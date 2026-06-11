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Новости Критика оппозиции
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Стефанчук превратил разговор об армии, у которой забрали 40 млрд грн, в скандал, – Федына

Стефанчук устроил перепалку с нардепами оппозиции: что известно?

Депутат от партии "Европейская Солидарность" София Федына призвала спикера ВР Руслана Стефанчука извиниться за свое поведение. Она рассказала, что вместо обсуждения финансирования ВСУ и выделения из бюджета 40 млрд грн на нужды Минобороны спикер ВР устроил перепалку с депутатами от оппозиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

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Подробности

По словам парламентария, вместо обсуждения финансирования ВСУ и изъятия из бюджета Минобороны 40 млрд грн спикер ВР Стефанчук устроил перепалку с депутатами оппозиции.

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"Я хочу обратиться к женщинам в этом зале. Если бы кто-то из мужчин-коллег сказал вам такие слова: "Посмотрите в зеркало и займитесь собой", как бы вы к этому отнеслись? Я думаю, что для каждой женщины в этом зале это было бы абсолютно неприемлемо, и такой человек утратил бы всякое моральное право на уважение, на доверие и на нормальное сотрудничество.

"Вчера такие слова прозвучали в мой адрес из уст Председателя Верховной Рады Украины – не в частной беседе и не в бытовой ссоре. Они прозвучали в дискуссии об оборонном бюджете и о хищении 40 миллиардов гривен при закупках вооружений. Вместо серьезного разговора об армии, бюджете и ответственности перед военными, спикер парламента избрал позицию личного унижения женщины-депутата", – рассказала Федына.

По мнению народного депутата, председатель ВР должен был бы быть гарантом равенства, а стал инструментом давления и унижения.

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"Мы ежедневно говорим о европейском будущем Украины, но Европа начинается не с пафосных речей и не с переведенных директив. Европа начинается с уважения к человеку, к женщине, к оппозиции, к парламентской процедуре и к праву задавать власти неудобные вопросы.

Такие практики, как произошли вчера, которые, к сожалению, являются системными в этом зале, неприемлемы в цивилизованном мире. И в европейской демократии такое поведение главы парламента имело бы политические последствия – публичные извинения, утрату доверия и постановку вопроса о соответствии должности. Я не питаю иллюзий, я уверена, что часть зала сегодня активно промолчит. Но тогда какое право вы имеете говорить о европейской интеграции, если своими действиями, своим молчанием или хамством перечеркиваете европейское будущее Украины?", – подытожила Федына.

Что предшествовало?

Напомним, ранее "Европейская Солидарность" требовала вернуть изъятые из бюджета Минобороны 40 млрд грн на закупку вооружения.

Смотрите: Безуглая устроила ссору с нардепом Федиенко у трибуны в сессионном зале ВР: "Зачем ты врешь?!". ВИДЕО

Автор: 

ВР (28801) Стефанчук Руслан (684) Федына София (73)
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Топ комментарии
+25
А що ще чекати від зеленого бидла?!?!?!
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11.06.2026 13:51 Ответить
+12
реально zельоне бидло якому варто дивитись в дзеркало (хоча думаю воно трісне)

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11.06.2026 13:57 Ответить
+12
І сказав це "писаний красень" Стефанчук.
Це сране опудало давно на себе у дзеркало дивилося?
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11.06.2026 13:58 Ответить
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А що ще чекати від зеленого бидла?!?!?!
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11.06.2026 13:51 Ответить
19 квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
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11.06.2026 14:28 Ответить
100% 👍...
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11.06.2026 15:00 Ответить
Глядя на это табло Стефанчука, Я начинаю верить в теорию Дарвина. Что человечество произошло от приматов. По крайней мере, 73% в Украине
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11.06.2026 15:08 Ответить
Найпривабливіший чоловік у Раді може собі це дозволити....
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11.06.2026 13:56 Ответить
Угу...Заздрять чорною завистю.Вони йому його неземну красу і поставу Аполона ніколи не пробачать.
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11.06.2026 14:15 Ответить
спікер ВР Стефанчук влаштував перепалку з депутатами опозиції. Джерело: https://censor.net/ua/n4007863

Рохкав та газував, уявляєте у людини з такою вагою 💯 проблеми з газовиділенням, а він публічна особа 🤢🤢🤢
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11.06.2026 13:57 Ответить
Який, отой «остєпєньонний неук» з корочками на прізвище Стефанчук у ВРУ, така і його перепалка!!! Голова ВРУ Парубій і оте недолуге, що тепер там ошивається, це небо і земля!!
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11.06.2026 14:31 Ответить
Цікаво за цінностями та стандартами ЄС щоб з ним зробили феміністки коли воно там би хрюкнуло в сторону жінки.
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11.06.2026 14:43 Ответить
Вони б погидували знаходитися з ним в одному приміщенні,що ще раз опосередковано доводить,що місце цього кнура у хліву,а не в парламенті.
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11.06.2026 15:01 Ответить
реально zельоне бидло якому варто дивитись в дзеркало (хоча думаю воно трісне)

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11.06.2026 13:57 Ответить
Очевидно, що рильце в пушку у "Коливана".
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11.06.2026 13:59 Ответить
Неперевершений, майже божествнний красунчик!
У мого діда кнур був і то виглядав значно привабливіше ніж цей скот стефанчук.
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11.06.2026 14:22 Ответить
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11.06.2026 14:55 Ответить
І сказав це "писаний красень" Стефанчук.
Це сране опудало давно на себе у дзеркало дивилося?
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11.06.2026 13:58 Ответить
THEбидло

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11.06.2026 13:59 Ответить
зауважу - ця істота НАЙВИЩА по статусу в державному управлінні (мала б бути)

Україна за формою державного правління є унітарною парламентсько-президентською республікою. Це означає, що влада розподілена між Президентом як главою держави, Верховною Радою (парламентом) та Кабінетом Міністрів

Роль Парламенту (Верховної Ради): Є найвищим органом влади. Парламент формує уряд (Кабінет Міністрів) і затверджує його програму дій.

Відповідно роль спікера паламенту

я всьо.
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11.06.2026 15:09 Ответить
Питаня у тому, були ці 40 лярдів реально, чи тільки на папері типо передбачалися.
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11.06.2026 13:59 Ответить
Зате аферисту Штіллєрману Зєлєнскій дав все і навіть більше. Бо Штіллєрман єврей, а в армії євреїв немає. Два роки я запитую про євреїв в бойових підрозділах і відповідь завжди однакова - жодного. Зате досить кинути оком у владні кабінєти і вони всі там... "Пилять бюджет" зеленою пилкою...
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11.06.2026 13:59 Ответить
Короткий екскурс в історію...
""Нептун" обійшовся десь у 40 млн доларів - це повний комплекс, з усіма засобами зв'язку, машинами й ракетами. У стільки ж приблизно обійдеться розробка нашого зенітного ракетного комплексу середньої дальності", - підкреслив Олег Коростельов." (Генеральний конструктор - Генеральний директор ДККБ "Луч")
А тепер давайте згадаємо, скільки вже було вбухано в прожекти фламіндічів.
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11.06.2026 14:15 Ответить
Згадати не виходить. Зєлєнскій засекретив витрати з бюджету на цю шарашку. Відомо лише про 29,32 млрд грн - офіційний річний дохід компанії від реалізації продукції (БпЛА FP-1 та ракет «Фламінго») у 2025 році.
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11.06.2026 14:51 Ответить
Мабуть воєнкоми бояться отримати 8 років,якщо,навіть помилково,призовуть когось із племені "найвеличнішого" .
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11.06.2026 14:19 Ответить
Нікого призивати. Вже виїхали всі крім заброньованих.
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11.06.2026 14:43 Ответить
То світова традиція. У світових війнах в усіх арміях були національні військові підрозділи. Навіть в військах СС були усі, крім пейсатих.
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11.06.2026 15:10 Ответить
Коливан на себе в дзеркало дивився?
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11.06.2026 14:00 Ответить
Безпроігришна позиція - образили жінку!!
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11.06.2026 14:03 Ответить
Як казав один дядько - чоловік має бути чуть - чуть красивішим за мавпу
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11.06.2026 14:06 Ответить
Тут такий випадок-воно сташніше за свиню.
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11.06.2026 14:21 Ответить
страшніше
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11.06.2026 14:53 Ответить
Цю свиню вже давно пора в Верховній Раді з тазика кормити або кормушку зробити. Чи кормушка в них постійна - не відгониш.!
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11.06.2026 14:08 Ответить
Коли немає аргументів..

Бидло - воно і в парламенті бидло.
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11.06.2026 14:22 Ответить
Цю свиню вже треба виносити з посади спікера , бо дивлячись на нього не уявляєш як він в двері протискаєтся, жирок нажер великий.
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11.06.2026 14:26 Ответить
Якщо дивитися на Федину і Стефанчука, не зважаючи на стать, то Федина дуже гарно виглядає, а Стефанчук взагалі виродок.
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11.06.2026 14:34 Ответить
На бойню кабана.
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11.06.2026 14:44 Ответить
Якщо більше нічим, то хамство і образа, це єдине чим людина може себе виразити.
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11.06.2026 14:55 Ответить
хамство,за відсутності аргументів була є і буде методою рашистів і жи2ви
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11.06.2026 14:58 Ответить
Це чергове підтвердження того, що реваншистська антимайданівська система нікуди не поділася. Вона досі живе, прекрасно почувається і відтворює сама себе у провладних стінах Банкової, та ОП.
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11.06.2026 15:03 Ответить
Кнуряка Стефанчук не може без образ ,
так як воно бридке і гидке настільки , що страшно дивитися на стіл
де воно сидить 😡
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11.06.2026 15:14 Ответить
 
 