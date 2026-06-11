Стефанчук перевів розмову про армію, в якої забрали 40 млрд грн, у скандал, - Федина

Нардепка "Європейської Солідарності" Софія Федина закликала спікера ВР Руслана Стефанчука перепросити за свою поведінку. Вона розповіла, що замість обговорення фінансування ЗСУ і вилучення з бюджету Міноборони 40 млрд грн голова ВР влаштував перепалку з депутатами опозиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Подробиці

За словами парламентарки, замість обговорення фінансування ЗСУ і вилучення з бюджету Міноборони 40 млрд грн спікер ВР Стефанчук влаштував перепалку з депутатами опозиції.

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"Я хочу звернутися до жінок у цій залі. Якби хтось із чоловіків-колег вам сказав такі слова "подивіться в дзеркало і займіться собою", як би ви ставилися до цього? Я думаю, що для кожної жінки в цій залі це би було абсолютно неприйнятно, і така людина втратила би будь-яке моральне право на повагу, на довіру і на нормальну співпрацю.

"Учора такі слова пролунали стосовно мене з вуст Голови Верховної Ради України – не в приватній розмові і не в побутовій суперечці. Вони прозвучали у дискусії щодо оборонного бюджету і щодо крадіжки 40 мільярдів гривень із закупівель озброєнь. Замість серйозної розмови про армію, бюджет і відповідальність перед військовими, спікер парламенту обрав позицію персонального приниження жінки-парламентарки", - розповіла Федина.

На думку нардепки, голова ВР мав би бути гарантом рівності, а став інструментом тиску і приниження.

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"Ми щодня говоримо про європейське майбутнє України, але Європа починається не з пафосних промов і не з перекладених директив. Європа починається з поваги до людини, з жінки, до опозиції, до парламентської процедури і до права ставити владі незручні запитання.

Такі практики, як відбулися вчора, які, на жаль, є системними в цій залі, вони є неприйнятними в цивілізованому світі. І в європейській демократії така поведінка голови парламенту мала би політичні наслідки – публічне вибачення, втрату довіри і постановку питання про відповідність посаді. Я не маю ілюзій, я впевнена, що частина залу сьогодні активно промовчить. Але тоді яке право ви маєте говорити про європейську інтеграцію, якщо своїми діями, своїм мовчанням чи хамством перекреслюєте європейське майбутнє України?", – підсумувала Федина.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Європейська Солідарність" вимагала повернути вилучені з бюджету Міноборони 40 млрд грн на закупівлю озброєння.

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