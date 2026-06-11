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Бізнесмена Василя Веселого не затримували, про підозру не повідомляли, - прокуратура

Затримання Василя Веселоого: що кажуть у прокуратурі?

У бізнесмена Василя Веселого, якого ЗМІ називають "смотрящим" за "Сенс Банком" від ОП, було проведено слідчі дії, але його не затримували.

Про це повідомили пресслужбі Київської прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

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Подробиці

"В рамках слідчих дій нікого не затримували, про підозру жодній особі не повідомляли. Досудове розслідування триває", - зазначили там.

Джерела видання повідомили, що йдеться про розслідування за статтею "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

Що відомо про Веселого?

  • Раніше "Українська правда" повідомляла, що на "плівках Міндіча" Веселий обговорював з Олександром Цукерманом, фігурантом "Міндічгейту", як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України "Карпатнафтохімом".

На записах також ідеться, що склад наглядової ради державного "Сенс Банку", призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи "Мідас". У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Василь Веселий — радник керівника "Сенс Банку", якого співрозмовники УП називали "смотрящим" від Офісу президента — озвучив список бажаних членів наглядової ради банку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що СБУ затримала Василя Веселого.

Дивіться: ЗМІ встановили, що нардепа Кучеренка згадують на "плівках Міндіча": той назвав журналістів "дегенератами". ВIДЕО

Автор: 

затримання (4319) прокуратура (3722) Сенс Банк (58)
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Топ коментарі
+12
1. Веселого не затримували
2. Про підозру не повідомляли
3. Вова - не R1.
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11.06.2026 13:58 Відповісти
+9
А Зе- прокуратура, хоч одному корупціонеру, підозру повідомляли?
не для того, Найвеличнійший, береже ОПГ від реформування...
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11.06.2026 13:55 Відповісти
+4
Чого б це Зеленський дав руйнуввти свою ОПГ?
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11.06.2026 14:02 Відповісти
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Так - поставили на вид
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11.06.2026 13:48 Відповісти
Ні. Просто вивели з-під удару НАБУ-САП, першими відкривши справу за фактом.
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11.06.2026 15:44 Відповісти
Всуп до ЄС через реформу верховного суду і ліквідацію офісу президента. Кожен повинен займатися своєю справою!
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11.06.2026 13:51 Відповісти
А Зе- прокуратура, хоч одному корупціонеру, підозру повідомляли?
не для того, Найвеличнійший, береже ОПГ від реформування...
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11.06.2026 13:55 Відповісти
Це робить САП.
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11.06.2026 15:06 Відповісти
Ні, вони виконують накази Великого Голобородько і Татарова по фальшуванню справ на опозицію і того, хто може мати рейтинги більші від Голобородька'.
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11.06.2026 15:33 Відповісти
1. Веселого не затримували
2. Про підозру не повідомляли
3. Вова - не R1.
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11.06.2026 13:58 Відповісти
не весело...
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11.06.2026 13:58 Відповісти
Чого б це Зеленський дав руйнуввти свою ОПГ?
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11.06.2026 14:02 Відповісти
Запустили у ЗМІ.......тепер "родіна слишит"....що по телефонам обговорюють фігуранти,сподіваючись,що месенджери не прослуховуються...Або чекають "ходоків" на кшталт "порішати" заздалегідь ...
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11.06.2026 14:08 Відповісти
Ну так почекають, поки він спокійно збере гроши та манатки та вивезе кудись, спокійно, без паніки, виїде у якусь Іспанію.. а потім будуть вимагати затримання.
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11.06.2026 14:17 Відповісти
Підсумовуючи - Василь все ще Веселий.
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11.06.2026 15:08 Відповісти
Молодці блд...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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11.06.2026 15:24 Відповісти
Веселого попередили, що жодних показів в НАБУ проти членів ОЗУ ''Династія'' і ''Міндічгейт''. Також передали інструкцію,так себе вести.
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11.06.2026 15:34 Відповісти
Медаль За розкрадання України вручили?
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11.06.2026 15:39 Відповісти
 
 