Стефанчук превратил разговор об армии, у которой забрали 40 млрд грн, в скандал, – Федына
Депутат от партии "Европейская Солидарность" София Федына призвала спикера ВР Руслана Стефанчука извиниться за свое поведение. Она рассказала, что вместо обсуждения финансирования ВСУ и выделения из бюджета 40 млрд грн на нужды Минобороны спикер ВР устроил перепалку с депутатами от оппозиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
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По словам парламентария, вместо обсуждения финансирования ВСУ и изъятия из бюджета Минобороны 40 млрд грн спикер ВР Стефанчук устроил перепалку с депутатами оппозиции.
"Я хочу обратиться к женщинам в этом зале. Если бы кто-то из мужчин-коллег сказал вам такие слова: "Посмотрите в зеркало и займитесь собой", как бы вы к этому отнеслись? Я думаю, что для каждой женщины в этом зале это было бы абсолютно неприемлемо, и такой человек утратил бы всякое моральное право на уважение, на доверие и на нормальное сотрудничество.
"Вчера такие слова прозвучали в мой адрес из уст Председателя Верховной Рады Украины – не в частной беседе и не в бытовой ссоре. Они прозвучали в дискуссии об оборонном бюджете и о хищении 40 миллиардов гривен при закупках вооружений. Вместо серьезного разговора об армии, бюджете и ответственности перед военными, спикер парламента избрал позицию личного унижения женщины-депутата", – рассказала Федына.
По мнению народного депутата, председатель ВР должен был бы быть гарантом равенства, а стал инструментом давления и унижения.
"Мы ежедневно говорим о европейском будущем Украины, но Европа начинается не с пафосных речей и не с переведенных директив. Европа начинается с уважения к человеку, к женщине, к оппозиции, к парламентской процедуре и к праву задавать власти неудобные вопросы.
Такие практики, как произошли вчера, которые, к сожалению, являются системными в этом зале, неприемлемы в цивилизованном мире. И в европейской демократии такое поведение главы парламента имело бы политические последствия – публичные извинения, утрату доверия и постановку вопроса о соответствии должности. Я не питаю иллюзий, я уверена, что часть зала сегодня активно промолчит. Но тогда какое право вы имеете говорить о европейской интеграции, если своими действиями, своим молчанием или хамством перечеркиваете европейское будущее Украины?", – подытожила Федына.
Что предшествовало?
Напомним, ранее "Европейская Солидарность" требовала вернуть изъятые из бюджета Минобороны 40 млрд грн на закупку вооружения.
Пожалуйста, подождите...
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
Рохкав та газував, уявляєте у людини з такою вагою 💯 проблеми з газовиділенням, а він публічна особа 🤢🤢🤢
У мого діда кнур був і то виглядав значно привабливіше ніж цей скот стефанчук.
Це сране опудало давно на себе у дзеркало дивилося?
Україна за формою державного правління є унітарною парламентсько-президентською республікою. Це означає, що влада розподілена між Президентом як главою держави, Верховною Радою (парламентом) та Кабінетом Міністрів
Роль Парламенту (Верховної Ради): Є найвищим органом влади. Парламент формує уряд (Кабінет Міністрів) і затверджує його програму дій.
Відповідно роль спікера паламенту
я всьо.
""Нептун" обійшовся десь у 40 млн доларів - це повний комплекс, з усіма засобами зв'язку, машинами й ракетами. У стільки ж приблизно обійдеться розробка нашого зенітного ракетного комплексу середньої дальності", - підкреслив Олег Коростельов." (Генеральний конструктор - Генеральний директор ДККБ "Луч")
А тепер давайте згадаємо, скільки вже було вбухано в прожекти фламіндічів.
Бидло - воно і в парламенті бидло.
так як воно бридке і гидке настільки , що страшно дивитися на стіл
де воно сидить 😡