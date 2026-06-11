Брюссель может одобрить закупку Украиной систем ПВО в США за счет кредита ЕС

Украина пока не подала в Европейскую комиссию заявку на получение следующих траншей из 90-миллиардного кредита ЕС, касающихся военной поддержки.

Об этом сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Балаж Уйвари в ответ на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о возможных закупках вооружения

В Еврокомиссии заявили, что могут рассмотреть запрос Украины на закупку ракет и перехватчиков для систем противовоздушной обороны в США за средства кредита.

"Насколько мне известно, мы еще не получили второй график продукции. Мы ведем интенсивные дискуссии с Украиной, и, очевидно, если есть интерес к оборудованию, будь то противоракетные системы или системы противовоздушной обороны, это можно поставить на стол переговоров, и мы это рассмотрим", — сказал Уйвари.

Он уточнил, что первый график поставок предусматривает закупку беспилотников. Сумма первого транша по безопасности составляет 5,9 млрд евро. Выплата этих средств ожидается уже в июне.

Читайте также: Послы Германии, Франции и Великобритании посетили МИД РФ: в ЕК заявили о "переговорах в различных форматах"

Условия получения средств и требования к Украине

По информации, первый пакет расходов в рамках кредита будет направлен на производство беспилотников в Украине. Его объем составляет около 6 млрд евро, в частности 5,9 млрд.

Для получения части бюджетной поддержки Украина должна принять важные законопроекты. Речь идет о реформах в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

К слову, Европейская комиссия предложила установить бюджет Европейского Союза на 2027 год на уровне 200 миллиардов евро. В Еврокомиссии подчеркнули, что бюджет на следующий год учитывает ключевые политические приоритеты ЕС, среди которых остается поддержка Украины.

В частности, финансирование предусмотрено через программу Ukraine Facility и новый кредитный механизм для Украины. В проекте бюджета на эти нужды заложено 1,15 миллиарда евро.

Читайте также: 21-й пакет санкций против РФ будет готов на этой неделе, — Еврокомиссия