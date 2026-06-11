Стефанчук перевів розмову про армію, в якої забрали 40 млрд грн, у скандал, - Федина
Нардепка "Європейської Солідарності" Софія Федина закликала спікера ВР Руслана Стефанчука перепросити за свою поведінку. Вона розповіла, що замість обговорення фінансування ЗСУ і вилучення з бюджету Міноборони 40 млрд грн голова ВР влаштував перепалку з депутатами опозиції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Подробиці
За словами парламентарки, замість обговорення фінансування ЗСУ і вилучення з бюджету Міноборони 40 млрд грн спікер ВР Стефанчук влаштував перепалку з депутатами опозиції.
"Я хочу звернутися до жінок у цій залі. Якби хтось із чоловіків-колег вам сказав такі слова "подивіться в дзеркало і займіться собою", як би ви ставилися до цього? Я думаю, що для кожної жінки в цій залі це би було абсолютно неприйнятно, і така людина втратила би будь-яке моральне право на повагу, на довіру і на нормальну співпрацю.
"Учора такі слова пролунали стосовно мене з вуст Голови Верховної Ради України – не в приватній розмові і не в побутовій суперечці. Вони прозвучали у дискусії щодо оборонного бюджету і щодо крадіжки 40 мільярдів гривень із закупівель озброєнь. Замість серйозної розмови про армію, бюджет і відповідальність перед військовими, спікер парламенту обрав позицію персонального приниження жінки-парламентарки", - розповіла Федина.
На думку нардепки, голова ВР мав би бути гарантом рівності, а став інструментом тиску і приниження.
"Ми щодня говоримо про європейське майбутнє України, але Європа починається не з пафосних промов і не з перекладених директив. Європа починається з поваги до людини, з жінки, до опозиції, до парламентської процедури і до права ставити владі незручні запитання.
Такі практики, як відбулися вчора, які, на жаль, є системними в цій залі, вони є неприйнятними в цивілізованому світі. І в європейській демократії така поведінка голови парламенту мала би політичні наслідки – публічне вибачення, втрату довіри і постановку питання про відповідність посаді. Я не маю ілюзій, я впевнена, що частина залу сьогодні активно промовчить. Але тоді яке право ви маєте говорити про європейську інтеграцію, якщо своїми діями, своїм мовчанням чи хамством перекреслюєте європейське майбутнє України?", – підсумувала Федина.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше "Європейська Солідарність" вимагала повернути вилучені з бюджету Міноборони 40 млрд грн на закупівлю озброєння.
Будь ласка, зачекайте...
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
Рохкав та газував, уявляєте у людини з такою вагою 💯 проблеми з газовиділенням, а він публічна особа 🤢🤢🤢
У мого діда кнур був і то виглядав значно привабливіше ніж цей скот стефанчук.
Це сране опудало давно на себе у дзеркало дивилося?
Україна за формою державного правління є унітарною парламентсько-президентською республікою. Це означає, що влада розподілена між Президентом як главою держави, Верховною Радою (парламентом) та Кабінетом Міністрів
Роль Парламенту (Верховної Ради): Є найвищим органом влади. Парламент формує уряд (Кабінет Міністрів) і затверджує його програму дій.
Відповідно роль спікера паламенту
я всьо.
""Нептун" обійшовся десь у 40 млн доларів - це повний комплекс, з усіма засобами зв'язку, машинами й ракетами. У стільки ж приблизно обійдеться розробка нашого зенітного ракетного комплексу середньої дальності", - підкреслив Олег Коростельов." (Генеральний конструктор - Генеральний директор ДККБ "Луч")
А тепер давайте згадаємо, скільки вже було вбухано в прожекти фламіндічів.
Бидло - воно і в парламенті бидло.
так як воно бридке і гидке настільки , що страшно дивитися на стіл
де воно сидить 😡
Стефанчук не лише виглядає як хамло - він поводить себе як ХАМЛО.
Вчора він як дикий кабан накинувся на Софію Федину, а сьогодні замість вибачень заявив, що ефектиність політика не залежить від наявності X чи Y хромосом.
На нашу думку спікера треба як мінімум відсторонити, якби у нас був обʼєктивний і реально діючий Регламентний комітет у Верховній Раді.
Руслан, ти взагалі поза будь-якою статтю давно - чоловіки так не виглядають і з жінками так себе не поводять.
Бо такій брудній тварюці навіть проститутка за гроші не дасть.
Зелена братва перерізає фінансування ЗСУ.
Кожен зайнятий своєю справою...