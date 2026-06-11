Стефанчук превратил разговор об армии, у которой забрали 40 млрд грн, в скандал, – Федына

Депутат от партии "Европейская Солидарность" София Федына призвала спикера ВР Руслана Стефанчука извиниться за свое поведение. Она рассказала, что вместо обсуждения финансирования ВСУ и выделения из бюджета 40 млрд грн на нужды Минобороны спикер ВР устроил перепалку с депутатами от оппозиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

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По словам парламентария, вместо обсуждения финансирования ВСУ и изъятия из бюджета Минобороны 40 млрд грн спикер ВР Стефанчук устроил перепалку с депутатами оппозиции.

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"Я хочу обратиться к женщинам в этом зале. Если бы кто-то из мужчин-коллег сказал вам такие слова: "Посмотрите в зеркало и займитесь собой", как бы вы к этому отнеслись? Я думаю, что для каждой женщины в этом зале это было бы абсолютно неприемлемо, и такой человек утратил бы всякое моральное право на уважение, на доверие и на нормальное сотрудничество.

"Вчера такие слова прозвучали в мой адрес из уст Председателя Верховной Рады Украины – не в частной беседе и не в бытовой ссоре. Они прозвучали в дискуссии об оборонном бюджете и о хищении 40 миллиардов гривен при закупках вооружений. Вместо серьезного разговора об армии, бюджете и ответственности перед военными, спикер парламента избрал позицию личного унижения женщины-депутата", – рассказала Федына.

По мнению народного депутата, председатель ВР должен был бы быть гарантом равенства, а стал инструментом давления и унижения.

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"Мы ежедневно говорим о европейском будущем Украины, но Европа начинается не с пафосных речей и не с переведенных директив. Европа начинается с уважения к человеку, к женщине, к оппозиции, к парламентской процедуре и к праву задавать власти неудобные вопросы.

Такие практики, как произошли вчера, которые, к сожалению, являются системными в этом зале, неприемлемы в цивилизованном мире. И в европейской демократии такое поведение главы парламента имело бы политические последствия – публичные извинения, утрату доверия и постановку вопроса о соответствии должности. Я не питаю иллюзий, я уверена, что часть зала сегодня активно промолчит. Но тогда какое право вы имеете говорить о европейской интеграции, если своими действиями, своим молчанием или хамством перечеркиваете европейское будущее Украины?", – подытожила Федына.

Что предшествовало?

Напомним, ранее "Европейская Солидарность" требовала вернуть изъятые из бюджета Минобороны 40 млрд грн на закупку вооружения.

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