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Новости Миндичгейт Новые пленки Миндича
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Бизнесмена Василия Веселого не задерживали, о подозрении не сообщали, - прокуратура

Задержание Василия Веселого: что говорят в прокуратуре?

В отношении бизнесмена Василия Веселого, которого СМИ называют "смотрящим" за "Сенс Банком" от ОП, были проведены следственные действия, но его не задерживали.

Об этом сообщили пресс-службе Киевской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

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Подробности

"В рамках следственных действий никого не задерживали, о подозрении никому не сообщали. Досудебное расследование продолжается", - отметили там.

Источники издания сообщили, что речь идет о расследовании по статье "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".

Что известно о Веселом?

  • Ранее "Украинская правда" сообщала, что на "пленках Миндича" Веселый обсуждал с Александром Цукерманом, фигурантом "Миндичгейта", как именно получить контроль над крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины "Карпатнафтохимом".

В записях также говорится, что состав наблюдательного совета государственного "Сенс Банка", назначенный 18 июня 2025 года, за более чем месяц до этого обсуждали фигуранты дела "Мидас". В телефонном разговоре от 9 мая 2025 года Василий Веселый — советник руководителя "Сенс Банка", которого собеседники УП называли "смотрящим" от Офиса президента — озвучил список желательных членов наблюдательного совета банка.

Ранее СМИ сообщали, что СБУ задержала Василия Веселого.

Смотрите: СМИ установили, что нардепа Кучеренко упоминают на "пленках Миндича": тот назвал журналистов "дегенератами". ВИДЕО

Автор: 

задержание (6551) прокуратура (4981) Сенс Банк (9)
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Так - поставили на вид
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11.06.2026 13:48 Ответить
Всуп до ЄС через реформу верховного суду і ліквідацію офісу президента. Кожен повинен займатися своєю справою!
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11.06.2026 13:51 Ответить
А Зе- прокуратура, хоч одному корупціонеру, підозру повідомляли?
не для того, Найвеличнійший, береже ОПГ від реформування...
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11.06.2026 13:55 Ответить
1. Веселого не затримували
2. Про підозру не повідомляли
3. Вова - не R1.
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11.06.2026 13:58 Ответить
не весело...
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11.06.2026 13:58 Ответить
Чого б це Зеленський дав руйнуввти свою ОПГ?
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11.06.2026 14:02 Ответить
Запустили у ЗМІ.......тепер "родіна слишит"....що по телефонам обговорюють фігуранти,сподіваючись,що месенджери не прослуховуються...Або чекають "ходоків" на кшталт "порішати" заздалегідь ...
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11.06.2026 14:08 Ответить
Ну так почекають, поки він спокійно збере гроши та манатки та вивезе кудись, спокійно, без паніки, виїде у якусь Іспанію.. а потім будуть вимагати затримання.
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11.06.2026 14:17 Ответить
 
 