что состав наблюдательного совета государственного "Сенс Банка", назначенный 18 июня 2025 года, за более чем месяц до этого обсуждали фигуранты дела "Мидас". В телефонном разговоре от 9 мая 2025 года Василий Веселый — советник руководителя "Сенс Банка", которого собеседники УП называли "смотрящим" от Офиса президента — озвучил список желательных членов наблюдательного совета банка.
Ранее СМИ сообщали, что СБУ задержала Василия Веселого.
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