Бізнесмена Василя Веселого не затримували, про підозру не повідомляли, - прокуратура

У бізнесмена Василя Веселого, якого ЗМІ називають "смотрящим" за "Сенс Банком" від ОП, було проведено слідчі дії, але його не затримували.

Про це повідомили пресслужбі Київської прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

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Подробиці

"В рамках слідчих дій нікого не затримували, про підозру жодній особі не повідомляли. Досудове розслідування триває", - зазначили там.

Джерела видання повідомили, що йдеться про розслідування за статтею "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

Що відомо про Веселого?

Раніше "Українська правда" повідомляла, що на "плівках Міндіча" Веселий обговорював з Олександром Цукерманом, фігурантом "Міндічгейту", як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України "Карпатнафтохімом".

На записах також ідеться, що склад наглядової ради державного "Сенс Банку", призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи "Мідас". У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Василь Веселий — радник керівника "Сенс Банку", якого співрозмовники УП називали "смотрящим" від Офісу президента — озвучив список бажаних членів наглядової ради банку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що СБУ затримала Василя Веселого.

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