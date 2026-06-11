УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11435 відвідувачів онлайн
Новини Критика опозиції
3 157 45

Стефанчук перевів розмову про армію, в якої забрали 40 млрд грн, у скандал, - Федина

Стефанчук влаштував перепалку з нардепами опозиції: що відомо?

Нардепка "Європейської Солідарності" Софія Федина закликала спікера ВР Руслана Стефанчука перепросити за свою поведінку. Вона розповіла, що замість обговорення фінансування ЗСУ і вилучення з бюджету Міноборони 40 млрд грн голова ВР влаштував перепалку з депутатами опозиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами парламентарки, замість обговорення фінансування ЗСУ і вилучення з бюджету Міноборони 40 млрд грн спікер ВР Стефанчук  влаштував перепалку з депутатами опозиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політолог Давидюк склав присягу народного депутата

"Я хочу звернутися до жінок у цій залі. Якби хтось із чоловіків-колег вам сказав такі слова "подивіться в дзеркало і займіться собою", як би ви ставилися до цього? Я думаю, що для кожної жінки в цій залі це би було абсолютно неприйнятно, і така людина втратила би будь-яке моральне право на повагу, на довіру і на нормальну співпрацю.

"Учора такі слова пролунали стосовно мене з вуст Голови Верховної Ради України – не в приватній розмові і не в побутовій суперечці. Вони прозвучали у дискусії щодо оборонного бюджету і щодо крадіжки 40 мільярдів гривень із закупівель озброєнь. Замість серйозної розмови про армію, бюджет і відповідальність перед військовими, спікер парламенту обрав позицію персонального приниження жінки-парламентарки", - розповіла Федина.

На думку нардепки, голова ВР мав би бути гарантом рівності, а став інструментом тиску і приниження.

Читайте: "ЄС" пропонує повернути чиновників ОП і ДБР у підслідність НАБУ, - Федина

"Ми щодня говоримо про європейське майбутнє України, але Європа починається не з пафосних промов і не з перекладених директив. Європа починається з поваги до людини, з жінки, до опозиції, до парламентської процедури і до права ставити владі незручні запитання.

Такі практики, як відбулися вчора, які, на жаль, є системними в цій залі, вони є неприйнятними в цивілізованому світі. І в європейській демократії така поведінка голови парламенту мала би політичні наслідки – публічне вибачення, втрату довіри і постановку питання про відповідність посаді. Я не маю ілюзій, я впевнена, що частина залу сьогодні активно промовчить. Але тоді яке право ви маєте говорити про європейську інтеграцію, якщо своїми діями, своїм мовчанням чи хамством перекреслюєте європейське майбутнє України?", – підсумувала Федина.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Європейська Солідарність" вимагала повернути вилучені з бюджету Міноборони 40 млрд грн на закупівлю озброєння.

Дивіться: Безугла влаштувала сварку із нардепом Федієнком біля трибуни у сесійній залі ВР: "Для чого ти брешеш?!". ВIДЕО

Автор: 

ВР (15172) Стефанчук Руслан (783) Федина Софія (73)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
А що ще чекати від зеленого бидла?!?!?!
показати весь коментар
11.06.2026 13:51 Відповісти
+16
реально zельоне бидло якому варто дивитись в дзеркало (хоча думаю воно трісне)

показати весь коментар
11.06.2026 13:57 Відповісти
+16
І сказав це "писаний красень" Стефанчук.
Це сране опудало давно на себе у дзеркало дивилося?
показати весь коментар
11.06.2026 13:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що ще чекати від зеленого бидла?!?!?!
показати весь коментар
11.06.2026 13:51 Відповісти
19 квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
показати весь коментар
11.06.2026 14:28 Відповісти
100% 👍...
показати весь коментар
11.06.2026 15:00 Відповісти
Глядя на это табло Стефанчука, Я начинаю верить в теорию Дарвина. Что человечество произошло от приматов. По крайней мере, 73% в Украине
показати весь коментар
11.06.2026 15:08 Відповісти
Но-но, попрОшу! Це не просто зелене бидло, це профФесури юридичних наук, як і їх дружини- професорши, може вже й діти. Цвіт нації. Не знаю якої.
показати весь коментар
11.06.2026 15:30 Відповісти
Найпривабливіший чоловік у Раді може собі це дозволити....
показати весь коментар
11.06.2026 13:56 Відповісти
Угу...Заздрять чорною завистю.Вони йому його неземну красу і поставу Аполона ніколи не пробачать.
показати весь коментар
11.06.2026 14:15 Відповісти
спікер ВР Стефанчук влаштував перепалку з депутатами опозиції. Джерело: https://censor.net/ua/n4007863

Рохкав та газував, уявляєте у людини з такою вагою 💯 проблеми з газовиділенням, а він публічна особа 🤢🤢🤢
показати весь коментар
11.06.2026 13:57 Відповісти
Який, отой «остєпєньонний неук» з корочками на прізвище Стефанчук у ВРУ, така і його перепалка!!! Голова ВРУ Парубій і оте недолуге, що тепер там ошивається, це небо і земля!!
показати весь коментар
11.06.2026 14:31 Відповісти
Цікаво за цінностями та стандартами ЄС щоб з ним зробили феміністки коли воно там би хрюкнуло в сторону жінки.
показати весь коментар
11.06.2026 14:43 Відповісти
Вони б погидували знаходитися з ним в одному приміщенні,що ще раз опосередковано доводить,що місце цього кнура у хліву,а не в парламенті.
показати весь коментар
11.06.2026 15:01 Відповісти
реально zельоне бидло якому варто дивитись в дзеркало (хоча думаю воно трісне)

показати весь коментар
11.06.2026 13:57 Відповісти
Очевидно, що рильце в пушку у "Коливана".
показати весь коментар
11.06.2026 13:59 Відповісти
Неперевершений, майже божествнний красунчик!
У мого діда кнур був і то виглядав значно привабливіше ніж цей скот стефанчук.
показати весь коментар
11.06.2026 14:22 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2026 14:55 Відповісти
І сказав це "писаний красень" Стефанчук.
Це сране опудало давно на себе у дзеркало дивилося?
показати весь коментар
11.06.2026 13:58 Відповісти
THEбидло

показати весь коментар
11.06.2026 13:59 Відповісти
зауважу - ця істота НАЙВИЩА по статусу в державному управлінні (мала б бути)

Україна за формою державного правління є унітарною парламентсько-президентською республікою. Це означає, що влада розподілена між Президентом як главою держави, Верховною Радою (парламентом) та Кабінетом Міністрів

Роль Парламенту (Верховної Ради): Є найвищим органом влади. Парламент формує уряд (Кабінет Міністрів) і затверджує його програму дій.

Відповідно роль спікера паламенту

я всьо.
показати весь коментар
11.06.2026 15:09 Відповісти
Питаня у тому, були ці 40 лярдів реально, чи тільки на папері типо передбачалися.
показати весь коментар
11.06.2026 13:59 Відповісти
Зате аферисту Штіллєрману Зєлєнскій дав все і навіть більше. Бо Штіллєрман єврей, а в армії євреїв немає. Два роки я запитую про євреїв в бойових підрозділах і відповідь завжди однакова - жодного. Зате досить кинути оком у владні кабінєти і вони всі там... "Пилять бюджет" зеленою пилкою...
показати весь коментар
11.06.2026 13:59 Відповісти
Короткий екскурс в історію...
""Нептун" обійшовся десь у 40 млн доларів - це повний комплекс, з усіма засобами зв'язку, машинами й ракетами. У стільки ж приблизно обійдеться розробка нашого зенітного ракетного комплексу середньої дальності", - підкреслив Олег Коростельов." (Генеральний конструктор - Генеральний директор ДККБ "Луч")
А тепер давайте згадаємо, скільки вже було вбухано в прожекти фламіндічів.
показати весь коментар
11.06.2026 14:15 Відповісти
Згадати не виходить. Зєлєнскій засекретив витрати з бюджету на цю шарашку. Відомо лише про 29,32 млрд грн - офіційний річний дохід компанії від реалізації продукції (БпЛА FP-1 та ракет «Фламінго») у 2025 році.
показати весь коментар
11.06.2026 14:51 Відповісти
Мабуть воєнкоми бояться отримати 8 років,якщо,навіть помилково,призовуть когось із племені "найвеличнішого" .
показати весь коментар
11.06.2026 14:19 Відповісти
Нікого призивати. Вже виїхали всі крім заброньованих.
показати весь коментар
11.06.2026 14:43 Відповісти
То світова традиція. У світових війнах в усіх арміях були національні військові підрозділи. Навіть в військах СС були усі, крім пейсатих.
показати весь коментар
11.06.2026 15:10 Відповісти
Коливан на себе в дзеркало дивився?
показати весь коментар
11.06.2026 14:00 Відповісти
Безпроігришна позиція - образили жінку!!
показати весь коментар
11.06.2026 14:03 Відповісти
Як казав один дядько - чоловік має бути чуть - чуть красивішим за мавпу
показати весь коментар
11.06.2026 14:06 Відповісти
Тут такий випадок-воно сташніше за свиню.
показати весь коментар
11.06.2026 14:21 Відповісти
страшніше
показати весь коментар
11.06.2026 14:53 Відповісти
Цю свиню вже давно пора в Верховній Раді з тазика кормити або кормушку зробити. Чи кормушка в них постійна - не відгониш.!
показати весь коментар
11.06.2026 14:08 Відповісти
Коли немає аргументів..

Бидло - воно і в парламенті бидло.
показати весь коментар
11.06.2026 14:22 Відповісти
Цю свиню вже треба виносити з посади спікера , бо дивлячись на нього не уявляєш як він в двері протискаєтся, жирок нажер великий.
показати весь коментар
11.06.2026 14:26 Відповісти
Якщо дивитися на Федину і Стефанчука, не зважаючи на стать, то Федина дуже гарно виглядає, а Стефанчук взагалі виродок.
показати весь коментар
11.06.2026 14:34 Відповісти
На бойню кабана.
показати весь коментар
11.06.2026 14:44 Відповісти
Якщо більше нічим, то хамство і образа, це єдине чим людина може себе виразити.
показати весь коментар
11.06.2026 14:55 Відповісти
хамство,за відсутності аргументів була є і буде методою рашистів і жи2ви
показати весь коментар
11.06.2026 14:58 Відповісти
Це чергове підтвердження того, що реваншистська антимайданівська система нікуди не поділася. Вона досі живе, прекрасно почувається і відтворює сама себе у провладних стінах Банкової, та ОП.
показати весь коментар
11.06.2026 15:03 Відповісти
Кнуряка Стефанчук не може без образ ,
так як воно бридке і гидке настільки , що страшно дивитися на стіл
де воно сидить 😡
показати весь коментар
11.06.2026 15:14 Відповісти
Стефанчук гноцний під@р як і все зелене лайно.....
показати весь коментар
11.06.2026 15:23 Відповісти
Влада зараз буде створюватиме різні інформаційні бомби і будь-які скандали, щоб створити димову завісу над своєю ганьбою та неспроможністю. Стефанчук вже діє.
показати весь коментар
11.06.2026 15:29 Відповісти
https://t.me/putch111/63623 Путч. Русский - нах*й:
Стефанчук не лише виглядає як хамло - він поводить себе як ХАМЛО.
Вчора він як дикий кабан накинувся на Софію Федину, а сьогодні замість вибачень заявив, що ефектиність політика не залежить від наявності X чи Y хромосом.

На нашу думку спікера треба як мінімум відсторонити, якби у нас був обʼєктивний і реально діючий Регламентний комітет у Верховній Раді.

Руслан, ти взагалі поза будь-якою статтю давно - чоловіки так не виглядають і з жінками так себе не поводять.
показати весь коментар
11.06.2026 15:39 Відповісти
Ну з такою тушею та мармизою нічого дивного, що Стефанчук женоненависник та бидлан.
Бо такій брудній тварюці навіть проститутка за гроші не дасть.
показати весь коментар
11.06.2026 15:44 Відповісти
ЗСУ перерізає постачання у тимчасово окупований Крим.
Зелена братва перерізає фінансування ЗСУ.
Кожен зайнятий своєю справою...
показати весь коментар
11.06.2026 15:52 Відповісти
Зелений хряк.
показати весь коментар
11.06.2026 15:53 Відповісти
 
 