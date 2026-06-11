Брюссель може погодити закупівлю Україною систем ППО у США за кошти кредиту ЄС

Україна наразі не подала до Європейської комісії заявку на отримання наступних траншів із 90-мільярдного кредиту ЄС, які стосуються військової підтримки.

Про це повідомив речник Європейської комісії Балаж Уйварі у відповідь на запитання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про можливі закупівлі озброєння

У Єврокомісії заявили, що можуть розглянути запит України на закупівлю ракет і перехоплювачів для систем протиповітряної оборони у США за кошти кредиту.

"Наскільки мені відомо, ми ще не отримали другий графік продукції. Ми ведемо інтенсивні дискусії з Україною, і, очевидно, якщо є інтерес до обладнання, будь то протиракетні системи чи системи протиповітряної оборони, це можна поставити на стіл переговорів, і ми це розглянемо", – сказав Уйварі.

Він уточнив, що перший графік продукції передбачає закупівлю безпілотників. Сума першого безпекового траншу становить 5,9 млрд євро. Виплата цих коштів очікується вже у червні.

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Умови отримання коштів і вимоги до України

За інформацією, перший пакет витрат у межах кредиту буде спрямований на виробництво безпілотників в Україні. Його обсяг становить близько 6 млрд євро, зокрема 5,9 млрд.

Для отримання частини бюджетної підтримки Україна має ухвалити важливі законопроєкти. Йдеться про реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

До слова, Європейська комісія запропонувала встановити бюджет Європейського Союзу на 2027 рік на рівні 200 мільярдів євро. У Єврокомісії наголосили, що бюджет на наступний рік враховує ключові політичні пріоритети ЄС, серед яких залишається підтримка України.

Зокрема, фінансування передбачене через програму Ukraine Facility та новий кредитний механізм для України. У проєкті бюджету на ці потреби закладено 1,15 мільярда євро.

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